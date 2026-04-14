לילה מתיש חווו מתנדבי יחל"צ מגילות, שנדרשו לשני חילוצים מורכבים במקביל באזור צפון ים המלח. במהלך הלילה שבין שני לשלישי ועד שעות הבוקר המוקדמות, פעלו עשרות מחלצים בשני אירועים נפרדים שהסתיימו בהצלחה.

האירוע הראשון התרחש בנחל תמרים, שם נתקעו שלושה תלמידי ישיבה בראש מפל בגובה של כ-72 מטר. השלושה החלו בגלישה בשעות הצהריים, אך נתקלו בתקלה טכנית חמורה כאשר חבל נקרע במהלך הירידה. מאז נותק עמם הקשר בשל בעיות קליטה חמורות באזור המרוחק.

כ-20 מתנדבים מיחידת החילוץ מגילות, בסיוע אנשי צוות טג"ח, נדרשו לבצע מעקף רגלי מורכב בתנאי שטח קשים ובחושך מוחלט. על מנת להגיע לתלמידים התקועים, נאלצו המחלצים להגיע לראש המפל ולבצע מסלול עוקף לעברם, כאשר ההערכה הייתה שההגעה אליהם תימשך כשעה מרגע כניסת הכוחות לנחל. כאילו כלום: רכבים חלפו על פני הפצועים, עד שהגיע המתנדב החרדי מישאל לוי | 12:20 במקביל, הוזעקו מתנדבי היחידה לאירוע נוסף בנחל דרגה, שם דווח על שישה מטיילים שאיבדו את דרכם. נחל דרגה, המוגדר כאחד המסלולים המאתגרים באזור, סגור למטיילים בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים, אך המטיילים נכנסו למקום בניגוד להוראות.

מסוק משטרתי הועלה לאוויר בניסיון לאתר את מיקומם המדויק של המטיילים האבודים ולסייע לכוחות הקרקע בניווט. הקשר האחרון עם המטיילים היה בשעות הצהריים, ומאז נותק הקשר עמם באופן מוחלט.

ביחידת החילוץ ציינו כי בשני החילוצים נדרשו שעות ארוכות של איתור וחיפושים בסיוע מסוק משטרתי וסריקות רגליות של המחלצים בתנאי שטח קשים במיוחד. בסופם של מאמצים אינטנסיביים, אותרו והוצאו המחולצים התשושים מנחל תמרים והרטובים מנחל דרגה למיקום בו ניתן היה לפנות אותם באמצעות מסוק משטרתי.

האירועים מצטרפים לסדרה של חילוצים מורכבים שהתרחשו בימים האחרונים, כאשר כוחות החירום ממשיכים בחיפושים אחר בחור ישיבה שנעדר בחוף צאנז בנתניה, ולאחר שבימים האחרונים נפטר בחור ישיבה שטבע במעיין בנגב.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו אזהרות חוזרות ונשנות מרשות הטבע והגנים בדבר סכנת שיטפונות במדבר יהודה ובאזור ים המלח. על פי התחזית המטאורולוגית, קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, וחל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים.