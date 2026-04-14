אסונות בין הזמנים

לילה דרמטי במדבר יהודה: תלמידי ישיבות חולצו בחילוצים מורכבים לאחר שעות של חרדה | צפו בתיעוד

עשרות מתנדבי יחל"צ מגילות פעלו במהלך הלילה בשני חילוצים מורכבים | שלושה תלמידי ישיבה נתקעו בראש מפל תמרים לאחר שחבל נקרע, ושישה מטיילים איבדו דרכם בנחל דרגה הסגור | החילוצים הסתיימו בהצלחה | החילוצים מצטרפים לחילוצים נוספים של תלמידי ישיבות במהלך השבוע האחרון (חרדים)

החילוצים הדרמטיים (צילום: יחל״צ מגילות)

לילה מתיש חווו מתנדבי יחל"צ מגילות, שנדרשו לשני חילוצים מורכבים במקביל באזור צפון ים המלח. במהלך הלילה שבין שני לשלישי ועד שעות הבוקר המוקדמות, פעלו עשרות מחלצים בשני אירועים נפרדים שהסתיימו בהצלחה.

האירוע הראשון התרחש בנחל תמרים, שם נתקעו שלושה תלמידי ישיבה בראש מפל בגובה של כ-72 מטר. השלושה החלו בגלישה בשעות הצהריים, אך נתקלו בתקלה טכנית חמורה כאשר חבל נקרע במהלך הירידה. מאז נותק עמם הקשר בשל בעיות קליטה חמורות באזור המרוחק.

סיכום החילוצים (צילום: יחל״צ מגילות)

כ-20 מתנדבים מיחידת החילוץ מגילות, בסיוע אנשי צוות טג"ח, נדרשו לבצע מעקף רגלי מורכב בתנאי שטח קשים ובחושך מוחלט. על מנת להגיע לתלמידים התקועים, נאלצו המחלצים להגיע לראש המפל ולבצע מסלול עוקף לעברם, כאשר ההערכה הייתה שההגעה אליהם תימשך כשעה מרגע כניסת הכוחות לנחל.

במקביל, הוזעקו מתנדבי היחידה לאירוע נוסף בנחל דרגה, שם דווח על שישה מטיילים שאיבדו את דרכם. נחל דרגה, המוגדר כאחד המסלולים המאתגרים באזור, סגור למטיילים בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים, אך המטיילים נכנסו למקום בניגוד להוראות.

החילוצים, הלילה (צילום: יחל״צ מגילות)

מסוק משטרתי הועלה לאוויר בניסיון לאתר את מיקומם המדויק של המטיילים האבודים ולסייע לכוחות הקרקע בניווט. הקשר האחרון עם המטיילים היה בשעות הצהריים, ומאז נותק הקשר עמם באופן מוחלט.

ביחידת החילוץ ציינו כי בשני החילוצים נדרשו שעות ארוכות של איתור וחיפושים בסיוע מסוק משטרתי וסריקות רגליות של המחלצים בתנאי שטח קשים במיוחד. בסופם של מאמצים אינטנסיביים, אותרו והוצאו המחולצים התשושים מנחל תמרים והרטובים מנחל דרגה למיקום בו ניתן היה לפנות אותם באמצעות מסוק משטרתי.

האירועים מצטרפים לסדרה של חילוצים מורכבים שהתרחשו בימים האחרונים, כאשר כוחות החירום ממשיכים בחיפושים אחר בחור ישיבה שנעדר בחוף צאנז בנתניה, ולאחר שבימים האחרונים נפטר בחור ישיבה שטבע במעיין בנגב.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו אזהרות חוזרות ונשנות מרשות הטבע והגנים בדבר סכנת שיטפונות במדבר יהודה ובאזור ים המלח. על פי התחזית המטאורולוגית, קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, וחל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים.

8
לא נורמלים. מה זה החוסר אחריות הזאת??
מוגזם ביותר
מה שייך חוסר אחריות? אתה יודע בכלל על איזה מסלול מדובר? היית שם פעם? אתה יודע שכדי לעשות אותו חייבים מדריך גלישה מוסמך וזה מה שהם עשו מה לעשות נקרע החבל יכול לקרות וקרה גם למקצוענים ביותר. תפסיקו להשמיץ מהבטן גיבורי מקלדת...
בן תורה
המדריך היה צריך להיות מאורגן יותר, עם ציוד ספייר
שול
7
נו הבחורים האלה גם הרוויחו טיול במסוק. כאלה חסרי אחריות זה פשוט זועד
ה' ישמרנו
לא חילצו אותם במסוק בכלל זה חבר שלי וזה היתה תקלה טכנית בלבד והחילוץ לא היה מורכב הלכו איתם ברגל וזהו ולקח לחילוץ שעתיים וחצי להגיע למקום בכלל
ננננננננננננננננ
6
בשעה שאחים שלכם נלחמים בשדות הקרב אתם יוצאים לטיולים ועוד צריך שיחלצו אתכם ? בושה וחרפה
אבי
אני מבין שגם אמרת את זה על אסון נחל צפית. או שזה תגובה על אוטומט רק כשמדובר בבחורי ישיבות. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור...
בן תורה
מה זה קשור? בגלל שיש מלחמה אסור ללכת ליהנות? אני באמת לא מבין את ההיגיון של אנשים כמוך, אתם השמאלנים השתגעתם לגמרי.
סדירניק לקראת שחרור
ברור שאסור עכשיו ללכת לבנות צריך להוסיף בלימוד תורה בסדר אל תתגייסו אבל תכבדו משפחות שלמות חיות כמו זומביות חלק מהם בכלל אין להם חיים זה לא הזמן לטיולים !!! זה זמן להוסיף בלימוד ולהגן על בני ברק ועל כל הארץ .
יוסף
מי אתה בכלל שתגיד מתי לצאת לטיולים ומתי לא יש לבחורים האלה רבנים שאמרו במפורש שבבין הזמנים מותר וצריך לטייל והן לא יסעו לתאילנד לטיול אחרי צבא...
יוסי
5
צריך להתחיל לגבות אגרה גבוהה לחילוץ ואז יחשבו פעמיים
הפקרות!!!
4
תדרשו השתתפות בהוצאות החילוץ, כדי שילמדו לקח
תדרשו השתתפות בהוצאות
3
אבל ביום העצמאות הם לא ישכחו להגיד חטאנו עוינו פשענו אוי למה הקימו את המדינה שעשתה הכל להציל אותנו
אליהו
2
היית בטוח שהם בישיבה לומדים תורה ומצילים את עם ישראל. בתקופה כזאת אין טיולים.
הנותן לשכוי בינה
1
בס"ד באמת רק זה,חסר לנו החוסר אחדות הזאת.במקום להתאחד בזמן כזה אתם רבים אחד עם השני.תפסיקו כבר.ד רוצה אחדות בעם ישראל.זה יכול לקרות לכל אחד.כף זכות יהודים כף זכות.
פלונית

