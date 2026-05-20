אסון בלוס אנג'לס: ילדה חרדית בת 4 נשכחה למוות ברכב לוהט

גלי הלם קשים עוברים בקהילה היהודית החרדית בשכונת Valley Village שבלוס אנג'לס, בעקבות אסון מחריד שאירע אתמול (שלישי). ילדה כבת ארבע, בת למשפחה חרדית מקומית, נפטרה לאחר שנשארה בטעות במשך שעות ארוכות בתוך רכב סגור ולוהט מול בניין בית הספר שבו היא לומדת.

האסון התרחש בזמן שהילדה הייתה בדרכה לבית הספר "ישיבה קטנה של לוס אנג'לס" במסגרת הסעה שכונתית קבועה. היא נאספה בבוקר יחד עם קבוצת ילדים, אך עם ההגעה למוסד החינוכי, נותרה במושב האחורי מסיבה שאינה ברורה. הנהג, שאינו אחד מהוריה של המנוחה, חנה את רכב הפנאי ברחוב McCormick 12700 והלך לדרכו, מבלי להבחין כי הפעוטה נותרה מאחור בחום הכבד.

