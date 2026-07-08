כיכר השבת
הגזירות נגד עולם התורה

"גזל מכל אחד מאיתנו": פרוש מגיב בחריפות למניעת הטבת מחיר למשתכן לאברכים

משרד השיכון הודיע לחייבי גיוס חרדים על פסילת זכאותם למחיר למשתכן • ח"כ מאיר פרוש הגיב על כך בחריפות וכתב בהודעה לתקשורת: "לכל יהודי זכות לגור בארץ ישראל" | התגובות הסוערות (חרדים)

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גזירה נגד עמלי תורה | ארכיון (צילום: פלאש 90)

משרד הבינוי והשיכון הודיע היום (רביעי) לכלל חייבי שנרשמו להגרלת מחיר למשתכן כי נפסלה זכאותם להשתתף בהגרלה בשל אי הסדרת מעמדם הצבאי. ההודעה עוררה סערה בציבור החרדי, כאשר נציגים פוליטיים מגנים בחריפות את ההחלטה.

בהודעה שקיבלו הזוכים נכתב: "הרינו להודיעך בזאת כי, בהתאם להחלטת בג"ץ ועל פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל, החל מיום 24.5.2026 הזכאות להשתתף בהגרלות "דירה בהנחה" מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג, הנרשמים להגרלה, אינם מוגדרים על ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם".

עוד נכתב: "על פי מידע שהתקבל מצה"ל הנך מוגדר כמי ש"לא הסדיר את מעמדו" מול צה"ל. על כן נודיעך כי בתוך 2 ימים ממועד מכתב זה, תוסר מרשימת הנרשמים להגרלות אליהן נרשמת והשתתפותך בהגרלה לא תתאפשר".

ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה הגיב בחריפות להודעת משרד השיכון, וטען כי מדובר בגזל מכל יהודי. "את הקרקע של ארץ ישראל הקב"ה נתן לבני העם היהודי", כתב פרוש בהודעתו. "לכל יהודי יש חלק באדמה זו, ותוכן הודעת משרד השיכון משדר גזל מכל אחד מאיתנו".

פרוש הוסיף והדגיש: "לכל יהודי יש זכות לגור בארץ ישראל ולכן כל יהודי זכאי גם לכל הזכויות שהמדינה מעניקה בתחום הקרקעות". דבריו משקפים את הזעם הגובר בציבור החרדי על רקע ההחלטה.

"הילדים לא צריכים לשלם": הצעה מהפכנית מבית שמש

במקביל, סגן ראש עיריית בית שמש ויו"ר דגל התורה המקומית, ישראל סילברסטיין, שיגר לפני מספר שבועות מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', בו הוא מציע פתרון מהפכני לעוולה הנעשית לאברכי הכוללים בנוגע לדירה בהנחה.

"בשבועות האחרונים קיבלה רמ"י, בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, החלטה מקוממת ואכזרית", כתב סילברסטיין במכתבו. "זו אינה רק החלטה משפטית. זו אמירה ציבורית קשה ומסוכנת נגד ציבור שלם. זו רדיפה במסווה של מנהל תקין. ובעיקר - זו פגיעה אנושה בחפים מפשע".

סילברסטיין העלה שאלה מוסרית בסיסית: "מה אשמים הילדים?" והוסיף: "משפחות של עבריינים יכולות להשתתף בדיור, אבל אברכים לא". הוא קרא לראש העיר להתערב למען האברכים ולהקפיא את שיווקי רמ"י עד למציאת פתרון.

ישראל סילברסטין ושמוליק גרינברג

רקע: גל המעצרים והמתיחות הגוברת

ההחלטה מגיעה על רקע גל מעצרים מתמשך של בני ישיבות ואברכים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי. ראש ישיבת מיר, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, פרסם לאחרונה מכתב חריג לתלמידי הישיבה ובו הנחיות מעשיות להתנהלות מול רשויות הצבא, כולל אזהרה שלא לגשת ללשכת הגיוס או למעברי גבול ללא אישור.

במקביל, המתיחות בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית ממשיכה לגבור. יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, העביר השבוע מסר חד משמעי לראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה, כשהוא מבהיר שלא יסכים לכל שינוי בנוסח החוק שסוכם.

ההחלטה לשלול זכאות לדירות בהנחה מחרדים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי מצטרפת לשורה של צעדים שנתפסים בציבור החרדי כרדיפה שיטתית של לומדי תורה. כעת נותר לראות האם הלחץ הפוליטי והציבורי יוביל לשינוי במדיניות או שההחלטה תעמוד בעינה.

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אה, פרוש! מזמן לא שמענו ממך, כמה זמן עבר כבר! 4 שעות לפחות? לכל יהודי הזכות להתגייס לצבא להשתתף בנשיאה בנטל בטחון עם ישראל בארץ ישראל. ואז אחרי זה יש לו גם את כל שאר הזכויות, לא לפני.
רק לא ג ושס

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