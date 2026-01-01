טקס הוקרה ממלכתי נערך בכנסת לציין 30 שנה לארגון זק"א

הוקרה מקיר לקיר והערכה חוצת-מחנות לעוסקים במלאכת הקודש: השבוע נערך טקס הוקרה ממלכתי והיסטורי בכנסת ישראל בירושלים לציון 30 שנה להקמת ארגון זק"א – רגע של אמת.

באירוע שנערך ביוזמת יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף השתתפו שרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית, שגרירים, נבחרי ציבור, בכירי המכון הלאומי לרפואה משפטית ואורחים רבים, לצד מאות מתנדבים ומתנדבות, רבני זק"א בראשות רב הארגון הרב יעקב רוז'ה, הנהלת הארגון בראשות המנכ"ל הרב צבי חסיד, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א הרב ברוך נידאם ובעלי תפקידים בכירים בארגון.

יו"ר סיעת יהדות התורה ויוזם האירוע חה"כ הרב יצחק גולדקנופף שפתח את הטקס, ציין כי הוא מכיר את ארגון זק"א ואת פעילות הקודש שלו מזה כ-30 שנה. בדבריו ציין את "מסירותם הבלתי פוסקת של המתנדבים הפועלים יום ולילה, בקור ובחום, מתוך שליחות ואמונה עמוקה ובפרט בטבח הנורא ובימי מלחמת התקומה, כאשר מתנדבי זק"א פעלו תחת אש תופת בזירות הקשות ביותר".

במהלך האירוע הוקרן סרטון ברכה מיוחד מראש הממשלה בנימין נתניהו, ששוגר מביקורו המדיני בארצות הברית: בדבריו ציין ראש הממשלה כי ראה מקרוב את פעילות מתנדבי זק"א במלחמת התקומה, והוא מביע הערכה עמוקה לפועלם. "אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מכם. אתם עושים עבודת קודש, וזאת עבודה קשה. ראיתי אתכם במהלך עשרות שנים כיצד טיפלתם בקורבנות מעשי הטרור והאיבה הנוראים; ראיתי אתכם גם בזמן שגרה וגם בזמן מלחמת התקומה - כשנדרשתם למאמץ עליון ועמדתם בו. אני שולח מכאן ברכות לארגון זק"א ל-30 שנות קיומו", אמר ראש הממשלה וציין כי הוא - ועם ישראל כולו - מצדיע לכלל מתנדבי הארגון.

בטקס אף הוקרנו ברכות הוקרה מיוחדות מנשיא המדינה יצחק הרצוג ומשר הביטחון ישראל כ"ץ, אשר שיבחו את פעילות הארגון והודו למתנדבים על מסירותם יוצאת הדופן לאורך השנים ובפרט במלחמת התקומה בשנתיים האחרונות.

אחד מרגעי השיא המרגשים באירוע נרשם כאשר אלון אהל, ששב משבי החמאס, עלה לבמה. אלון ניגן בפני הקהל ושיתף בעדות אישית מטלטלת על ימיו בשבי, על הפחד הקיומי ועל הדרך שבה האמונה והשירה היוו עבורו מקור כוח ותקווה לאורך התקופה הקשה.

בין הנוכחים שהתאחדו סביב ההכרה בתרומתו המכרעת של הארגון, ונשאו דברי הערכה שהעניקו דגש על פעילותו האינטנסיבית של זק"א – רגע של אמת – מאז פרוץ המלחמה היו השרים וחברי הכנסת - שר החוץ גדעון סער, שר הכלכלה ניר ברקת, יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, השר דוד אמסלם, שר החינוך יואב קיש, שר התפוצות עמיחי שיקלי, חברי הכנסת: הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, הרב יעקב אשר, הרב מיכאל מלכיאלי, הרב משה אבוטבול, הרב יוסי טייב, הרב יוני משריקי, הרב יעקב טסלר, הגב' מירב בן ארי, אליהו רביבו, הגב' טלי גוטליב, ניסים ואטורי, עמית הלוי, הגב' טטיאנה מזרסקי, הגב' מיכל ולדיגר, יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן, חילי טרופר, אבי מעוז יו"ר מפלגת נועם, הגב' מירב כהן, הגב' מיכל שיר, חנוך מיליביצקי, אושר שקלים, הגב' יוליה מלינובסקי וח"כים רבים נוספים.

כמו כן נכחו, רב הארגון ורבה של בת ים הרב יעקב רוז'ה, הרב יונה מצגר, סנ"צ גלית בן ברוך, רע"נ מתנדבים מחוז ת"א, נצ"מ הוד לוי סממ"ר איילון, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית ד"ר חן קוגל ונציגי המכון, מתאם השבויים והנעדרים תא"ל במיל' גל הירש, מנכ"ל חברה קדישא תל אביב ויו"ר פורום חברות הקדישא בישראל הרב אברהם מנלה, מנהל תפעול בבי"ח מעיני הישועה מיכאל פנחסי, נציב בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, טפסר שמוליק פרידמן ממ״ז כב"א ירושלים, רב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו, רפ"ק הרב אליהו קב, רב מחוז ת"א. בטקס השתתפו גם שגרירי מדינות סין, ארגנטינה, פרגוואי, אקוודור וגואטמלה.

בסיום הטקס חולקו למאות מתנדבי ומתנדבות זק"א "מגן הוקרה" לציון תרומתם רבת השנים. האירוע נחתם ברוח של אחדות, הוקרה והערכה לפעילות הקודש של ארגון זק"א ולמתנדביו.