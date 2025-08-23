דברים חוצבי להבות אש, שלא נשמעו עד כה מפי אדמו"ר חסידי, נשמעו לאחרונה מפי האדמו"ר מ'תולדות יהודה סטוטשין'. האדמו"ר, שמושבו הקבוע בארצות הברית ומנהיג עדת אלפים, שוהה בימים אלו בארץ הקודש כמנהגו.

האדמו"ר, המוכר בכנותו וחתירתו הבלתי מתפשרת אחר האמת, נשא דברים חדים על לימוד פנימיות התורה ועומקיה. הוא הביע כאב עמוק על הפער הקיים, והעלה אמירה מפתיעה ומטלטלת: "המזרוחניקים יודעים ללמוד יותר טוב מהחסידים".

בדבריו, קרא האדמו"ר לציבור החסידי שלא להזניח את לימוד פנימיות התורה, והדגיש כי ידע זה מהווה יסוד איתן לעבודת ה' וליראת שמיים.

וזה הציטוט המלא:

"זו תורה גדולה, ואין לנו רשות להעלים את עצמנו מחלקים שלמים ממנה. מי כן עוסק בזה? המזרוחניקים, המודרנים, הם יודעים הרבה יותר מאיתנו.

הם לומדים את הדברים הללו, קוראים לזה 'מחשבת ישראל', משכילים בהם, חיים אותם ומבינים בהם לעומק.

ואילו יהודי חסידי הפטיר האדמו"ר בצער: כשתשוחח עמו, לא אחת יתברר שהוא עם הארץ בעניינים הללו".