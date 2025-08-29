דאגה רבה שוררת בעולם היהודי כולו, בחצרות החסידים ובפרט בחצרות הקודש גור ובעלזא בעקבות מצבם הרפואי של האדמו"רים.

האדמו"ר מבעלזא צפוי לשהות בשבת הקרובה בבית החולים הדסה עין כרם, לקראת ניתוח מתוכנן ביום ראשון. הניתוח המתוכנן, מעורר דאגה רבה בקרב חסידיו ובציבור החרדי כולו אשר מעתירים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל.

מזכיר ביתו של האדמו"ר מבעלזא, ר' משה רינגל הודיע רישמית לחסידים: "מרן האדמו"ר מבעלזא עבר אתמול בדיקות והתגלה כי הוא סובל משבר ברגלו. האדמו"ר ישהה בשבת בבית החולים הדסה עין כרם ויעבור ניתוח ביום ראשון. החסידים נקראים להתפלל לרפואתו השלימה של האדמו"ר".

במקביל, האדמו"ר מגור, אשר נפל לפני כשבועיים במהלך השבת בעת שהותו למנוחה במושב אורה, וסובל משבר בידו, שרוי בחולשה גדולה, ולעת עתה עדיין לא החל בקבלת קהל עם קודש לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

בביתו של האדמו"ר מגור נערכים התייעצויות בנוגע לאפשרות לאשפז את האדמו"ר בבית החולים.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתם השלמה והמהירה של האדמו"רים, ולחיזוק בריאותם.

שמותיהם לתפילה:

האדמו"ר מגור: רבי יעקב אריה בן יוטה הענא.

האדמו"ר מבעלזא: רבי ישכר דוב בן מרים.

לקיים בנו חכמי ישראל!