רשת שירותי הרכב Mavis Tire תשלם סכום של 304,000 דולר במסגרת הסדר פשרה עם הוועדה הפדרלית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, כך דיווח אתר החדשות החרדי 'מצב'.

ההסכם נחתם לאחר שחקירה רשמית קבעה כי החברה דחתה מועמד לעבודה על רקע דתי בשל רצונו לשמור על יום השבת.

לפי ממצאי הוועדה, התנהלות החברה עמדה בניגוד לחוק הזכויות האזרחיות משנת 1964. חוק זה אוסר על אפליה דתית כלפי מועמדים או עובדים המבקשים התאמות הנדרשות לקיום אורח חייהם הדתי.

המקרה החל כאשר יהודי שומר מצוות הגיש מועמדות למשרה ניהולית באחד מסניפי הרשת במרכז ניו יורק.

במהלך הליך הקבלה לעבודה הבהיר המועמד כי הוא זקוק להתאמה שתפטור אותו מעבודה בימי שישי בלילה ובימי שבת. בעקבות הבקשה, החליטה הנהלת החברה להפסיק את בחינת התאמתו לתפקיד הניהולי. תחת זאת, הוצע לו תפקיד זוטר יותר כטכנאי צמיגים בשכר נמוך יותר, בטענה כי תפקיד זה מאפשר גמישות רבה יותר. כאשר הבהיר המועמד פעם נוספת כי לא יוכל לעבוד בשבת, ביטלה החברה את הצעת העבודה באופן מוחלט.

ארלין נייטו, המנהלת בפועל של הוועדה בניו יורק, מסרה בעקבות ההסדר כי "מעסיקים אינם רשאים לסרב להעסיק מועמד לעבודה כדי להימנע מאישור בקשה להתאמה דתית. על מעסיקים לעשות מאמצים סבירים כדי להתאים את עצמם לאמונותיו הדתיות הכנות של העובד, אלא אם כן התאמה כזו תגרום לקושי בלתי סביר".

בנוסף לפיצוי הכספי, התחייבה רשת המוסכים לבצע שינויים מבניים בנהליה. ההסכם כולל עדכון מקיף של נהלי העבודה הנוגעים להתאמות על רקע דתי וקיום הכשרות מקצועיות למנהלי חנויות באזור מרכז ניו יורק. כמו כן, צוותי משאבי האנוש של החברה ברמה הארצית, האמונים על קבלת החלטות גיוס, יעברו הדרכות ייעודיות לטיפול בבקשות להתאמה דתית.

כך, בזכות שמירת השבת, זכה היהודי ל'פרס' בסכום של 300,000 דולרים.