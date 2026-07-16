אבסורד: הכנסת חוקקה חוק להפרדה באקדמיה - יהדות התורה החרימה

בהוראת הרבנים, כל חברי סיעת יהדות התורה החרימו אמש את ההצבעה על הצעת החוק של ח”כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), המאפשרת פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה גם בתואר שני ושלישי. הסיבה להחרמת ההצבעה היא ההתנגדות העקרונית של הרבנים ללימודים אקדמיים.
החוק, שאושר בקריאה שנייה ושלישית, מבטל את המצב שנוצר בעקבות פסיקת בג”ץ, אשר מנעה קיום מסלולי לימוד נפרדים בתארים מתקדמים. מדובר בחוק בעל משמעות מעשית רחבה, שכן תואר שני ותארים מתקדמים מהווים במקרים רבים תנאי סף לקידום מקצועי, להשתלבות במשרות בכירות ולהתמודדות במכרזים בשירות המדינה.
עד היום יצר המצב חסם משמעותי בפני אלפי חרדים וחרדיות שביקשו לרכוש השכלה מתקדמת מבלי לוותר על אורח חייהם.
החוק נולד ביוזמת השדולה למען האישה החרדית והדתית, שהקימה ועומדת בראשה ח”כ לימור סון הר מלך. מטרת השדולה היא לדאוג לקידום נשים חרדיות, אולם חברי הכנסת החרדים אינם משתתפים בפעילות השדולה.
המהלך של הסיעה החרדית עורר ביקורת לא מעטה. "האם עדיף שחרדים שגם כך הולכים לעשות תואר יעשו אותו ללא הפרדה בגלל העקרונות הללו?", תמהו המבקרים.
מנגד, אחרים אמרו כי מדובר במהלך הגיוני שנעשה על פי דעת תורה, שכן ייתכן שתלמידים שנמנעו עד כה ללכת לתואר שני בגלל בעיית ההפרדה יעשו זאת כעת, בניגוד לשיטתם לדעת גדולי התורה.
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