זו השעה בה יחלו ההפגנות

כוננות שיא במשטרה: הפגנות ואירועים בירושלים ובמרכז | זה מה שצפוי היום 

המשטרה נמצאת בכוננות שיא לקראת ההפגנות הצפויות להתקיים בירושלים ובמרכז | בירושלים יפגינו בני התורה הספרדים בעקבות מעצר בני הישיבה, במקביל, הפלג הירושלמי צפוי להפגין באזור בני ברק | גם אירועי תרבות פופולאריים צפויים להתקיים היום באזור תל-אביב, מה שיקשה עוד יותר על המשטרה לספק כוחות לכלל הגזרות (חדשות)

הפגנה קודמת בירושלים, אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כפי שדווח ב'כיכר השבת', הפגנת בני התורה הספרדים צפויה להתחיל היום (חמישי) בשעה 17:00 בצומת בר אילן בירושלים, בעקבות מעצר בני התורה.

נערכת בכוחות מתוגברים לכלל האירועים, הן בירושלים - והן במרכז, ומבטיחה לאפשר את "זכות המחאה אשר הינה אבן יסוד במדינה דמוקרטית".

במקביל להפגנת הספרדים, גם הפלג הירושלמי צפוי לצאת להפגין, ההפגנה תתקיים ככל הנראה באזור כביש 4.

במקביל להפגנות הציבור החרדי על אובדן הדרך של מדינת ישראל ורדיפתם האישית של לומדי התורה, צפויות גם הפגנות של משפחות החטופים.

משפחות החטופים צפויות להפגין לפני ישיבת הקבינט שאמורה לדון בנושא כיבוש עזה, לאחר שחמאס סירב לחתום על עסקה והקשיח את עמדותיו.

עוד צפויים הערב אירועי "תרבות" שונים באזור המרכז לשם ינהרו אלפים, והמשטרה תיאלץ לפרוס את כוחותיה בדרך המיטבית כדי להבטיח את בטחון הציבור ופיזור המפגינים במידת הצורך, במקביל למשימות ביטחון שוטף.

המשטרה נערכת בכוחות גדולים - בדגש על אזור תל אביב והמרכז, לאור ריבוי האירועים במקביל, ואף גייסה לשם כך שוטרים מכל רחבי הארץ שיגיעו במיוחד לאירועי הערב.

ב'N12', שם סיקרו את המשימה הייחודית שצפויה היום למשטרת ישראל, צוטטו גורמים במשטרה כי קיבלו את ההוראה להתנהג באיפוק כלפי משפחות החטופים והלומי הקרב שצפויים גם הם להשתתף. לא ברור אם החרדים מהפלג הירושלמי או הספרדים בירושלים יזכו ליחס דומה.

עוד מסר גורם במשטרה: "מדובר ביום המאתגר ביותר שלנו בתקופה האחרונה. מספר הפגנות כשלכולם פוטנציאל נפיץ. בשגרה גם ככה יש מחסור משמעותי בשוטרים והיום הזה מהווה מבחן".

בעקבות ההפגנות והאירועים הצפויים, הכריז מפקד מחוז תל אביב על "שילדי", יום עבודה של שתים-עשרה שעות עבור כלל תושבי המחוז.

כזכור, ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, ערך אמש התייעצויות במשך שעות רבות, שבסיומן יצאה הודעה מטעמו.

בהודעה נכתב: "הרב צדקה בהוראה דרמטית: לצאת ולהפגין, מחר בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה. המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנחטפו ונעצרו מביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה". 

הגאון הרב צדקה אף אמר: "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש".

שתי ההפגנות - הן זו של החרדים הספרדים והן זו של הפלג הירושלמי, צפויות להתחיל במקביל בסביבות השעה 17:00 בירושלים ובבני ברק.

בשלב זה, היהדות הליטאית טרם הצטרפה להוראת המחאה, דבר שעשוי להשתנות בכל רגע נתון בהוראתם של גדולי ישראל וראשי הישיבות.

