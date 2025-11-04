כיכר השבת
אכזריות שכזו: חשודים מבני ברק שדדו ודקרו בצורה אכזריות במיוחד - זה מה שנמצא בדירה

עבריינים מבני ברק תקפו באכזריות מכר שלהם בעיר לאחר שככל הנראה היה חייב להם חוב כספי | המשטרה מצאה במקום מספר כלים חדים שצולמו לטובת תיק החקירה | העבריינים נעצרו ומעצרם הוארך (חדשות) 

ניידת משטרה (צילום: באדיבות המצלם, אילוסטרציה)

המשטרה מפרסמת היום (שלישי) אירוע מזעזע, במסגרתו תושב הותקף באכזריות על ידי עבריינים שבאו לדרוש ממנו את כספם, וביצעו שוד אכזרי ומדמם.

לפי הודעת המשטרה, שלושה גברים, בהם קטין בן 16, נעצרו הלילה בחשד שתקפו ושדדו גבר בבני ברק על רקע חוב כספי. על פי הודעת המשטרה, הקורבן הותקף בדירתו ברחוב חיד"א בעיר, שם כלאו אותו החשודים, קשרו אותו, דקרו ופצעו אותו, הכו אותו וגנבו את מכשיר הטלפון הנייד שלו. לאחר מכן נמלטו מהמקום ברכב.

המשטרה קיבלה את הדיווח על האירוע בשעת לילה מאוחרת, ויחידת השיטור העירוני של בני ברק, הפועלת בתחנת מרחב דן, הוזעקה למקום. השוטרים החלו מיד באיסוף ממצאים מהזירה ובחיפושים אחר הרכב שנמלט. מהחקירה הראשונית עולה כי מדובר באירוע פלילי שנבע מסכסוך כספי בין המעורבים.

במהלך הלילה הצליחו השוטרים לאתר את החשודים ברחוב בן גוריון בגבעת שמואל ולעצור אותם. השלושה – נער בן 16 תושב גבעת שמואל ושני צעירים בני 24 ו-27 מבני ברק – הובאו לחקירה בתחנה, שבסיומה נכלאו.

הבוקר הובאו החשודים לדיון בבית המשפט, שם הוחלט להאריך את מעצרו של הקטין עד ל-7 בנובמבר ואת מעצרם של שני הבגירים עד ל-9 בנובמבר. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי, והחקירה נמשכת.

