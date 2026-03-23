כיכר השבת
תופעה בחסידות

בחור ישיבה מחב"ד הלחין שיר לכבוד הרבי | האזינו

תלמיד ישיבת חב"ד המרכזית בלוד הלחין לחן חדש לפרק התהילים קכ"ה בתהלים, בהתאם למספר שנותיו של הרבי מליובאוויטש זי"ע מאז לידתו בשנת תרס"ב - לקראת י"א בניסן, תאריך יום ההולדת | האזינו (חסידים)

1תגובות

לקראת י"א בניסן, תאריך יום הולדתו של הרבי מ זי"ע, שיחול בקרוב, הלחין אחד מתלמידי ישיבת חב"ד, הבחור לוי פלס, לחן מיוחד לפרק התהילים המתאים למספר השנים מאז לידת הרבי.

בחסידות, זה שנים רבות, להוסיף בכל יום לפרקי התהלים גם את אמירת פרק התהלים התואם למספר שנותיו של הרבי, כמו גם את הפרק האישי ופרקים נוספים. מאז שנות המ"ם רווחת בחב"ד התופעה, לקראת י"א בניסן, להלחין ניגונים חדשים על הפרק המתאים בתהלים. השנה הפרק הוא פרק קכ"ה.

הלחן הוא על הפסוקים: שִׁיר הַמַּעֲלוֹת הַבֹּטְחִים בה' כְּהַר צִיּוֹן לֹא יִמּוֹט, לְעוֹלָם יֵשֵׁב. יְרוּשָׁלִַם הָרִים, סָבִיב לָהּ, וה' סָבִיב לְעַמּוֹ מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם. הֵיטִיבָה ה' לַטּוֹבִים; וְלִישָׁרִים בְּלִבּוֹתָם.

השיר החדש מוגש על רקע מראות קודש מיוחדים של הרבי מעודד את קהל החסידים בידו הק'.

עוד לפני הסתלקותו של הרבי, נהגו חסידים להלחין שירים מיוחדים לכבוד יום הולדתו של הרבי, כשהניגון שהתקבל על ידי החסידים הושר בפני הרבי וזכה לעידודו.

גם היום התופעה נמשכה, כשחסידים רבים, צעירים ומבוגרים, מהארץ ומהעולם, מלחינים שירים לכבודו של הרבי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חמוד מאוד
חמוד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר