אות חיזוק בדרך לבית החולים; הרבי מגור הורה לנהגו להצטרף לשיירת המחאה האדירה לקראת מחאת הרכבים האדירה שתשתק את המדינה, הרבי מגור אשר עשה הבוקר פעמיו אל עבר בית החולים בתל אביב, הורה לנהגו האישי להצטרף עם רכבו למחאה • לצד זאת, עוד רבנים וראשי ישיבות ישתתפו במחאה ויביעו כאבם הרב לנוכח הפגיעה בלומדי התורה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:57