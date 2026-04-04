בעקבות רמיסת השבת 

הראש"ל הגר"י יוסף במתקפה חסרת תקדים על בג"ץ: "שהקב"ה ישמיד אותם"

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעיצומה של השבת לקיום הפגנות גדולות למרות המלחמה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא הערב בשיעורו במתקפה חריפה וככל הנראה חסרת תקדים נגד שופטי בג"ץ | הרב תיאר את שנאתו של מרן אביו ע"ה נגד השופטים וסיכם: "שהקב"ה ישמיד אותם" (חרדים) 

דבריו של הגר"י יוסף
הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצא בחריפות נגד התנהלות בג"ץ בנושא הפגנות השמאל הקיצוני נגד המלחמה בכיכר הבימה.

"מה כבודו ציפה מהם? מישהו מצפה מהחילונים האלו? כל השופטים האלו הם חילונים כופרים", אמר הרב יצחק בשיעורו.

"לא דת ולא דין - שבת, חזיר, עריות, הכל יש להם. אין מה לצפות מהם. כבודו ינסה לבקש מחר יותר מ-50 - שלוש מאות, ישאל: למה עושים אפליות? עושים הפגנה של קפלן 600 - גם בכותל צריך 600! תהיה אזעקה ייכנסו מיד למנהרה מה קרה? גם בכותל צריך 600. אבל אין מה לתלות תקוות ברשעים האלו", הטיח הגאון רבי יצחק יוסף בשופטי בג"ץ.

"השם יעזור שיבוא משיח צדקנו ויהיה השיבה שופטנו כבראשונה, כל האלו הרשעים... שייקח אותם..."

מרן היה מדבר רגוע, כשהיה מדבר על שופטים - וואי! הוא כל כך היה כועס הוא לא סבל אותם, הוא הבין שאלו ממשיכי דור ההשכלה שונאי ישראל. הוא שנא אותם את השופטים. כל הצרות שלנו בעניני דת ומדינה גם גיוס בחורי הישיבות כל זה בגלל השופטים הרשעים הללו, הקב"ה ישמיד אותם".

תוכן שאסור לפספס:

38
אני רק מקווה שלא יכניסו את הרב למעצר על זה שהוא אמר שהקב''ה ישמיד אותם הסתה!!!!!!!
ספרדי גאה
אם רק יעיזו... הם באמת יושמדו ע"י הקב"ה
עם ישראל חי
זו המדינה אין לך מה לעשות הם יותר חזקים מאיתנו זה העובדות
ספרדי גאה
37
הוא הוסיף עוד שתי מילים אחרי ישמיד אותם.מישהו יכול לפענח? ראיתי במקום אחר אמר יהרוג אותם
שלמה
כן הוא אמר יהרג אותם
תשובה
נו ומה הבעיה? הקב"ה יעשה הכל
חזקיהו
36
חזק וברוך, לפני שבן אסתר יקלקל את הלהט, קרני רשעים אגיע וממילא תרוממנה קרנות צדיק.
יוסף חיים אוהב ציון
35
אחלה רב ..
שרון
34
אמן.
יצחק
33
כבוד הרב צודק. בגלל שינאת בג"צ לממשלת הימין, החלטות שלהם עלולות להביא אסונות.
אודי בן
32
אין ספק ששופטי הבג״ץ הם עוכרי ישראל ויזכרו לדראון עולם בדברי ימי ישראל
אבי
צודק אמן
🇮🇱 יהודיה ישראלית גאה
31
אמן
אמן
30
הפעם הגזימו לגמרי מתכנסים באמצע יום שבת קודש תוך חילול שבת בפרסיה להוציא פסק דין לאפשר לאנשי שלומם לעשות הפגנה באמצע מלחמה נגד הממשלה ומכספי המסים שלנו משלמים את משכורתם לחלול שבת? מצפצפים על חוק שעות עבודה ומנוחה שקובע כי שבת זה יום מנוחה
מזועזע
29
בגץ מקבל כח מזה שהרבנות מקשיבה לו בענייני המבחנים לנשים, לפגוע יותר ביהדות...
יעקב