0 תגובות

9
הספרדים מפגינים? הפלג מפגין? עם ישראל מפגין.
עודד
אויבער חכם של ממש עם ישראל - יהיה תקוע היום מול הפגנות בכביש למשך זמן ארוך הפלג הירושלמי לוחם מלחמתה המזויפת של התיירע - יפגין מולם
מענדל
8
אני ממש בעד הפגנות, אני בעד להרעיד פה את המדינה המתיוונת הזו! אבל, למה להפגין בצמתים של שכונות חרדיות, למה לא ללכת לתל אביב הרצליה וגבעתיים??? תחשבו חכם, במקום להפריע לציבור החרדי בשגרת יומו, תפגינו נגד הציבור החילוני שכל כך שונא אותנו ואת דרכנו.
יאיר
אתה צודק 100%
איש יהודי
צודק
אלי
ככה זה שלא חושבים כלום רק מדקלים סיסמאות
מאיר
למה להפגין בירושלים ובבני ברק ולחסום לחרדים את הכביש? אתם נלחמים בעצמכם? לכו תפגינו בתל אביב תחסמו לחילונים את הכביש
יוסף הצדיק
מדוע לנהוג איפה ואיפה ..בחור לא חרדי נכלא ובחור שחובש כיפה שחורה פטור .לא מצאנו במקורות שום פטור של לימוד תורה ואדרבה יש פה חילול ה' להשתמש בשם התורה כסיבה להשתמטות . ולעמוד מנגד .לא תעמוד על דם רעך.
משה קליינר
יפה מאוד
יפה
צודק ב-1000% הרי אנחנו מענישים את עצמינו בהפגנות, שיעשו את זה בתל אביב התוצאות יהיו הרבה יותר אפקטיבי
חיים
רק אגואיסט כמוך יכול לכתוב שטויות כאלו !! אנחנו מפגינים כדי לדפוק מישהו? טמבל!! אנחנו מפגינים לזעוק את הכאב ואם יש הצדקה להפגנה אז לא נורא אם גם אתה האגואיסט תתעכב מעט ותסבול בגלל זה!!! ראש של דגלאי... נהנתן!!!!
לוי
'הציבור החילוני שכל כך שונא את אותנו ואת דרכנו' כשכוחנו בכביש ע''י נציגי הפלג הרפורמי שמקבל כל לגיטמציה והסכמה שבתשתיקה, לא נלך ונגדיר את מי שתקוע בכביש וצופה במחזה המביש כ'שונא את דרכנו ואותנו'.. שלמען השם נבין שהפגנה וציבור חרדי לא קשורים בכי הוא זה.. היצ
מענדל
צודק!!! אפילו גאוני למדייי..... אהבתותו.....
משה
7
ומה עם הליטאים? הם בטוחים ממעצר??? או שהם מתגייסים...
שלום
6
הגיע הזמן להרעיש את המדינה הזו שכל כך שונאת את עולם התורה דבר שלא רואים וחשים בעולם דוקא כאן בארץ הקודש כן עליהם להבין שלעולם הם לא יראו ולא יחלמו לראות את עולם התורה מתגייס
ישראל
5
לא מתאים לליטאים להפגין עם פשוטי העם?! לא מבין את זה... מה זה הפגנת כח על חשבון בחורי הישיבות?! גועל נפש
חרדי אשכנזי
4
למה להפגין בבר אילן להפגין ליד בית של ראש הממשלה או משרד היועצת המשפטית כמו שעשה הרב פורש ולמה היום חם הזה שחם מאודדד וזה סכנה בשביל זה יש נצגים חרדים שהצבענו לכנסת הם יטפלו
שלום
3
היו צריכים למזג ביחד את ההפגנות של הגיוס ושחרור החטופים
גאה להיות משתמט
2
תבואו בהמוניכם כל אחד צריך לחשוב זה עתיד של עולם התורה למען בנינו....
מוגז עדין
1
ה יעזרם צריך לזעזע פה את מדינת הרשע שרוצה להפסיק את שושלת לימוד התורה שלא עצרה מעולם אפי היוונים לא הצליחו וגם ההנאצים לא הצליחו עברנו את פרעה נעבור גם את הציונים
משה

