בעיה שצריכה טיפול

"רגע, גם בישיבה אתה מתנהג ככה?" | טור תגובה ל'ישיבע בוחער'

קראתי בשקיקה את דבריך על הקימה בימי בין הזמנים, תרשה לי לומר לך: לא הרגעת אותי ובטח לא אף אבא שיש לו ילד בגיל שלך | אם אתה מתנהג ככה גם בישיבה, תתחיל לבדוק מה הבעיה - ומהר (טור) 

בחור ישיבה חוזר לבית תלמודו

שלום לך ש.צ, קראתי בשקיקה את טור ההרגעה שכתבת להוריך. אני חייב לומר ש' היקר, אותי לא הצלחת להרגיע.

לשמחתי אינני הורה לבחור מתבגר שמתפלל בשטיבלאך השכונתי בשעה 11:00, אבל תן לי לומר לך דבר אחד: אם היה לי ילד שמתפלל מאוחר ולא לומד - הייתי מתחרפן. אולי בשקט, תוך ניסיון לשמור על כבודו, אבל בוער מבפנים.

מהדברים שכתבת עולה שתרבות השטיבלאך והביטול תורה קיימת גם במהלך הזמן, רגע, זה אמור להרגיע אותי?!?!

אבא רוצה קודם כל שבנו יקירו ילך בדרך התורה, שיתפלל בכוונה כמו בן אדם, שילמד תורה וימלא את נפשו ממנה, אם הוא לא עושה את זה זה כואב. נקודה. ולא, התעלמות אינה פיתרון לבעיה זועקת.

חייבים לומר זאת בקול: יש הרבה יותר מדי בחורים בשיטבלאך בשעות לא-שעות, בימי הזמנים וביניהם. התופעה מעידה על בעיית עומק שהתעלמות היא הדבר האחרון שיש לעשות בנידון.

אם הבן שלי אינו קם בזמן לתפילה, כנראה שהוא לא מספיק נהנה ממנה. אם הילד שלי לא לומד כמו שצריך, כנראה שהוא לא מספיק מתחבר להוויות דאביי ורבא. כאבא, זה כואב ומדאיג.

כמו שהייתי דואג אם הילד שלי היה מפסיק לאכול, תרשה לי לדאוג כשהילד שלי נכנס לאנרוקסיה רוחנית. זה שאתה מתנהג ככה גם בישיבה לא אמור להרגיע אותי, תודה.

-יובהר כי אני בחור בישיבת קיבוץ (ידועה או לא-זה לא נפק"מ)- קטונתי מלהביע דעה אך מעלעול בדברים אדגיש כמה נקודות: א. נוכחתי לראות כי ישנם בחורים שלא רק בשבת קודש ערים עד דלא ידע-ואז כל את השבת תופרים בשינה היישר למעריב וכדורגל (או כל יציאה אחרת...) אלא גם כל השבוע הם מסתובבים במקומות-משחקים אצטדיונים
משה
לחזור לישיבות הגדולות וללמוד במרץ כצעירים. ויעזור גם בשידוכים.
יאיר.
הופעות ושאר מרעין בישין...-וזה בחורים ממשפחות טובות מישיבות מעולות לא מאיזה... וזה מוביל לנקודה הבאה: אני שואל את עצמי-מה יהיה איתם כשהם יהיו נשואים?-גם אז יקומו ב1/2 בצהריים ומעלה...? מישהו צריך להרים תשומת לב לנושא אני חלילה לא שופט-"לב יודע מרת נפשו" אך עדיין... וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו
משה-המשך
אני שומר על שעת קימה בבין הזמנים בדיוק כמו בזמן ולכן נמנע ממני הקושי להתרגל בתחילת הזמן. אפשר לישון יוחר מוקדם ולאגור כוחות
יצחק
כל פעם מחדש מזדעזע לראות בחורי חמד שניראים טובים וצדיקים מגיעם לתפילה כמעט במנחה.... צריך להשקיע בישיבות ביראת שמים ולא רק הספקים. זה הבסיס להכל
אני איתך
תפילה מאוחרת סותרת להנאה מהתפילה? לבחור מתבגר קשה לקום מוקדם, ועדיין הוא קם מתי שקם והולך לתפילה. בשיא ההנאה. אם כבר, תפילה מוקדמת מידי יכולה להביע רצון "להיות אחרי", ולא לסמל הנאה וחיבור לתפילה
למה
לא ברור מדוע הביאו בכלל את המאמר של אותו "ישיבע בוחער", יכול להיות אמנם שהוא בחור טוב שיגדל יבין שהוא כתב שטויות, אבל לא צריך לעשות מזה "דעה"
חני
גם אותי זה משגע לראות כמויות של אנשים בשטיבלאך ענק בעיקר של חסידויות מתפללים שחרית שנושקת למנחה. כנראה כדי לקיים ילכו מחיל אל חיל
יוסל
באמת מזל שאתה לא אבא לבחור ישיבה כזה כי אתה ממש קפדן ולא באמת מבין תחושות של ילד בן 19/20
ימין מקרבת

