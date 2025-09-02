שר החינוך יואב קיש התייחס היום (שלישי) חנושא אפליית הבנות הספרדיות במערכת החינוך החרדית, והדגיש כי לא תתאפשר גזענות בבתי הספר.

"לא נאפשר לגזענות להיות במערכת החינוך. הנחיתי את האחראים לפעול בכל החומרה כנגד אותם בתי ספר מועטים שמונעים כניסה של בנות ספרדיות לפי שיבוץ. זה נושא שהקדשנו לו הרבה מאוד תשומת לב, ורובם המוחלט שובצו. נשארו כמה בודדים, הם בשימועים, ואנחנו לא נחסוך בשום מענה נדרש. דין משמעתי, לקיחת תקציב. בית ספר שלא יקלוט בנות בגלל גזענות, לא יהיה במערכת החינוך", אמר קיש.

בהודעת דוברות מטעם משרד החינוך נמסר כי לאחר עבודה מאומצת, רוב מוחלט של הבנות שובצו כבר בסוף חודש יוני – צעד חסר תקדים שלא נעשה בעבר. עם זאת, קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לשיבוץ ופועלים בניגוד לחוק. המשרד הודיע כי הם יחויבו לקלוט את התלמידות בהתאם לחוק, או שיינקטו נגדם צעדים שכוללים שימועים, שלילת תקציבים ואף הליכי סגירה.

משרד החינוך הדגיש כי "מערכת החינוך לא תאפשר אפליה מכל סוג. כל תלמידה ותלמיד זכאים לחינוך שוויוני ומכבד".

צפו בסרטון שפרסם היום שר החינוך יואב קיש.