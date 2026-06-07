הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

גורמים המעורים בפרטים מסרו ל"כיכר השבת" כי נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, החליט בימים האחרונים לאמץ את המלצתו של ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל), גונדר ערן פייר, ולהתאים את מערך המזון לעצורים חרדים הנעצרים במסגרת המחאות נגד גיוס בני הישיבות לצה"ל.