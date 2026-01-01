כיכר השבת
גומרה של תורה

מנת פתיחה אומנותית | כך חגגו בני הקהילה בבני ברק את סיום מסכת סוכה | צפו

בני קהילתו של הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש חגגו בהתרגשות סיום מסכת סוכה שנלמדה במסגרת חבורת 'חיינו' |המשתתפים הופתעו ממנת פתיחה אומנותית בצורת סוכה | במהלך המעמד המרומם נשאו דברים מגידי מישרים שהלהיבו את הלבבות, ובסיומו פצחו המשתתפים במחולות של שמחה לכבודה של תורה וגומרה (חסידים)

מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד הסיום אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

גומרה של תורה

|

לקראת נישואי בנו

|

פרשת השבוע

|

על פי רבי נחמן

|

קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

||
2

בשילוב סיום 

||
1

זכר צדיק לברכה

|

בְּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם

|

מבני ברק ועד ארה"ב

||
1

נועם שיח בסיפורי צדיקים

||
2

עשרה בטבת

|

הוציאו תיבה לרחובה של עיר

||
2

ברית קודש

|

אלפים נהרו לחזות

||
3

ירושלים צהלה ושמחה

|

הבשורה עברה במחנה

||
2

צַוֵּה יְשׁוּעוֹת יַעֲקֹב

|

לקיים בנו חכמי ישראל

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר