במהלך הדיון בכנסת על אישור תקציב המדינה לשנת 2026, יו"ר יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף הודיע כי יתנגד למהלך.

"לא נולדתי פוליטיקאי, ואינני רואה בפוליטיקה את משאת חיי ופסגת שאיפותיי, ולפיכך אני יכול לומר את שעל ליבי, ללא כחל ושׂרק וללא מורא", טען גולדקנופף בנאום שנשא בו הסביר את התנגדותו.

"אני כאן היום בשליחות אלפי בחורים ואברכים, לומדי תורה שתורתם אומנותם, המאויימים במעצרים ובמאסרים, שהפכו בחסות החוק במדינת היהודים יעד לגזירות ולסנקציות אישיות", הוסיף הח"כ. "אני כאן היום כדי להביע מחאה, ולהצביע נגד תקציב המדינה לשנת הכספים 2026".

"אני יודע שבתקשורת אוהבים תמיד לחבר בין חרדים וכסף", הוסיף גולדקנופף. "אבל, יש דברים שהם חשובים יותר מתקציב, ובשמם אנו מתנגדים לתקציב. מדינת ישראל נטולת תורת ישראל, איננה זקוקה לתקציב. גוף בלי נשמה איננו זקוק למזון".

"איני עושה כן על דעת עצמי, אלא כהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ומועצת גדולי התורה אשר הורונו כנציגי אגודת ישראל להצביע נגד תקציב המדינה לשנת הכספים 2026 - כל עוד לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי תורה שתורתם אומנותם "בלי סנקציות ובלי מכסות". כך הובטח ונחתם בהסכם הקואליציוני על ידי כל ראשי הסיעות; כך היה נהוג במשך שבעים ושבע שנים הן בשלטון השמאל והן בשלטון הימין".

בפנותו לראש הממשלה נתניהו ביקש: "תוכל לדחות את ההצבעה על התקציב עד לאישור החוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה".

"דחייה של ההצבעה עד אשר יוסדר מעמדם של לומדי התורה, רק תביא כבוד לעם ישראל, ולתורתו", סיכם גולדקנופף.

כזכור, מוקדם יותר היום הודיעו בדגל התורה כי הם צפויים לתמוך בקריאה ראשונה של חוק התקציב, בתנאי שחוק הגיוס יוסדר לפני הקריאה השנייה והשלישית.

