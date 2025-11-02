המתמודד לראשות הממשלה נפתלי בנט תקף בחריפות את הצעת חוק הגיוס של חבר הכנסת ביסמוט מהליכוד, שנוסחה לדבריו "על ידי נציגי ש״ס".

לדבריו, מדובר ב"חוק השתמטות על מלא" שמטרתו האמיתית היא להעניק תקציבים והטבות לצעירים חרדים שבוחרים שלא לשרת בצה״ל. בנט כתב כי קרא בעיון את 39 עמודי ההצעה, ומצא שמדובר ב״חוק שנועד לא לגייס אף חרדי, אלא להעביר מיליארדי שקלים מהציבור המשרת לצעירים שבחרו להשתמט״.

בנט פירט את עיקרי החוק כפי שהוא מבין אותם: החזרת תקציבי הישיבות וההטבות המלאות באופן מיידי, חנינה רטרואקטיבית ל"משתמטים ולעריקים", ודחייה של כל סנקציה משמעותית. לדבריו, "הסנקציות היחידות הן מגוחכות – איסור יציאה מהארץ או רישיון נהיגה – וגם הן רק עד גיל 23".

עוד הוסיף כי החוק מקטין עוד יותר את יעדי הגיוס החרדיים, ואף משנה את שיטת הספירה כך שגם מי שכבר איננו חרדי ייחשב כחרדי לצורך עמידה ביעדים. "והכי חשוב", כתב, "גם ליעדים המגוחכים האלה אין משמעות מעשית, כי תוקם ועדה בשליטת חרדים שתוכל לשנות אותם בכל רגע". לדבריו, הוועדה הזו תחליף את הפיקוח הצבאי ותוכל להשהות את היעדים בטענות שונות, למשל אם תזהה חיילת בקרבת בסיס חרדי. "ממש כך", הדגיש.

בנט חתם את דבריו בקריאה לגיוס משותף של כלל אזרחי ישראל והבהיר כי בעיניו זהו נושא קיומי, לא פוליטי. "גיוס אחינו החרדים זה לא עניין של צד פוליטי. אחרי ה-7 באוקטובר כולם מבינים שגיוס חיילים זה עניין של חיים ומוות. לא יכול להיות שכל הנטל הזה יפול רק על הכתפיים של אותו ציבור מילואימניקים ומשפחותיהם שקורסות תחת הנטל", כתב.

לדבריו, רק שירות משותף יאפשר אחדות ושיקום לאומי: "יש לנו בית אחד, וכולנו חייבים להגן עליו. רק אם נשרת יחד כעם נוכל להתאחד יחד כעם ולשקם את המדינה. בקרוב נתקן".

נראה כי בנט איחר מעט את המועד בכתיבת הפוסט נגד החרדים, שכן ראש הממשלה הודיע בסוף השבוע שלא יקדם בינתיים את החוק של ביסמוט, וכי הדיון בנושא נדחה למועד לא ידוע.