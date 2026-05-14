כיכר השבת
בטקס במכללה הלאומית

עם התאמות ייחודיות: עשרות חרדים הצטרפו היום למשטרה 

עשרות שוטרים חרדים הצטרפו היום למשטרת ישראל, לדברי המשטרה במסגרות מותאמות לאורח החיים החרדי | לפי המשטרה, משנה לשנה גדל מספר החיילים החרדים המתגייסים לשירות בארגון (חדשות) 

1תגובות
(צילום: המשרד לביטחון לאומי / המכללה הלאומית לשוטרים)

הבוקר (חמישי), התקיים במכללה הלאומית לשוטרים טקס סיום של המחזור הרביעי לשנת 2026 למסלול החרדי. בטקס הוסמכו 35 חניכים חדשים, מתוכם 31 בשירות חובה (שח"מ) ו-4 שוטרים במסלול קבע, שישתלבו ביחידות השונות.

הטקס נערך במעמד המשפחות ורב אגף ההדרכה, שציין בדבריו את השינוי המהותי בשטח: "העובדה שבחודש אחד מתקיימים במכללה ארבעה קורסים שונים המיועדים למגזר החרדי היא עדות למגמה חיובית וחסרת תקדים".

הנתונים מראים כי המדיניות של השר בן גביר להרחבת שילוב בגופי המשרד לביטחון לאומי (משטרה, מג"ב, שב"ס וכב"ה) אכן גרמה לזינוק של מאות אחוזים תוך שנים ספורות.

| 2022 | 454 משרתים |

| 2023 | 475 משרתים |

| 2024 | 671 משרתים |

| 2025 | 1,299 משרתים|

המשטרה אומרת כי היא ממשיכה לפעול להרחבת המסלולים המותאמים, מתוך הבנה כי שילוב הציבור החרדי הוא אינטרס לאומי המגביר את הביטחון האישי של כלל אזרחי ישראל.

משטרהחרדים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תבדקו טוב טוב כל אלה שהתגייסו לשירות המשטרה, סבלו חלקם ברחו וחלקם לא נהנו עד הרגע האחרון ותבדקו את זה עם הנציגים של עמותת חברים
jjjj

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר