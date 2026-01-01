גומרה של תורה מנת פתיחה אומנותית | כך חגגו בני הקהילה בבני ברק את סיום מסכת סוכה | צפו בני קהילתו של הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש חגגו בהתרגשות סיום מסכת סוכה שנלמדה במסגרת חבורת 'חיינו' |המשתתפים הופתעו ממנת פתיחה אומנותית בצורת סוכה | במהלך המעמד המרומם נשאו דברים מגידי מישרים שהלהיבו את הלבבות, ובסיומו פצחו המשתתפים במחולות של שמחה לכבודה של תורה וגומרה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:10