שבת היסטורית ומרוממת שהסתיימה בסערה תקשורתית: מאות מחסידי סאטמר בארץ הקודש, חברי קהל 'יטב לב', זכו לשבות בשבת האחרונה שבת עילאית ומרוממת של התאחדות בעיר הקודש צפת.

השבת, שנקראה שבת 'זכרו', נערכה בראשות הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סאטמאר ירושלים ובנו הגדול של האדמו"ר, לרגל חגיגת "סיום חצי הש"ס" על ידי בני הקהילה. לאורך כל השבת, זקנים ונערים התרוממו בזמירות ותשבחות, כמנהג חסידים משנות קדם. במוצאי השבת, אף הגיע לפאר את המעמד "הצדיק של צפת", האדמו"ר מנדבורנה צפת.

התיעודים בעיצומה של השבת והזעם בשכונה הדרומית

אולם, כפי שקורה לא פעם, השמחה הגדולה הפכה מהר מאוד למטרה עבור מספר תושבים שאינם שומרים תורה ומצוות. למחרת השבת, מיהרו כמה מהם לפרסם בכלי התקשורת תיעודים שצולמו בעיצומו של יום השבת, תוך שהם שופכים את זעמם על הגעת החסידים לשכונה הדרומית בעיר.

לטענת אותם תושבים, החסידים שכרו מבנה שלגביו קיימות טענות כי אינו מאושר לשהייה, והאירוח ההמוני יצר שורה של מטרדים סביבתיים, החל מהצבת גנרטורים להפעלת חשמל ועד להשארת אשפה מחוץ למבנה (שנאספה מיד לאחר השבת על ידי עובדי העירייה). עוד טענו התושבים לכאוס תחבורתי, ואף לחסימת הציר המרכזי המוביל למרכז הרפואי 'זיו' בשל הולכי הרגל שצעדו על הכביש.

תושבת המקום שחיללה את השבת בפרסיה אף תיארה בדרמטיות את החוויה שלה: "חזרתי לבדי מהילדים שלי, כשאני נוהגת על רכבי, ופתאום צעקו לי 'שאבעס' ודפקו על הרכב. מעולם לא נתקלתי בדבר כזה.

המראה הנוקבת: מה קרה ברחובות בני ברק ביום רביעי?

כל הטענות האלו, כמובן, קיבלו במה נרחבת ורועשת בתקשורת הכללית. אבל הנה הסיפור שאותו אף אחד לא סיפר לכם, והוא התרחש רק מספר ימים קודם לכן, ביום רביעי שעבר – אבל הפעם בבני ברק, ובכיכובם של תושבי תל אביב והסביבה.

באותו ערב, התקיימה הופעת ענק של אחד הזמרים המובילים במגזר הכללי באזור הסמוך לבני ברק. מאות חילונים שחיפשו מקום חניה בחינם, פשוט פשטו על מתחם חניון "אושר עד" בעיר התורה והחסידות. התוצאה? תושבי בני ברק שהגיעו לערוך קניות לשבת, נתקלו בחניון חסום לחלוטין. מאות מקומות חניה נתפסו למשך שעות ארוכות עבור בליינים מחוץ לעיר.

והאם שמעתם על זה בתקשורת? האם מישהו זעק על "חוסר התחשבות" או על "כאוס תנועה" בתוך בני ברק? כמובן שלא. וכל כך למה? כי לציבור החרדי אין את הנגישות האוטומטית לכלי התקשורת הגדולים כדי להשמיץ ולבכות מיד, כפי שעושים הצד השני בכל פעם שחסידים מגיעים לנופש.

טוב עשו בהנהלת רשת "אושר עד" שבצעד מוצדק סגרו את החניון ודרשו תשלום מלא על השהות מאותם נהגים. אבל המסר כאן הוא חד וברור: חילול ה' ופגיעה באיכות החיים הם לא חד-צדדיים. לפני שממהרים להשמיץ מאות חסידים שבאו לשהות בעיר המקובלים - עיר הקודש צפת, כדאי שמישהו בתקשורת הכללית יסתכל במראה ויבדוק מה קורה כשהחגיגות שלהם חוסכות ורומסות את ערי המגורים של החרדים.