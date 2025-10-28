הפלג הירושלמי שמרבה להפגין נגד גזירת הגיוס, הודיע היום (שלישי) כי דווקא בעצרת שתתקיים ביום חמישי, הוא לא צפוי להשתתף.

בזמן שרבבות בני תורה יפגינו על השפלת בני הישיבות ולומדי התורה הקדושה, חברי קהילת 'הפלג הירושלמי' יישארו ללמוד בכוללים ובישיבות.

לדבריהם, מדובר בהוראה שיצאה מפי הגאון הרב עזריאל אויערבך, שהסביר כי קיים חשש שהשתתפות בעצרת של הציבור החרדי על כל גווניו עלולה להעביר מסר מוטעה כאילו הפלג הירושלמי מסכים לחקיקת חוק גיוס.

בשמו של הרב נמסר כי "היות ודרישת היהדות החרדית האותנטית, להשיב את ההסדר המקורי של 'תורתו אומנותו', ומארגני העצרת אינם עומדים על כך, לכן אין באפשרותי להורות להשתתף בעצרת זו!"

בתוך כך, מארגני עצרת התפילה חשפו את לוגו העצרת שתתקיים תחת המסר: "זעקת התורה".