"החסידים מפספסים את העיקר"

"המזרוחניקים יודעים הרבה יותר מאיתנו"; הביקורת החריפה של האדמו"ר

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין עורר סערה בדברים שנשא על לימוד פנימיות התורה, וטוען כי ה'מזרוחניקים' והמודרנים מעמיקים יותר מהחסידים בהבנת התורה | בעוד שהציבור החרדי נוטה להתרכז בלימוד התורה הנגלית, הרי שהמודרנים והדתיים הלאומיים משקיעים משאבים רבים בלימוד פנימיות התורה, פילוסופיה יהודית, ו"מחשבת ישראל" | האזינו לדברים המלאים (חסידים)

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, במסירת שיעור חסידות בירושלים (צילום: שלומי טריכטר)

דברים חוצבי להבות אש, שלא נשמעו עד כה מפי אדמו"ר חסידי, נשמעו לאחרונה מפי האדמו"ר מ'תולדות יהודה סטוטשין'. האדמו"ר, שמושבו הקבוע בארצות הברית ומנהיג עדת אלפים, שוהה בימים אלו בארץ הקודש כמנהגו.

האדמו"ר, המוכר בכנותו וחתירתו הבלתי מתפשרת אחר האמת, נשא דברים חדים על לימוד פנימיות התורה ועומקיה. הוא הביע כאב עמוק על הפער הקיים, והעלה אמירה מפתיעה ומטלטלת: "המזרוחניקים יודעים ללמוד יותר טוב מהחסידים".

בדבריו, קרא האדמו"ר לציבור החסידי שלא להזניח את לימוד פנימיות התורה, והדגיש כי ידע זה מהווה יסוד איתן לעבודת ה' וליראת שמיים.

וזה הציטוט המלא:

"זו תורה גדולה, ואין לנו רשות להעלים את עצמנו מחלקים שלמים ממנה. מי כן עוסק בזה? המזרוחניקים, המודרנים, הם יודעים הרבה יותר מאיתנו.

הם לומדים את הדברים הללו, קוראים לזה 'מחשבת ישראל', משכילים בהם, חיים אותם ומבינים בהם לעומק.

ואילו יהודי חסידי הפטיר האדמו"ר בצער: כשתשוחח עמו, לא אחת יתברר שהוא עם הארץ בעניינים הללו".

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בדבריו

האדמו"ר התכוון בדבריו להדגיש: בעוד שהציבור החרדי נוטה להתרכז בלימוד התורה הנגלית, הרי שהמודרנים והדתיים הלאומיים משקיעים משאבים רבים בלימוד פנימיות התורה, פילוסופיה יהודית, ו"מחשבת ישראל" - תחומים שבהם, לטענתו, רבים מהחסידים נחשבים "עמי ארצות".

דבריו של האדמו"ר משתלבים בגישה רחבה יותר בקרב גדולי ישראל, המדגישים את חשיבות לימוד פנימיות התורה. לדוגמה, בעל התניא כבר כתב בספרו: כי "ידיעת המציאות מההשתלשלות... היא גם כן מצווה רבה ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה". 

גם הגאון מוילנא הדגיש את חשיבות לימוד הקבלה, וציין כי "ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה".

האדמו"ר מצטרף לקריאה זו של גדולי הדור הקודמים, ומעודד את הציבור החרדי להעמיק בלימוד פנימיות התורה, כדי לחזק את האמונה וההבנה הרוחנית.

