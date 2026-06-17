ראשי ישיבות ההסדר החרדיות שיגרו היום (רביעי) מכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט. במכתב הם קוראים לקדם באופן מיידי הוראת שעה לשנה אחת שתעצור את מעצרי בני הישיבות ותאפשר גיבוש הסדר ארוך טווח לסוגיית הגיוס.

בשונה מהצעות שעלו בימים האחרונים והתמקדו בעצירת המעצרים בלבד, ראשי הישיבות מציעים מתווה רחב יותר: הקפאת המעצרים למשך שנה, לצד הרחבה משמעותית של מסלולי השירות המותאמים לציבור החרדי והגדלת מספר המתגייסים למסגרות אלו. לטענתם, דווקא השילוב בין שני המרכיבים עשוי להעניק למתווה היתכנות משפטית גבוהה יותר.

"האחריות אינה רק על ההנהגה החרדית"

במכתבם כותבים ראשי הישיבות כי הטלת האחריות הבלעדית למשבר על ההנהגה החרדית אינה משקפת את המציאות. לדבריהם, במשך יותר מעשור נכשלו הניסיונות להסדיר את מעמד בני הישיבות בשל שורה של גורמים, ובהם מערכת המשפט, הדרג הפוליטי, צה"ל ומערכת הביטחון, שלא הצליחו לייצר את התנאים והאמון הדרושים להסדרה רחבה.

הרבנים מזהירים כי גל המעצרים הנוכחי פוגע דווקא במאמצים להרחיב את הגיוס החרדי. לדבריהם, כל עוד בני ישיבות נעצרים, נפגע האמון הדרוש לקידום תהליכי השתלבות רחבים יותר בקרב הציבור החרדי.

המתווה המוצע: שילוש מספר התלמידים

ראשי הישיבות מציעים להקפיא את המעצרים למשך שנה, ובמקביל להוביל מהלך לאומי להרחבת אפשרויות השירות. בין היתר הם דורשים להציב יעד של שילוש מספר תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות בתוך שנה אחת, תוך הקצאת תקציב ממשלתי ייעודי להשגת היעד.

בנוסף מציעים ראשי הישיבות להרחיב משמעותית את מסלולי השירות המותאמים לחרדים בצה"ל, במשטרה, בשירותי ההצלה ובמערכי ההגנה המרחבית. הם קוראים לקדם מסלולי גיוס מהירים לבוגרים שלא התגייסו בעבר ולשלבם במערך המילואים, וכן להפעיל קמפיין הסברה רחב לעידוד שירות במסגרות המתאימות לאורח החיים החרדי.