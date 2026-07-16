אבסורד: הכנסת חוקקה חוק להפרדה באקדמיה - יהדות התורה החרימה

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בהוראת הרבנים, כל חברי סיעת יהדות התורה החרימו אמש את ההצבעה על הצעת החוק של ח”כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), המאפשרת פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה גם בתואר שני ושלישי. הסיבה להחרמת ההצבעה היא ההתנגדות העקרונית של הרבנים ללימודים אקדמיים.