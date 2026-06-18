ההפגנות האלימות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, יוזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס, היוזמה צפויה לעלות לדיון במליאת הכנסת בשבוע הבא.

לראשונה, מסתמנת אפשרות ממשית שההצעה תזכה לרוב - מדובר בתרחיש חריג במיוחד, שכן יכול להיווצר שיתוף פעולה בין יהדות התורה לנציגים מהאופוזיציה שהזעם על בן גביר הוא לא פחות מאשר הזעם הקיים כיום בציבור החרדי. ההצעה הוגשה בעקבות סדרת עימותים קשים בין כוחות המשטרה למפגינים חרדים, שבמהלכם תועדו מקרים של שימוש בכוח שעוררו סערה ציבורית. האירועים האחרונים בבני ברק, שבהם תועדו שוטרים קורעים מכנסיים של מפגינים ומפעילים אלימות קשה, היו הטיפה שהגדישה את הסאה.

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

בדברי ההסבר להצעה כתב מקלב כי באירועים האחרונים "נחצו כל הקווים האדומים", וכי מדובר ב"ברוטליות קשה, חסרת רסן ומכוונת כלפי אזרחים". על פי ההצעה, יש לבחון לעומק את שרשרת הפיקוד שהובילה לאירועים, את ההנחיות שניתנו לכוחות בשטח ואת מדיניות הפעלת הכוח כלפי מפגינים.

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מקלב מעלה טענות לאכיפה בררנית כלפי הציבור החרדי וטוען כי מנגנוני הביקורת הקיימים, ובראשם מח"ש, אינם מספקים מענה מספק לבירור הטענות. תחקיר שפורסם ב'כיכר השבת' חשף כי המשטרה מפרה נהלים באופן שיטתי דווקא בהפגנות חרדיות, כולל שימוש ברימוני הלם בניגוד לנהלים וזריקה ישירה לעבר מפגינים.

המכתב של מקלב לאוחנה

המכתב של מקלב לאוחנה

מבחן פוליטי לקואליציה

במערכת הפוליטית מעריכים כי ההצעה עשויה להפוך למבחן משמעותי עבור הקואליציה. בניגוד להצעות דומות שנדחות בדרך כלל באופן אוטומטי על ידי הרוב הקואליציוני, במקרה הנוכחי מסתמן מצב חריג שבו חלקים מהאופוזיציה עשויים להעניק להצעה רוב.

הסיבה המרכזית לכך היא הביקורת החריפה שמטיחות בתקופה האחרונה מפלגות אופוזיציה שונות בהתנהלות המשטרה ובמדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. גורמים פוליטיים מעריכים כי עבור חלק מהסיעות מדובר בהזדמנות להעמיד את הקואליציה במבוכה ולהציב אותה בפני הכרעה רגישה.

ש"ס בפני דילמה

תשומת לב מיוחדת מופנית לעמדתה של ש"ס. במערכת הפוליטית מעריכים כי המפלגה ניצבת בפני דילמה לא פשוטה. מחד, התנגדות להצעה עלולה לעורר ביקורת ברחוב החרדי לנוכח התמונות והעדויות שעלו מההפגנות האחרונות. ח"כ ינון אזולאי מש"ס כבר תקף במליאה את אלימות המשטרה והצהיר כי "חצו כל קו אדום".

מאידך, תמיכה במהלך עשויה להתפרש כהצטרפות למאבק חזיתי מול המשטרה והשר לביטחון לאומי, דבר שעלול לסבך את ש"ס בקואליציה. בשל כך, יש המעריכים כי ש"ס תעדיף שלא לקחת צד ברור בהצבעה ותנסה למצוא דרך להימנע מהדיון.

תרחיש חריג

אם אכן תתקבל תמונת ההצבעה המסתמנת - תמיכת יהדות התורה לצד תמיכה של חלק מסיעות האופוזיציה - עשויה ההצעה לזכות לרוב במליאה - למרות שככל הנראה ש"ס לא צפויה להצטרף לדרישה, וכך זה יוביל להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. מדובר בתרחיש שאינו שכיח בנושאים הנוגעים למערכת אכיפת החוק ולפעילות המשטרה.

על פי ההצעה שהגיש מקלב, הוועדה תידרש לבחון את התנהלות המשטרה באירועים האחרונים, את מדיניות האכיפה כלפי הציבור החרדי, את ההנחיות שניתנו לכוחות בשטח ואת מנגנוני הפיקוח והבקרה על עבודת המשטרה. המטרה היא לגבש מסקנות והמלצות לשינוי נהלי הפעלת הכוח כלפי מפגינים.

במפלגות החרדיות אומרים היום ל'כיכר השבת': "בן גביר הגזים הפעם, הוא משחק אותה מהאו"ם והוא פשוט לא עושה כלום. לא נסכים לאיפה ואיפה בין המפגינים החרדים למפגינים אחרים במדינה, אין דבר כזה שהוא לא יכול לעשות כלום".

כך או כך, כבר עתה ברור כי הדיון הצפוי במליאה חורג בהרבה משאלת התנהלות המשטרה בלבד. עבור הקואליציה מדובר במבחן משילות, עבור האופוזיציה בהזדמנות פוליטית, ועבור המפלגות החרדיות במאבק שצפוי לעמוד במרכז סדר היום הציבורי גם בימים שלאחר ההצבעה.