כיכר השבת
מצב אבסורדי

פרסום ראשון ב'כיכר': נעצרתם בהפגנה? אל דאגה - בכלא מחכות לכם ארוחות בד"ץ

ברקע משבר הגיוס וההפגנות הנלוות אליו, לא מעט חרדים מצאו את עצמם במתקני שב"ס, מתמודדים עם הליכים פליליים| ברקע המצב הקשה אליו נקלע הציבור החרדי, בשב"ס פעלו לספק לעצורים החרדים ארוחות בכשרות הבד"ץ (חרדים) 

4תגובות
הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס (צילום: רונן שטלצר)

גורמים המעורים בפרטים מסרו ל"כיכר השבת" כי נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, החליט בימים האחרונים לאמץ את המלצתו של ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל), גונדר ערן פייר, ולהתאים את מערך המזון לעצורים חרדים הנעצרים במסגרת המחאות נגד גיוס בני הישיבות לצה"ל.

על פי הגורמים, ההחלטה התקבלה בעקבות ריבוי המעצרים בשבועות האחרונים, ומתוך רצון לתת מענה לצרכים הדתיים של העצורים החרדים, המקפידים על רמת כשרות מחמירה בהתאם לאורח חייהם.

במסגרת ההנחיה, יסופק לעצורים מזון בהשגחת בד"ץ, וזאת כדי לאפשר להם לשמור על אורח חייהם הדתי גם במהלך שהותם במתקני המעצר.

לדברי הגורמים, בשב"ס רואים חשיבות במתן מענה הולם לצרכים הייחודיים של כלל אוכלוסיות העצורים, תוך שמירה על כבוד האדם, חופש הדת והנהלים המקובלים בארגון.

מדובר במהלך לוגיסטי שאושר לאחר עבודת מטה שבוצעה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ובמסגרתו גובשו פתרונות שיאפשרו אספקת מזון בכשרות מהודרת לעצורים הזקוקים לכך.

יצויין כי ההחלטה נועדה להבטיח תנאי החזקה הולמים ולהעניק מענה מותאם לציבור החרדי, בהתאם למאפייניו ולצרכיו הדתיים.

הפלג הירושלמישב"סבד"ץ העדה החרדית

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4
קובי שיעמוד לך לזכות מול כוחות הערב רב
משה
3
נו נו , עניין של זמן עד שמסדרים לעצורים הופעות של נפתלי קמפה במימון האיחוד...
יקותיאל
2
בעיתון משפחה כתבו שיש שם תנאים של מלון בלי בריכה...
ישראל
1
בעיתון משפחה כתבו שיש שם תנאים של מלון בלי בריכה...
ישראל

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