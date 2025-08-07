כפי שדווח ב'כיכר השבת', הפגנת בני התורה הספרדים צפויה להתחיל היום (חמישי) בשעה 17:00 בצומת בר אילן בירושלים, בעקבות מעצר בני התורה.

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לכלל האירועים, הן בירושלים - והן במרכז, ומבטיחה לאפשר את "זכות המחאה אשר הינה אבן יסוד במדינה דמוקרטית".

במקביל להפגנת הספרדים, גם הפלג הירושלמי צפוי לצאת להפגין, ההפגנה תתקיים ככל הנראה באזור כביש 4.

במקביל להפגנות הציבור החרדי על אובדן הדרך של מדינת ישראל ורדיפתם האישית של לומדי התורה, צפויות גם הפגנות של משפחות החטופים.

משפחות החטופים צפויות להפגין לפני ישיבת הקבינט שאמורה לדון בנושא כיבוש עזה, לאחר שחמאס סירב לחתום על עסקה והקשיח את עמדותיו.

עוד צפויים הערב אירועי "תרבות" שונים באזור המרכז לשם ינהרו אלפים, והמשטרה תיאלץ לפרוס את כוחותיה בדרך המיטבית כדי להבטיח את בטחון הציבור ופיזור המפגינים במידת הצורך, במקביל למשימות ביטחון שוטף.

המשטרה נערכת בכוחות גדולים - בדגש על אזור תל אביב והמרכז, לאור ריבוי האירועים במקביל, ואף גייסה לשם כך שוטרים מכל רחבי הארץ שיגיעו במיוחד לאירועי הערב.

ב'N12', שם סיקרו את המשימה הייחודית שצפויה היום למשטרת ישראל, צוטטו גורמים במשטרה כי קיבלו את ההוראה להתנהג באיפוק כלפי משפחות החטופים והלומי הקרב שצפויים גם הם להשתתף. לא ברור אם החרדים מהפלג הירושלמי או הספרדים בירושלים יזכו ליחס דומה.

עוד מסר גורם במשטרה: "מדובר ביום המאתגר ביותר שלנו בתקופה האחרונה. מספר הפגנות כשלכולם פוטנציאל נפיץ. בשגרה גם ככה יש מחסור משמעותי בשוטרים והיום הזה מהווה מבחן".

בעקבות ההפגנות והאירועים הצפויים, הכריז מפקד מחוז תל אביב על "שילדי", יום עבודה של שתים-עשרה שעות עבור כלל תושבי המחוז.

כזכור, ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, ערך אמש התייעצויות במשך שעות רבות, שבסיומן יצאה הודעה מטעמו.

בהודעה נכתב: "הרב צדקה בהוראה דרמטית: לצאת ולהפגין, מחר בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה. המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנחטפו ונעצרו מביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה".

הגאון הרב צדקה אף אמר: "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש".

שתי ההפגנות - הן זו של החרדים הספרדים והן זו של הפלג הירושלמי, צפויות להתחיל במקביל בסביבות השעה 17:00 בירושלים ובבני ברק.

בשלב זה, היהדות הליטאית טרם הצטרפה להוראת המחאה, דבר שעשוי להשתנות בכל רגע נתון בהוראתם של גדולי ישראל וראשי הישיבות.