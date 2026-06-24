בחצר הקודש גור הופתעו הבוקר לשמוע הוראתו בקודש של האדמו"ר מגור, לנהגו האישי לקראת מחאת הרכבים האדירה למען אסירי עולם התורה.
ל'כיכר השבת' נודע כי האדמו"ר מגור הגיע הבוקר אל בית החולים "מדיקל סנטר" בתל אביב, לצורך השלמת הטיפול הרפואי בעיניו, אותו החל בתקופה האחרונה.
כזכור, רק לפני כחודש ימים עבר האדמו"ר טיפול רפואי בעיניו, שלאחריו שהה לצורכי מנוחה בהרצליה למשך שבוע ימים.
לדברי החסידים, הבוקר פנה הרבי לנהגו, הרה"ח ר' אברהם טיפנברון, והורה לו לקחת את הרכב ולהצטרף למחאת הרכבים הגדולה שתתקיים היום.
הוראתו של הרבי לנהגו להצטרף לשיירות הענק לכיוון כלא 10, ניתנה כאות חיזוק וגיבוי מוחלט ללומדי התורה ולאברכים השרויים בצער ובמעצר.
'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח דיווחים שוטפים ממחאת הרכבים.
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