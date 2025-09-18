בעקבות גל המעצרים בימים האחרונים נגד בחורי ישיבה, לפני זמן קצר (חמישי) הודיע הפלג הירושלמי על גל של הפגנות בכל רחבי הארץ.

לפי הודעת "הוועד להצלת עולם התורה" של הפלג הירושלמי, הפגנות יתקיימו היום בחמישה מוקדים שונים ברחבי הארץ, כולם יתחילו בשעה 17:00.

בהודעת הפלג הירושלמי נכתב:

"עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד האברך החשוב ר' אליהו נחום, בעוון לימוד תורה, עלו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונם של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אויערבאך וראשי הישיבות שליט"א, וקיבלו מהם את ההוראה: לצאת במחאה רבתית כנגד שלטון הרשע".

בפלג מודיעים כי "לאור הוראתם הברורה, יוצאים היום בשעה 17:00 המוני בני התורה למחאות ענק ב-5 מוקדים:

ירושלים - אזור הכניסה לעיר

בני ברק - גהה

מודיעין עילית

בית שמש

צפת והסביבה

הפלג הירושלמי מסר כי "מרן עמוד ההוראה שליט"א וראשי הישיבות הביעו אמש התייחסותם למצב: "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".

כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', אמש נעצר האברך הרב אליהו נחום על ידי המשטרה והועבר למשטרה הצבאית, שם נכלא על עריקות.

מדובר באברך המשתייך ל'פלג הירושלמי', בשם הרב אליהו נחום, שנעצר על ידי משטרת התנועה בעת שנהג ברכב באזור המרכז.

המשטרה עצרה אותו וגילתה כי הוא עריק למעלה משנתיים והוא מעולם לא התייצב בלשכות הגיוס, כדי לקבל דיחוי - כמו שנהגו בפלג הירושלמי בהוראת הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

האברך הרב נחום הועבר כאמור למשטרה הצבאית, שם הוא צפוי לעמוד למשפט על עוון עריקות.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "להרעיש עולם ומלואו. בשעות הקרובות יתכנסו רבני הוועדה להצלת עולם התורה במעונו של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אוירבך שליט"א ובמעונם של ראשי הישיבות, כדי לשמוע את דבר המערכה הצפויה להרעיש את ארץ ישראל מקצה לקצה בעקבות השלכת לומדי התורה לכלא".

כפי שדווח מספר רב של פעמים, בנתב"ג נעצרו עשרות בחורי ישיבות שהיו בדרכם לקיבוץ באומן וכן מספר חסידי חב"ד וחסידויות נוספות.

ביומיים האחרונים נעצרו עוד כ-25 עריקים חרדים בשדה התעופה בדרכם לאומן, והועברו לתל השומר, מארגוני הסיוע נמסר: "סה"כ עריקים חרדים השוהים כעת בכלא הצבאי – למעלה מ-70 צעירים חרדים, שעשויים לעשות את החגים והימים הנוראים בין כתלי הכלא, בעקבות אי הסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל".

כזכור, אמש בצומת הכניסה לרכסים, משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, לאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית.

מכיוון שעשרות חרדים הגיעו למקום בן רגע ומחו על המעצר, המשטרה החליטה לשחרר את הבחור.