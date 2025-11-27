נבחרת הבוגרים של תוכנית "תכלית" מבית אחוות תורה ומכון עיון קיימה השבוע מפגש סיכום מיוחד, שחתם תקופה של עיסוק אינטנסיבי בסוגיות ליבה חברתיות ותורניות. התוכנית, שאיגדה תחתיה קבוצה איכותית של משתתפים בעלי כושר מנהיגות והעמקה, שמה לה למטרה לא רק ללמוד את התיאוריה אלא לתרגם אותה לשפת המעשה.

את המפגש הנחה ד"ר ליאור אלפרוביץ', שהוביל את הדיון המרכזי סביב השאלה כיצד לוקחים רעיונות מופשטים והופכים אותם ליוזמות משפיעות בקהילה. המשתתפים, שנבחרו בקפידה, דנו בדרכים בהן ניתן להשפיע על השיח הציבורי והקהילתי מתוך אחריות תורנית וחברתית.

ב"אחוות תורה" רואים בבוגרים אלו את השדרה הניהולית והרעיונית הבאה של פעילי אחוות תורה הפועלים בכל הארץ להגדיל תורה ולהאדירה - מתוך אחריות וחיבור לחיי המעשה. "החיבור שנוצר כאן בין אנשים חושבים לבין אנשי מעשה הוא המנוע שידחוף את הקהילות קדימה," אומרים בארגון. "הבוגרים יוצאים כעת לשטח כשהם מצוידים בכלים להוביל שינוי עומק".

סמנכ"ל קהילות באחוות תורה פנחס איינהורן ציין: "התוכנית הוכיחה שקיים דור שלם שמבקש להעמיק, לחקור ולפעול מתוך תודעת שליחות. המפגש הזה הוא לא סיום, אלא נקודת זינוק לפעילות רחבה בכל פעילויות אחוות תורה ברחבי הארץ והכנה לקראת מחזור שני של התוכנית".