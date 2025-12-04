בטקס מרשים שהתקיים בשבוע שעבר במכללה הלאומית לכבאות והצלה בראשון לציון, הסתיימה הכשרה של מחזור ב' של שירות אזרחי לתומכי לוחמי אש.

במרכז הרחבה עמדו המשרתים החרדים לצד מפקדי הקורס שליוו אותם במסירות לאורך תקופת ההכשרה. בני המשפחה, הורים, נשות המשרתים וגם כמה תינוקות קטנים צפו מהיציע בהתרגשות גדולה.

האירוע נפתח לפי כללי הטקס עם כניסתם של סגל המכללה והמפקדים.

ראשון הדוברים, נציג רשות השירות הלאומי אזרחי, מנהל אגף חברה חרדית, חיים פרוש הודה בשם מנכ"ל הרשות ראובן פינסקי לאנשי הסגל, אנשי המשרד לביטחון לאומי וארגון 'חברים' שפועלים לילות כימים למען שילובם משרתי השירות האזרחי בגופי הביטחון בכלל ובמערך הכבאות בפרט.

לאחר מכן פנה למשרתים ואמר "ברצון להצטרף למערך הכבאות והזכות לקחת חלק בהצלת חיי אדם לצד לוחמי האש באחריות משותפת אתם מקיימים עולם".

מפקד המכללה הלאומית תת טפסר משה עמר דיבר על שילוב בני השירות האזרחי במערך הכבאות וההצלה ועל החשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה בשיפור משמעותי בטיפול מקרי חירום

ראש מערך המתנדבים במערך סגן טפסר איציק בן אבו, הלב הפועם שמניע את הפרויקט אמר כי

"גיוס בני המגזר החרדי לתפקידי תומכי לחימה בכבאות והצלה הנו חלק מהמאמץ המבצעי לחיזוק ביטחון הציבור ואת יכולת הארגון להציל חיים ברגעי אמת. שילוב מתנדבים ומשרתים חרדים מביא עמו מסירות, רוח של שליחות וערכים של “כל המציל נפש אחת”. בכך זוכים גם המשרתים עצמם לקחת חלק בשליחות לאומית חשובה, במסגרת שמכבדת את אורח החיים החרדי ושומרת על כללי ההלכה. השילוב הזה בונה גשרים בחברה, מחזק את הערבות ההדדית, ומוסיף ידיים מקצועיות במערכה על חיי אדם.

מנהל השירות הלאומי אזרחי במשרד לבטחון לאומי, אורן נחמיה

הודה לשר לבטחון לאומי, לאנשי רשות השירות הלאומי-אזרחי ובראשם מנכ"ל הרשות, למערך הכבאות וארגון חברים.

על המאמץ המשותף, באיתור, הכשרה והמעטפת התומכת לבני השירות בתחנות.

" השירות כתף לכתף לצד לוחמי האש בפעילות מצילה חיים, היא יציאה מאזור הנוחות ועמידה בחזית המבצעית, בטוח שאתם תהיו מודל לחיקוי לצעירים רבים שיבואו בעקבותכם, אתם הנחשונים לפני המחנה.

המשרתים צפויים להשתלב כבר בימים הקרובים בתחנות כבאות ברחבי הארץ.

עבור רבים מהם, זהו צעד חשוב בכניסה לעולם החירום וההצלה, צעד המחבר בין אחריות חברתית לצד שמירה על אורח חיים חרדי.

מסלול השירות במערך הכבאות והצלה הוא חלק מתהליך רחב שמובילה רשות השירות הלאומי-אזרחי עם המשרד לביטחון לאומי, לשילוב בני שירות חרדים בתפקידים משמעותיים במערכי הביטחון, החירום וההצלה.

מאז אירועי השביעי באוקטובר יש צורך לתגבור מערכי חירום מבצעיים בפריסה ארצית

והשירות האזרחי מוביל פרויקטים רבים למתן מענים.

בוגרי הקורס עברו הכשרה מקצועית מקיפה, הכוללת התמודדות עם אירועי שריפה, חילוץ, הצלה ומתן סיוע לצוותי הכיבוי. עם כניסתם לתחנות, הם ישתלבו בפעילות היומיומית לצד לוחמי האש ויהוו חלק מהמאמץ הלאומי להצלת חיים.

שילוב מצטרף לשורה של מסלולי שירות ייחודיים, בהם פועלים כיום מאות חרדים במסגרת השירות האזרחי - שב"ס, שב״כ, במערכי מודיעין ובתחומי חירום נוספים.

המודל הייחודי של השירות האזרחי מאפשר להם לשמור על זהותם ואורח חייהם ולפעול בחזית העשייה המבצעית.