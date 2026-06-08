מחזה שארצות הברית לא ראתה כמותו התרחש אמש (ראשון) בלייקווד, כאשר אלפי תלמידי חכמים, מגידי שיעורים ואברכי כולל התכנסו לפתיחת מסע קרן עולם התורה בארה"ב במעמד "ריתחא דאורייתא" היסטורי.

בראש המעמד ישב ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, כאשר מסביב לאמפי שהפך לבית מדרש הוצבו מסכים ששידרו את האירוע לציבור העצום שלא הצליח להיכנס.

המעמד המיוחד התקיים על רקע המשבר החריף הפוקד את עולם התורה בעקבות גזירות הגיוס ושלילת תקציבי הישיבות. בשולחן המזרח ישבו לצד הגר"ד לנדו, הגר"א סלים, הגרי"ב שרייבר והגרח"מ אוזבנד. את המעמד הנחה הרה"ג ר' משה חיים אולמן ר"מ בישיבת סלבודקא לצעירים וחברותא של ראש הישיבה.

במהלך ה'ריתחא דאורייתא' העלה הגר"ד לנדו שאלות בכל מכמני התורה, כאשר המיקרופון עבר מאחד לשני וגדולי תלמידי החכמים דנו בדברי רבי דב בסערה ובדיבוק חברים. האירוע נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, כאשר לייקווד לא זוכרת מחזות כאלה.

בסיום המעמד נשא הגר"ד לנדו דברים נרגשים מדם ליבו, ובהם קרא לציבור הרחב להתגייס ולהתאמץ מעבר ליכולתו כדי להיות שותף בהחזקת אברך מארץ ישראל.

בדבריו הבהיר כי מלבד התרומה הגדולה לעולם התורה, "כל אברך ובחור בארץ ישראל הנאנק והסובל מחמת המציק – אתם מעודדים את רוחו ואת רוח בני משפחתו ומעניקים לו כוח להמשיך לשקוד על תלמודו ביתר שאת למרות כל הקשיים הרבים שהוא עובר".

לאחר מכן פצחו כלל המשתתפים בשירת "זדים הליצוני עד מאוד ומתורתך לא נטיתי", כאשר האווירה הרקיעה שחקים ומחזה כזה, כך לפי הנוכחים, לא ראתה ארה"ב מעולם.

"זה חיבוק לתורה"

טרום הריתחא התקיים מסע חיזוק ואיסוף כספים במדינת בולטימור, כאשר משלחת מגדולי ישראל ובהם הגר"א סלים, הגר"י הלל, הגרי"ב שרייבר, הגרח"מ אוזבנד והגר"י חברוני, יצאה במוצאי שבת לדרך. עם נחיתתם החלו בסדרת דינרים וכינוסים למען קרן עולם התורה.

בדינר הראשון שנערך במיקום סודי נשא דברים הגר"א סלים ואמר: "בארץ ישראל אנחנו מושפלים, רודפים אותנו ומבזים אותנו בעיני הציבור. אבל כאן אנחנו מכובדים, וזה כמו חיבוק בשבילנו. זה חיבוק לתורה. אפילו יותר מהכסף שאנחנו מקבלים, החסד והכבוד שאנחנו מקבלים כאן נותנים לנו חיזוק וכוח להמשיך."

בהמשך התקיים הדינר המרכזי בבית הנגיד פול וולסוב, שם נשא דברים הגר"א פלדמן ראש ישיבת נר ישראל, ואמר כי "התורה בארץ ישראל היא ברמה אחרת לחלוטין משל חו"ל. אין מה להשוות. אם יש חולשה בארץ ישראל, זה פורענות לכלל ישראל. התורה של ארץ ישראל היא המנוע של כל התורה בעולם."

ראש ישיבת עטרת שלמה הגרח"מ אוזבנד נשא דברים ונשנק מבכי בעודו אומר לנגידים: "אני כל כך מפחד על הבחורים שלנו אפילו יותר ממה שהם מפחדים על עצמם."

לאחר מכן המשיכו הרבנים לעצרת חיזוק בבית הכנסת "שומרי אמונה", שם המתינו אלפים מתושבי המקום. לאחר קבלת פנים שנערכה בשירה וריקודים, נשא דברים הגר"י הלל ואמר: "זעקת התורה בארץ ישראל מצילה את ישראל ואת העולם כולו."

היום המסע ימשיך בעיר ליקווד בבתי הנגידים הגדולים. לפי התכנית, המסע צפוי להימשך כשבועיים. כזכור, בכינוס החירום שהתקיים בבני ברק קרא הגר"ד לנדו לכלל ישראל להתגייס למען עולם התורה, ואמר כי "גם מי שאין ידו משגת יקבל על עצמו אברך אחד".