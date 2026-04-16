בראיון סוער ונטול כפפות באולפן "כיכר השבת" עם המראיין יוסי עבדו, תוקפת חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) את שופטי בג"ץ במילים חריפות, חושפת התבטאויות קשות נגד הציבור החרדי בין כותלי בית המשפט, ומציגה משנה סדורה לריסון המערכת המשפטית. "כשהוציאו אותי – הוציאו אתכם", טענה.
את הראיון פתח עבדו בשאלה על הביזיון של חברי הכנסת בדיון בבג"ץ, אך גוטליב סירבה לצמצם את הדיון: "רק לחברי הכנסת? ביזיון לעם ישראל. חברי הכנסת זה בבואה של הציבור. כשמבזים את חבר הכנסת או את השר – מבזים את הציבור שאותו הוא מייצג".
ואז הגיעה ההתייחסות שהצעידה את הראיון: "אבל לפני כן ביזו אתכם, החרדים. אתה יודע איך אני יודעת לומר לך את זה? כי למה הוציאו אותי אתמול מהדיון?"
"עורך דין שאמר שיחריב את עולם התורה – בזחיחות ובשמחה"
גוטליב חשפה כי הסיבה האמיתית להוצאתה מהדיון הייתה זיהוי של עורך דין שהוקלט לאחרונה באמירה קשה על עולם התורה:
"אני ולימור [סון הר-מלך] מזהות שיושב שם עורך דין שהשבוע הוקלט אומר, שהם יפרקו את עולם התורה בזחיחות ובשמחה.
אחת ההקלטות המחרידות שהאוזן שלי שמעה. עורך דין בבג"ץ, במהלך דיון, אומר 'זהו, נחריב את עולם התורה'".
(יצוין כי ח"כ גוטליב מתייחסת להקלטה שנחשפה לאחרונה, בה נשמע עורך דין המייצג בעתירות נגד הממשלה מתבטא בחריפות נגד לומדי התורה)
לדבריה, כשהפנתה את תשומת לב השופטים לכך – נענתה באדישות: "עולם התורה לא מעניין את בית המשפט העליון. זה פשוט מדהים. האמירה הזאת עוברת כאילו כלום. לא פונים אליו ולא כלום. לא אומרים אפילו 'תורידו את הראש שלכם לפחות'. אותנו מוציאים. את העם מוציאים מבג"ץ".
מתקפה אישית על השופטים: "רמה שכלית בינונית"
גוטליב לא חסכה ביקורת נוקבת כלפי הרכב השופטים: "ראיתם אתמול מולכם שופטים יהירים, בינוניים, שמשחקים משחקי אגו. חבורה של אנשים עם רמה שכלית בינונית". היא הוסיפה וטענה כי השופטים "יורדים למגרש הפוליטי" ושולחים "מסרים מחלישים ומשחירים נגד הממשלה".
את חיציה כיוונה גוטליב באופן אישי כלפי השופט ח'אלד כבוב, והזכירה פרשות עבר שנקשרו בשמו: "אדון כבוב, אולי במקום לצאת נגד השר – תצא נגד עצמך? הרי אתה ביצעת עבירות של ניגוד עניינים חמור. פרסמת את המשרד של הבן שלך. הצטלמת איתו כשופט עליון, והוא עושה שימוש בזה באתר שלו. אתה אמרת על אנס ערבי שזה לא באלימות. שחררת ערבי עם אמצעי לחימה. אז מותר לנו לבוא אליך בטענות – כי זאת חובתנו".
"מה ביקשתם מרונן בר לחקור?" – ההתנגשות עם השב"כ
אחד מרגעי השיא של הראיון הגיע כאשר גוטליב חשפה את ההתעמתות שלה עם המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, סביב סוגיית בדיקת השרים על ידי השב"כ:
"אני שואלת את גיל לימון – מה ביקשתם מרונן בר לחקור? מה רציתם? הרי הוא לא יכול לבדוק שרים, אסור לו. חוק השב"כ קובע שהשב"כ אמון על בדיקת חתרנות ופגיעה במשטר ומוסדותיו. מה בדקתם?"
גוטליב לא חסכה במילים: "ספינקס, כלום. חור, פיל לבן".
היא סיפרה על חילופי דברים מביכים בין שופטי ההרכב: "אומר השופט גרוסקופף לעורך הדין פטר: 'רגע, אני לא מבין, אני צריך להסתמך על כתבה עיתונאית?' אומר לו פטר: 'הכל פה כתבות עיתונאיות'. ואז יצחק עמית קלט את זה ואמר 'כן כן, נעבור הלאה'".
מרד בייעוץ המשפטי: "לא תסרסו אותי"
בנוגע לניסיונות ההתערבות של הייעוץ המשפטי בסמכויות השרים, גוטליב הציגה עמדה לוחמנית: "אני אומרת לך פה, טלי גוטליב, אני לא אחתום אף פעם על מסמך שאומר לי מה מותר לי ומה אסור לי. יש לי עיניים ברוך השם, ואני יודעת לקרוא ואני יודעת את החוק".
