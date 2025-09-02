כיכר השבת
הגזענות בסמינרים

המאבק עולה שלב | שר החינוך קיש מאיים על הסמינרים: "נשלול תקציבים"

שר החינוך יואב קיש התייחס היום לתופעת הגזענות נגד בנות ספרדיות בחלק מהסמינרים האשכנזים, והבהיר כי מדובר בקו אדום | השר איים לשלול תקציבים מסמינרים שיתנהלו בגזענות כלפי בנות ספרדיות (חרדים) 

שר החינוך יואב קיש התייחס היום (שלישי) חנושא אפליית הבנות הספרדיות במערכת החינוך החרדית, והדגיש כי לא תתאפשר גזענות בבתי הספר.

"לא נאפשר לגזענות להיות במערכת החינוך. הנחיתי את האחראים לפעול בכל החומרה כנגד אותם בתי ספר מועטים שמונעים כניסה של בנות ספרדיות לפי שיבוץ. זה נושא שהקדשנו לו הרבה מאוד תשומת לב, ורובם המוחלט שובצו. נשארו כמה בודדים, הם בשימועים, ואנחנו לא נחסוך בשום מענה נדרש. דין משמעתי, לקיחת תקציב. בית ספר שלא יקלוט בנות בגלל גזענות, לא יהיה במערכת החינוך", אמר קיש.

בהודעת דוברות מטעם משרד החינוך נמסר כי לאחר עבודה מאומצת, רוב מוחלט של הבנות שובצו כבר בסוף חודש יוני – צעד חסר תקדים שלא נעשה בעבר. עם זאת, קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לשיבוץ ופועלים בניגוד לחוק. המשרד הודיע כי הם יחויבו לקלוט את התלמידות בהתאם לחוק, או שיינקטו נגדם צעדים שכוללים שימועים, שלילת תקציבים ואף הליכי סגירה.

משרד החינוך הדגיש כי "מערכת החינוך לא תאפשר אפליה מכל סוג. כל תלמידה ותלמיד זכאים לחינוך שוויוני ומכבד".

צפו בסרטון שפרסם היום שר החינוך יואב קיש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר