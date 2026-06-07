גורמים המעורים בפרטים מסרו ל"כיכר השבת" כי נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, החליט בימים האחרונים לאמץ את המלצתו של ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל), גונדר ערן פייר, ולהתאים את מערך המזון לעצורים חרדים הנעצרים במסגרת המחאות נגד גיוס בני הישיבות לצה"ל.
על פי הגורמים, ההחלטה התקבלה בעקבות ריבוי המעצרים בשבועות האחרונים, ומתוך רצון לתת מענה לצרכים הדתיים של העצורים החרדים, המקפידים על רמת כשרות מחמירה בהתאם לאורח חייהם.
במסגרת ההנחיה, יסופק לעצורים מזון בהשגחת בד"ץ, וזאת כדי לאפשר להם לשמור על אורח חייהם הדתי גם במהלך שהותם במתקני המעצר.
לדברי הגורמים, בשב"ס רואים חשיבות במתן מענה הולם לצרכים הייחודיים של כלל אוכלוסיות העצורים, תוך שמירה על כבוד האדם, חופש הדת והנהלים המקובלים בארגון.
מדובר במהלך לוגיסטי שאושר לאחר עבודת מטה שבוצעה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ובמסגרתו גובשו פתרונות שיאפשרו אספקת מזון בכשרות מהודרת לעצורים הזקוקים לכך.
יצויין כי ההחלטה נועדה להבטיח תנאי החזקה הולמים ולהעניק מענה מותאם לציבור החרדי, בהתאם למאפייניו ולצרכיו הדתיים.
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