היא הוסיפה: "אף אחד לא יגיד לי 'היי, יועצת משפטית, את לא יכולה לעשות ככה וככה'. אני השרה, ואני אפעל בהתאם לסמכויות שיש לי, ואתם לא תסרסו אותי. לא אחתום להם על אף מסמך".
לדבריה, הבעיה היא שהשרים מתקפלים: "העובדה ששרים בישראל חותמים על המסמכים הללו – הם פשוט מורידים את הראש. כולם עושים את זה, אז גם הם עושים".
"רק ראש הממשלה רשאי לפטר שר"
גוטליב הזכירה את חוק יסוד הממשלה: "רק ראש הממשלה רשאי לפטר שר. סוף סוף פעם ראשונה אתם שומעים את ראש הממשלה אומר: 'איתמר בן גביר יהיה השר – לא משנה מה תחליטו'. וכך יהיה".
היא תקפה את עצם קיום הדיון: "הם חושבים שהשר הוא יושב ראש ועד העובדים של המשרד. איתמר בן גביר יהיה שר לביטחון לאומי, והוא ידבר ויעביר ביקורת".
התוכנית המלאה: כך ירוסן בג"ץ
גוטליב פרסה את המתווה שלה לריסון בית המשפט העליון, המבוסס על שילוב של חקיקה וכלים קיימים:
"לו דעתי הייתה נשמעת – אין לי צורך בבג"ץ. בית משפט עליון יושב כערכאת ערעור על בית משפט מחוזי, Supreme Court. בג"ץ למי הוא פותח שערים? לכל ארגוני השמאל. לכל הארגונים תומכי הטרור. לא רוצה, ולא צריכה".
ההצעה המעשית שלה: "בג"ץ ידון רק כשאזרח עם תעודת זהות ישראלית פונה אליו על פגיעה ישירה – זכות עמידה. ובג"ץ לא ידון בעניינים מדיניים, צבאיים ופוליטיים – מבחן 'הלא הכל שפיט'. נתקן את חוק יסוד השפיטה".
ואם השופטים יתנגדו? "אם יוציאו לנו צו על תנאי נגד החוק הזה – אני לא אמנה להם שופט אחד. שיישארו עם שבעה שופטים. שיהיה להם בהצלחה".
ביקורת פנימית: "לא מעניין אותי שזו לא האג'נדה של לוין"
גוטליב לא חסכה גם מעמיתיה בקואליציה. כשנשאלה על השר יריב לוין שאינו מקדם את הרפורמה, השיבה נחרצות: "לא מעניין אותי! האג'נדה שלו הייתה לעשות רפורמה – אם אתה לא עושה רפורמה, אז זהו, ככה זה נשאר? לא, לא, לא".
לטענתה, אפשר לנצח גם בכללים הקיימים: "במגרש שלהם, לנצח אותם, עם החוקים הקיימים. החוק אומר ששופט עליון נבחר על ידי שבעה מתוך תשעה חברי ועדה. לא יהיה להם שבעה – כי אני לא אצביע לשום מינוי של שופט עליון. שיישארו ככה עם השבעה שלהם".
היא הוסיפה הצעות נוספות: "צריך לקצר את כל תקופת המינוי. למה שופטים עד גיל שבעים? שופטי עליון צריכים להתמנות לשבע שנים בלבד – לא משנה באיזה גיל. בגלל הכוח שיש להם ביד".
גוטליב קראה גם להעמיד שופטים לדין משמעתי: "שופט שיתנהג בצורה לא ראויה יקבל קובלנה משמעתית, עם דיונים פומביים. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה – זה לא הבית הפרטי שלך".
"צרעת השופטים"
בהתייחסות אקטואלית לפרשת השבוע, קישרה גוטליב את המצב לתקופה: "אנחנו בפרשת תזריע-מצורע.
אל מול הצרעת שמגיעה לשופטים שהוציאו את דיבת איתמר בן גביר, דיבת הממשלה, דיבת ראש הממשלה רעה – מה יש כנגד זה? עצרת. העם בעצרת, מצביע את מה שנכון להצביע. לתת את הכוח לאנשים שינהיגו את עם ישראל בארץ ישראל עם הערכים שלנו".
המסר לציבור החרדי: "אתם איתי שם מאחוריי"
בסיום הראיון הרגשי פנתה גוטליב ישירות לצופי כיכר השבת:
"כשהוציאו אותי – הוציאו אתכם. כשמשפילים אותי – משפילים אתכם.
כשאני בשדה השיח עבורכם, אתם איתי שם מאחוריי. אתם מבוטלים, אותכם לא רוצים לשמוע. אבל אנחנו נמשיך להשמיע. ייגמרו הימים האלה. כי בסוף בסוף בסוף – מי קובע? העם.
