סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת יריב לוין הודיע לפני זמן קצר (רביעי), כי בהסכמת הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, החליט למנות את הדיין הרב אייל יוסף למנהל בתי הדין הרבניים. המינוי בא לאחר הליך מקיף במסגרתו ראיין השר מספר מועמדים למשרה החשובה.

הרב אייל יוסף, המכהן כיום כאב"ד בתל אביב, מביא עמו היכרות רחבה ומעמיקה עם מערך בתי הדין הרבניים. במהלך השנים צבר ניסיון עשיר בשורה ארוכה של תפקידים מרכזיים במערכת. ניסיון עשיר ורב שנים הרב יוסף כיהן במגוון תפקידים מרכזיים במערכת בתי הדין: כראש הרכב וכחבר בכמה בתי דין, כדיין בהרכב הקדשות בתל אביב, כחבר נציגות הדיינים, כחבר בוועדת האתיקה לדיינים, כחבר בית הדין לגיור וכחבר בוועדת הבחינות לדיינים. נסיונו הרב והמגוון מעניק לו, כפי שציין השר לוין, "ראייה רחבה מאוד ויוצאת דופן של עבודת בתי הדין, צרכיהם והבעיות הטעונות פתרון בתחומי העבודה השונים". במהלך הראיונות הציג הרב יוסף משנה סדורה וחזון מפורט לפיתוח מערכת בתי הדין. ברכת הראשון לציון הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד יוסף, בירך על המינוי ומסר: "זהו יום בשורה למערכת בתי הדין. הרב אייל יוסף הוא תלמיד חכם בעל שיעור קומה, המשלב ידע הלכתי מקיף עם הבנה מעשית עמוקה של צרכי הדיינים והציבור". "מדובר במינוי ראוי ביותר", הוסיף הראשון לציון, "ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו תמשיך המערכת להתפתח, להתייעל ולקדש שם שמיים". הראשון לציון הוסיף והודה למנכ"ל היוצא הרב אלי בן דהן על עשייתו המבורכת ומסירותו רבת השנים למען מערכת בתי הדין.

השר לוין שוחח עם הרב יוסף ואיחל לו הצלחה בתפקידו החשוב. במקביל, השר הודה בחום לרב אלי בן דהן, מנהל בתי הדין הרבניים היוצא, על עשייתו המצוינת במהלך השנים בהן כיהן בתפקיד.

השר נוכח, כפי שצוין בהודעה, כי היכרותו של הרב יוסף עם המערכת, נסיונו הרב והידע המקצועי שצבר, יאפשרו לו לגשת למימוש החזון שהציג באופן מהיר ויעיל.

יובהר כי מלבד שמות המשפחה הזהים, אין כל קשר משפחתי בין הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לדיין הרב אייל יוסף.