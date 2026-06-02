כיכר השבת
בן גביר מקדם

הצעת חוק דרמטית: "ילד בן 10 שמסוגל לדקור - יעמוד לדין"

יוזמה חדשה בקואליציה: ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) הגיש הצעת חוק המבקשת לאפשר העמדה לדין של קטינים מגיל 10 שביצעו פשעים חמורים כמו רצח ואלימות קשה. השר לביטחון לאומי בן גביר מעניק גיבוי מלא: "ילד בן 10 שמסוגל לדקור, מסוגל לעמוד לדין" (בארץ)

בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר ממפלגת "עוצמה יהודית" הגיש היום (שלישי) הצעת חוק דרמטית, המבקשת להפחית את גיל האחריות הפלילית בישראל בעבירות פשע חמור מגיל 12 לגיל 10 בלבד.

כיום, על פי חוק העונשין, קטין מתחת לגיל 12 שמעורב בעבירה פטור לחלוטין מענישה פלילית, ולא ניתן לפתוח נגדו בהליכים או להגיש נגדו כתב אישום, חמורה ככל שתהיה העבירה. הצעת החוק החדשה מבקשת לשנות את המצב הקיים מהיסוד.

בדברי ההסבר המצורפים להצעת החוק נכתב כי בתקופה האחרונה ניכרת תופעה מדאיגה של קטינים מתחת לגיל 12 המבצעים מעשי אלימות חמורים ומסכני חיים, כשהם מוגנים תחת מעטפת של פטור מוחלט מאחריות פלילית. "אין כל הצדקה לתת פטור מהליך פלילי לקטין בן 11 שעבר עבירת אלימות חמורה", נטען במסמך.

לפי המתווה המוצע, קטין החל מגיל 10 שביצע עבירת פשע חמור - המוגדרת כעבירה שדינה שבע שנות מאסר ומעלה, ובהן עבירות רצח, ניסיון רצח ומעשי אלימות קשים נוספים – יישא באחריות פלילית ויוכל לעמוד לדין בבית המשפט.

: "מענה למציאות הפלילית והביטחונית"

היוזמה זוכה לרוח גבית חזקה מצד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהצהיר: “מדובר בהצעת חוק חשובה, צודקת ומתבקשת, שנותנת מענה למציאות הביטחונית והפלילית של השנים האחרונות ומחזקת את ביטחון אזרחי ישראל. ילד בן 10 שמסוגל לבצע ולקחת חלק בפשע חמור הוא מסוגל גם לעמוד לדין". השר הוסיף כי הוא מצפה ממערכות החינוך, הרווחה ורשויות המדינה להירתם למאמץ המשותף למיגור התופעה.

ח"כ קרויזר, יוזם החוק, חתם: "אין שום הצדקה מוסרית או ציבורית להעניק חסינות אוטומטית לקטין שמבצע פשע חמור. הצעת החוק נועדה לתקן את העיוות הזה ולהעניק למערכת אכיפת החוק את הכלים הדרושים להתמודדות ולהרתעה".

איתמר בן גבירמאסרפשיעהקטיניםיצחק קרויזר

