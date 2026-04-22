כיכר השבת
117 שנים לפטירתו

רואים ישועות: המונים צפויים לעלות החל מהערב לציונו של בעל ה'אמרי יוסף'

הערב יציינו עמך בית ישראל 117 שנים להסתלקות שר בית הזוהר - בעל האמרי יוסף מספינקא | מבצע הסעות מבני ברק, ירושלים, אלעד ופתח תקווה | הציון נודע כמקום מסוגל לישועות (חסידים)

העליה לציון בשנה שעברה (צילום: משה גולדשטיין)

הלילה ומחר (ג'-ד' אייר) יציינו חסידי ספינקא ברחבי הארץ את הילולת זקן השושלת, הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, במלאת 117 שנים להסתלקותו.

אלפי מתפללים צפויים לפקוד את הציון הקדוש בבית העלמין 'סגולה' בפתח תקווה, שנודע כמקום מסוגל במיוחד לישועות גלויות ולרחמים.

מוסדות 'היכל יצחק' ספינקא נערכים למבצע לוגיסטי נרחב, הכולל מערך הסעות חינם הלוך וחזור ממרכזי האוכלוסייה החרדית: בני ברק, ירושלים, אלעד ופתח תקווה. ההסדרים נועדו לאפשר לקהל הרחב להגיע לציון ולהתפלל לזכרו של בעל ההילולא.

הילולא קדישא בספינקא בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)

ביממה הקרובה ייערכו סעודות הילולא בחצרות ספינקא השונות ברחבי הארץ, ובעיקר בבני ברק ובבית שמש - שם תיערך ההילולה המרכזית בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש בבית מדרשו ברמה ד-3.

ההגעה לציון

הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זיע"א, שהיה מגדולי צדיקי החסידות, נודע בקדושתו ובפלאות שנעשו על ידו. ספרו 'אמרי יוסף' על התורה והמועדים נחשב לאחד מספרי היסוד בחסידות ספינקא, והוא ממשיך להאיר את דרכם של אלפי חסידים ומעריצים עד היום.

הילולת בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע
הציון בבית העלמין 'סגולה' בפתח תקווה, שם קבור בעל ה'אמרי יוסף' לצד אדמו"רי בית ספינקא, הפך לאורך השנים למקום עלייה לרגל של אלפים. רבים מעידים על ישועות וניסים שזכו להם לאחר שהתפללו על הציון הקדוש, והמקום נחשב למסוגל במיוחד לפרנסה, רפואה ושידוכים.

כידוע, חסידות ספינקא מונה מספר חצרות ברחבי הארץ ובעולם, כולן ממשיכות את דרכו של בעל ה'אמרי יוסף' ומקיימות את מורשתו הרוחנית. האדמו"רים השונים שומרים על קשר הדוק ביניהם, כפי שניכר גם באירועי משפחה משותפים ובהשתתפות הדדית בסעודות הילולא.

יארצייטהאדמו"ר מספינקאהאדמו"ר מספינקא בית שמשאמרי יוסףהאדמו"ר מספינקא 18ורד וסנר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר