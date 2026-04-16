בראיון סוער ונטול כפפות באולפן "כיכר השבת" עם המראיין יוסי עבדו, תוקפת חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) את שופטי בג"ץ במילים חריפות, חושפת התבטאויות קשות נגד הציבור החרדי בין כותלי בית המשפט, ומציגה משנה סדורה לריסון המערכת המשפטית. "כשהוציאו אותי – הוציאו אתכם", טענה.

את הראיון פתח עבדו בשאלה על הביזיון של חברי הכנסת בדיון בבג"ץ, אך גוטליב סירבה לצמצם את הדיון: "רק לחברי הכנסת? ביזיון לעם ישראל. חברי הכנסת זה בבואה של הציבור. כשמבזים את חבר הכנסת או את השר – מבזים את הציבור שאותו הוא מייצג".

ואז הגיעה ההתייחסות שהצעידה את הראיון: "אבל לפני כן ביזו אתכם, החרדים. אתה יודע איך אני יודעת לומר לך את זה? כי למה הוציאו אותי אתמול מהדיון?"

"עורך דין שאמר שיחריב את עולם התורה – בזחיחות ובשמחה"

גוטליב חשפה כי הסיבה האמיתית להוצאתה מהדיון הייתה זיהוי של עורך דין שהוקלט לאחרונה באמירה קשה על עולם התורה:

"אני ולימור [סון הר-מלך] מזהות שיושב שם עורך דין שהשבוע הוקלט אומר, שהם יפרקו את עולם התורה בזחיחות ובשמחה.

אחת ההקלטות המחרידות שהאוזן שלי שמעה. עורך דין בבג"ץ, במהלך דיון, אומר 'זהו, נחריב את עולם התורה'".

(יצוין כי ח"כ גוטליב מתייחסת להקלטה שנחשפה לאחרונה, בה נשמע עורך דין המייצג בעתירות נגד הממשלה מתבטא בחריפות נגד לומדי התורה)

לדבריה, כשהפנתה את תשומת לב השופטים לכך – נענתה באדישות: "עולם התורה לא מעניין את בית המשפט העליון. זה פשוט מדהים. האמירה הזאת עוברת כאילו כלום. לא פונים אליו ולא כלום. לא אומרים אפילו 'תורידו את הראש שלכם לפחות'. אותנו מוציאים. את העם מוציאים מבג"ץ".

מתקפה אישית על השופטים: "רמה שכלית בינונית"

גוטליב לא חסכה ביקורת נוקבת כלפי הרכב השופטים: "ראיתם אתמול מולכם שופטים יהירים, בינוניים, שמשחקים משחקי אגו. חבורה של אנשים עם רמה שכלית בינונית". היא הוסיפה וטענה כי השופטים "יורדים למגרש הפוליטי" ושולחים "מסרים מחלישים ומשחירים נגד הממשלה".

את חיציה כיוונה גוטליב באופן אישי כלפי השופט ח'אלד כבוב, והזכירה פרשות עבר שנקשרו בשמו: "אדון כבוב, אולי במקום לצאת נגד השר – תצא נגד עצמך? הרי אתה ביצעת עבירות של ניגוד עניינים חמור. פרסמת את המשרד של הבן שלך. הצטלמת איתו כשופט עליון, והוא עושה שימוש בזה באתר שלו. אתה אמרת על אנס ערבי שזה לא באלימות. שחררת ערבי עם אמצעי לחימה. אז מותר לנו לבוא אליך בטענות – כי זאת חובתנו".

"מה ביקשתם מרונן בר לחקור?" – ההתנגשות עם השב"כ

אחד מרגעי השיא של הראיון הגיע כאשר גוטליב חשפה את ההתעמתות שלה עם המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, סביב סוגיית בדיקת השרים על ידי השב"כ:

"אני שואלת את גיל לימון – מה ביקשתם מרונן בר לחקור? מה רציתם? הרי הוא לא יכול לבדוק שרים, אסור לו. חוק השב"כ קובע שהשב"כ אמון על בדיקת חתרנות ופגיעה במשטר ומוסדותיו. מה בדקתם?"

גוטליב לא חסכה במילים: "ספינקס, כלום. חור, פיל לבן".

היא סיפרה על חילופי דברים מביכים בין שופטי ההרכב: "אומר השופט גרוסקופף לעורך הדין פטר: 'רגע, אני לא מבין, אני צריך להסתמך על כתבה עיתונאית?' אומר לו פטר: 'הכל פה כתבות עיתונאיות'. ואז יצחק עמית קלט את זה ואמר 'כן כן, נעבור הלאה'".

מרד בייעוץ המשפטי: "לא תסרסו אותי"

בנוגע לניסיונות ההתערבות של הייעוץ המשפטי בסמכויות השרים, גוטליב הציגה עמדה לוחמנית: "אני אומרת לך פה, טלי גוטליב, אני לא אחתום אף פעם על מסמך שאומר לי מה מותר לי ומה אסור לי. יש לי עיניים ברוך השם, ואני יודעת לקרוא ואני יודעת את החוק".

היא הוסיפה: "אף אחד לא יגיד לי 'היי, יועצת משפטית, את לא יכולה לעשות ככה וככה'. אני השרה, ואני אפעל בהתאם לסמכויות שיש לי, ואתם לא תסרסו אותי. לא אחתום להם על אף מסמך".

לדבריה, הבעיה היא שהשרים מתקפלים: "העובדה ששרים בישראל חותמים על המסמכים הללו – הם פשוט מורידים את הראש. כולם עושים את זה, אז גם הם עושים".