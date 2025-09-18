כיכר השבת
"בעוון לימוד התורה"

בעקבות מעצר האברך: הפגנות ענק של הפלג בכל הארץ בשעה 17:00 - אלו המוקדים הצפויים

בעקבות גל המעצרים כנגד בחורי ישיבות לאחרונה, הודיע היום הפלג הירושלמי על גל של הפגנות שיתקיים בשעה 17:00 בחמישה מוקדים | בפלג זועמים בפרט על מעצרו אמש של האברך הרב אליהו נחום המשתייך לקהילה |הפגנות צפויות להביא לשיבושים קשים באותם אזורים, אלו המוקדים המתוכננים  (חדשות, חרדים)

10תגובות
הפגנות הפלג, ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

בעקבות גל המעצרים בימים האחרונים נגד בחורי ישיבה, לפני זמן קצר (חמישי) הודיע על גל של הפגנות בכל רחבי הארץ.

לפי הודעת "הוועד להצלת עולם התורה" של הפלג הירושלמי, הפגנות יתקיימו היום בחמישה מוקדים שונים ברחבי הארץ, כולם יתחילו בשעה 17:00.

בהודעת הפלג הירושלמי נכתב:

"עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד האברך החשוב ר' אליהו נחום, בעוון לימוד תורה, עלו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונם של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אויערבאך וראשי הישיבות שליט"א, וקיבלו מהם את ההוראה: לצאת במחאה רבתית כנגד שלטון הרשע".

בפלג מודיעים כי "לאור הוראתם הברורה, יוצאים היום בשעה 17:00 המוני בני התורה למחאות ענק ב-5 מוקדים:

ירושלים - אזור הכניסה לעיר

בני ברק - גהה

מודיעין עילית

בית שמש

צפת והסביבה

הפלג הירושלמי מסר כי "מרן עמוד ההוראה שליט"א וראשי הישיבות הביעו אמש התייחסותם למצב: "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".

כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', אמש נעצר האברך הרב אליהו נחום על ידי המשטרה והועבר למשטרה הצבאית, שם נכלא על עריקות.

מדובר באברך המשתייך ל'פלג הירושלמי', בשם הרב אליהו נחום, שנעצר על ידי משטרת התנועה בעת שנהג ברכב באזור המרכז.

המשטרה עצרה אותו וגילתה כי הוא עריק למעלה משנתיים והוא מעולם לא התייצב בלשכות הגיוס, כדי לקבל דיחוי - כמו שנהגו בפלג הירושלמי בהוראת הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

האברך הרב נחום הועבר כאמור למשטרה הצבאית, שם הוא צפוי לעמוד למשפט על עוון עריקות.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "להרעיש עולם ומלואו. בשעות הקרובות יתכנסו רבני הוועדה להצלת עולם התורה במעונו של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אוירבך שליט"א ובמעונם של ראשי הישיבות, כדי לשמוע את דבר המערכה הצפויה להרעיש את ארץ ישראל מקצה לקצה בעקבות השלכת לומדי התורה לכלא".

כפי שדווח מספר רב של פעמים, בנתב"ג נעצרו עשרות בחורי ישיבות שהיו בדרכם לקיבוץ באומן וכן מספר חסידי חב"ד וחסידויות נוספות.

ביומיים האחרונים נעצרו עוד כ-25 עריקים בשדה התעופה בדרכם לאומן, והועברו לתל השומר, מארגוני הסיוע נמסר: "סה"כ עריקים חרדים השוהים כעת בכלא הצבאי – למעלה מ-70 צעירים חרדים, שעשויים לעשות את החגים והימים הנוראים בין כתלי הכלא, בעקבות אי הסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל".

כזכור, אמש בצומת הכניסה לרכסים, משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, לאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית.

מכיוון שעשרות חרדים הגיעו למקום בן רגע ומחו על המעצר, המשטרה החליטה לשחרר את הבחור.

6
אנשים עושים קניות לחג וגם ככה פקוק מה אם גזל זמן ?? אם הדרך זה לצער יהודים לקראת החגים בגלל מדינה מטורללת זה לא דרכה של תורה .....
שינדלר
בחורי חמד בכלא
לא פשוט
בחורי חמד בכלא
לא פשוט
אם זה היה הבן שלך
מוישי
פוסק הדור מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך שליט"א קורא לכל הציבור החרדי לצאת למחאות אדירות בכבישי הארץ בגלל הצער של לומדי התורה שנתפסו והושלכו לכלא ובמטרה למנוע מעצרים נוספים. דעת תורה של גדולי הדור היא הקובעת ולא דעת בעלי הבתים.
אברך בן תורה מבני ברק
5
ערב חג גם ככה הכבישים עמוסים בירושלים אין מצווה לשבש לאזרחים את החיים שלהם תמצאו זמן אחר או פתרונות אחרים .
מאיר
4
יִשְׂרָאֵל עַמְּךָ תְּחִנָּה עוֹרְכִים. שֶׁהֵם מְצֵרִים וּלְהִוָּשֵׁעַ צְרִיכִים. צָרֵיהֶם עֲלֵיהֶם עֹל מַאֲרִיכִים. כָּל זֹאת הִגַּעְתָּם וְשִׁמְךָ מְבָרְכִים: סליחות. הַלּוֹבֵשׁ צְדָקָה וְלוֹ כַמְּעִיל עֲטוּיָה. וּמִמַּכָּה עַצְמָהּ מְתַקֵּן רְטִיָּה. קוֹמֵם עֲדָתְךָ מִנְּפִילָתָהּ הַמְטוּיָה.
ישראל - אולטרא אורטודוקס
3
כל הכבוד! עושים לכולנו את העבודה!
חזונישניק
2
פקקים באזור בית וגן בעת עליה לרגל של גדו:י לפוסק הדור החדש 'מרן' של 'עצניקים'
יהודי
1
ימין על מלא...נא לא לצרף את החרדים עם גוש הימין
תזכורת

