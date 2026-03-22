ילד בן 6 הנלחם במחלה הקשה נתקע באילת הנצורה בשל השיטפונות, שעות לפני בדיקה גורלית בתל השומר. בפניה למפקד מרחב אילת נפתח הציר החסום באופן חריג לליווי משטרתי צמוד עד לבית החולים, כך מדווח לראשונה ב'כיכר השבת'.

הילד, שנשלח על ידי ארגון 'רחשי לב' למנוחה עם בני המשפחה בכדי להתאוורר מעט מהטיפולים, נקלע למצב בעייתי במיוחד בעקבות החלטת המשטרה לסגור את ציר אילת בגלל הגשמים הרבים שפקדו את האזור. בני המשפחה פנו בצער למנכ"ל 'רחשי לב', ודיווחו שהילד לא יכול להגיע לתל השומר לקבל את טיפוליו.

באותן שעות, כל הדרכים לאילת היו חסומות ולא ניתן היה לצאת מהעיר כלל. בתגובה פנה שימי גשייד, מנכ"ל העמותה ליועץ המפכ"ל לענייני חרדים, שפנה הוא לנצ"מ אלון כלפון, מפקד מרחב אילת עם הבקשה הרגישה והחריגה במיוחד.

מפקד המרחב, אלון כלפון, ניסה את כל הדרכים ונאלץ לקבל החלטה מורכבת וחריגה בזמן אמת; הוא בחר להנחות את השוטרים לפתוח עבור המשפחה את החסימות ולוודא שיהיה תיאום וליווי משטרתי לאורך כביש הערבה, כל זאת כאשר מפקד המרחב הגיע באופן אישי ליציאה מהעיר אילת ודאג למשפחה בעצמו.

כעבור כמה שעות הגיעו המשפחה והילד בשלום לתל השומר, הילד הגיע לבדיקה הקריטית ברגע האחרון הודות לשוטרים שפינו את הדרך. בני המשפחה הנרגשים ביקשו למסור למפקד את תודתם מעומק הלב.