אירוע מסוכן התרחש בצהרי השבת האחרונה בבני ברק, כאשר פעוט בן שנתיים נחנק בביתו במהלך אכילת פלפל. צוותי רפואת החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה ראשוניות שהצילו את חייו של הילד.

על פי הדיווח מהזירה, הפעוט נחנק כאשר פלפל חסם את דרכי הנשימה שלו במהלך הארוחה. תורני השבת של איחוד הצלה, החובשים משה מלכה ושמוליק לוסטיג, הגיעו במהירות למקום והחלו בפעולות חילוץ מורכבות.

"ביצענו בו תמרונים וניסיונות בכדי לנסות לחלץ את הפלפל שחסם לו את דרכי הנשימה", מסרו החובשים. לאחר פעולות ההחייאה הראשוניות בשטח, פינו הצוותים את הפעוט במהירות באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

הילד פונה כשהוא סובל ממצוקה נשימתית קלה, אך מצבו הוגדר כיציב. הטיפול המהיר והמקצועי של צוותי החירום מנע סיבוכים חמורים יותר שעלולים היו להיגרם כתוצאה מחסימת דרכי הנשימה.

אירוע זה מצטרף לשורה של מקרי חנק מסוכנים שהתרחשו בקרב ילדים ופעוטים בשבועות האחרונים. לפני מספר ימים התרחש אירוע דומה בירושלים, כאשר ילדה בת שלוש נחנקה מענב ונאלצה לעבור פעולות החייאה ממושכות. במקרה נוסף, תינוקת בת שלושה חודשים מחצור הגלילית נחנקה מחלב שפלטה ופונתה במצב אנוש.

המלצות חשובות להורים

באיחוד הצלה ממליצים בחום להורים לנקוט בכללי זהירות מחמירים בעת הגשת מזון לילדים ופעוטות. "יש לחתוך כל מאכל לפיסות קטנות טרם הגשתו לילדים ופעוטות", הדגישו בארגון. "זהירות ונקיטה בכללי הבטיחות ימנעו אסונות מיותרים".

מומחי בטיחות מזהירים כי מזונות עגולים וקשים כמו ענבים, עגבניות שרי, פלפלים ונקניקיות מהווים סכנת חנק משמעותית לילדים צעירים. מומלץ לחתוך מזונות אלו לרבעים או לפרוסות דקות, ולפקח על הילדים בזמן האכילה.

בנוסף, חשוב שהורים ילמדו את תמרוני ההחייאה הבסיסיים לילדים, כולל תמרון היימליך המותאם לגילאים שונים. ידע זה עשוי להציל חיים במקרה חירום עד להגעת כוחות החירום.