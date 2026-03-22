כיכר השבת
כביש פרטי

הילד החולה כמעט פספס בדיקה בגלל חסימה - הקצין הבכיר פתח לו את הציר עם ליווי משטרתי

הסיפור המרגש דלהלן ממחיש רגע בו מפקד משטרה בכיר הפעיל שיקול דעת ברגע אמת - שאולי הציל את חייו של ילד חולה | משפחתו של הילד פנתה בצר לה למפקד מרחב אילת - הוא דאג להם לליווי אישי עד בית החולים במרכז | הסיפור המלא והמרגש (חדשות)  

1תגובות
הילד והשוטרים שליוו אותו (צילום: באדיבות המצלם)

ילד בן 6 הנלחם במחלה הקשה נתקע באילת הנצורה בשל השיטפונות, שעות לפני בדיקה גורלית בתל השומר. בפניה למפקד מרחב אילת נפתח הציר החסום באופן חריג לליווי משטרתי צמוד עד לבית החולים, כך מדווח לראשונה ב'כיכר השבת'.

הילד, שנשלח על ידי ארגון 'רחשי לב' למנוחה עם בני המשפחה בכדי להתאוורר מעט מהטיפולים, נקלע למצב בעייתי במיוחד בעקבות החלטת לסגור את ציר אילת בגלל הגשמים הרבים שפקדו את האזור. בני המשפחה פנו בצער למנכ"ל 'רחשי לב', ודיווחו שהילד לא יכול להגיע לתל השומר לקבל את טיפוליו.

באותן שעות, כל הדרכים לאילת היו חסומות ולא ניתן היה לצאת מהעיר כלל. בתגובה פנה שימי גשייד, מנכ"ל העמותה ליועץ המפכ"ל לענייני חרדים, שפנה הוא לנצ"מ אלון כלפון, מפקד מרחב אילת עם הבקשה הרגישה והחריגה במיוחד.

מפקד המרחב, אלון כלפון, ניסה את כל הדרכים ונאלץ לקבל החלטה מורכבת וחריגה בזמן אמת; הוא בחר להנחות את השוטרים לפתוח עבור המשפחה את החסימות ולוודא שיהיה תיאום וליווי משטרתי לאורך כביש הערבה, כל זאת כאשר מפקד המרחב הגיע באופן אישי ליציאה מהעיר אילת ודאג למשפחה בעצמו.

כעבור כמה שעות הגיעו המשפחה והילד בשלום לתל השומר, הילד הגיע לבדיקה הקריטית ברגע האחרון הודות לשוטרים שפינו את הדרך. בני המשפחה הנרגשים ביקשו למסור למפקד את תודתם מעומק הלב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מי כעמך ישראל
אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר