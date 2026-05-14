עם התאמות ייחודיות: עשרות חרדים הצטרפו היום למשטרה 

הבוקר (חמישי), התקיים במכללה הלאומית לשוטרים טקס סיום של המחזור הרביעי לשנת 2026 למסלול החרדי. בטקס הוסמכו 35 חניכים חדשים, מתוכם 31 בשירות חובה (שח"מ) ו-4 שוטרים במסלול קבע, שישתלבו ביחידות המשטרה השונות.

הטקס נערך במעמד המשפחות ורב אגף ההדרכה, שציין בדבריו את השינוי המהותי בשטח: "העובדה שבחודש אחד מתקיימים במכללה ארבעה קורסים שונים המיועדים למגזר החרדי היא עדות למגמה חיובית וחסרת תקדים".

הנתונים מראים כי המדיניות של השר בן גביר להרחבת שילוב חרדים בגופי המשרד לביטחון לאומי (משטרה, מג"ב, שב"ס וכב"ה) אכן גרמה לזינוק של מאות אחוזים תוך שנים ספורות.

| 2022 | 454 משרתים |

| 2023 | 475 משרתים |

| 2024 | 671 משרתים |

| 2025 | 1,299 משרתים|

המשטרה אומרת כי היא ממשיכה לפעול להרחבת המסלולים המותאמים, מתוך הבנה כי שילוב הציבור החרדי הוא אינטרס לאומי המגביר את הביטחון האישי של כלל אזרחי ישראל.