האדמו"רים מסקווירא ומויז'ניץ

מארה"ב מגיעה הערב (ראשון) הבשורה המרה, על פטירתה של הרבנית הצדקנית מסקווירא מרת חיה חנה טווערסקי ע"ה, אשת כ"ק האדמו"ר מסקווירא, ואחותם הבכורה של האדמו"רים מויז'ניץ שיחי', הרבניות מבעלזא, סאטמאר והרבנית ארנסטר.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הגדול האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויזניץ זצ"ל, ביום ד' אדר א' תש"ג, בעיירת דעעש, כבתו הבכורה, שמה בישראל ניתנה ע"ש זקנתה הרבנית הצ' חיה חנה מטשכויב בת הרה"ק ר' משה משינווא בן הרה"ק הדברי יחזקאל זצ"ל. חיבה יתירה נודעת לה מזקינה הגדול האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זי"ע שהשתעשע עמה מתוך אושר שזכה לראות דורות ישרים בשנות יגון, באמצע המלחמה האיומה. כעבור שנה זכתה להינצל מגיא צלמוות ביום ח' אייר תש"ד, יום אשר נחקק בקרב חסידי ויזניץ כיום הצלת האדמו"ר בעל הישועות משה מויזניץ זצ"ל, בעת הבריחה החלה התינוקת לבכות, והגוי רצה לחנוק אותה למוות, ואביה ואמה הפצירו בתחנונים לגוי שלא יעשה זאת, ברוך השם שמצאו סוכריה במקום שהשקיטה את התינוקת וזכתה להינצל ממוות בטוח. כאשר הגיעו לארץ חמדת אבות בשנת תש"ד תחילה בירושלים, ואח"כ בתל אביב, זכתה להתחנך בבית גדול זה, ובהמשך בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, שם התחנכה בבית חינוך לבנות וגדלה לצד ממלכת בית ויז'ניץ בתקומתה אחר המלחמה האיומה. בחודש אדר תשי"ט באה בברית האירוסין עם בעלה הגדול האדמו"ר מסקווירא, היתה זו שמחה עצומה בחצרות הקודש בימים ההם, שמחת האירוסין התקיימה במדינת שוויץ לשם הגיעה עם הוריה, וחתנה בעלה לעתיד הגיע עם אמו הרבנית הצדקנית מרת טראנא ע"ה מסקווירא. בחודש אב תשי"ט התקיימה שמחת הנשואין בשיכון ויזניץ בבני ברק, שמחה אשר נחקקה באותיות זהב בחצרות הקודש. כעבור שבועות אחדים לפני פרוס ימים הנוראים תש"כ עברה להתגורר בשיכון סקווירא, כאשר זכתה שזקינה הגדול האדמו"ר בעל האמרי חיים נסע ללוותה עד לשדה התעופה. בשנת תשכ"ט עם הסתלקות חותנה האדמו"ר מסקווירא זצ"ל ועם עלותו של בעלה האדמו"ר מסקווירא על כס ההנהגה, זכתה לעמוד לימינו במסירות יתירה, כאשר מעשי חסדה וגבורתה ידועים לכל, ובפרט במעשי צדקה וחסד שזכתה לעשות כל ימי חייה, ובפרט בבית החלמה ליולדות שממש היה קרוב לליבה כל השנים, ועוד מעשי חסד לאלפים לחולים ולנזקקים, קיבלה כל אחד בסבר פנים יפות והשרישה חסד ורחמים בסביבתה. התקשרותה לחצר הקודש ויזניץ לזקינה הגדול האדמו"ר בעל האמרי חיים, ולאביה האדמו"ר בעל הישועות משה זיע"א נמשכו כל השנים, כאשר ביססה את החינוך לצאצאיה ע"פ הדרך שראתה בבית אביה בשנות קדם, ומקרוביה מספרים שכל עת אשר זימרו בפניה ניגוני בית ויזניץ היתה דומעת ברגש עז בל יתואר. זכתה לראות עולמה בחייה בדורות ישרים ומברכים, בניה הדגולים הרבנים הצדיקים רבי אהרן מענדיל, רבי יצחק, רבי יעקב יוסף, רבי חיים מאיר, ובנותיה הרבניות אשת האדמו"ר מרחמסטריווקא מאנסי, והרבנית הגר, אשת הרה"צ יעקב יוסף האגער בנו הגדול של האדמו"ר מוויזשניץ מאנסי, ועוד בת ששיכלה בחייה הרבנית מזוועהיל מאנסי ע"ה אשת האדמו"ר מזוועהיל מאנסי. בשנים האחרונות התדרדר מצבה, תפילות רבים נאמרו בהיכלי הקודש לרפואתה השלימה, זכתה שאחיה האדמו"רים מויז'ניץ, באו לחלות פניה בשבועות האחרונים, וכן אחותיה הרבניות. שבוע שעבר מלאו לרבנית פ"א שנים, כאמור בימים האחרונים הדרדר מצבה עד למאוד, והיום אחה"צ לפי שעון האמריקאי החזירה נשמתה הטהורה לבורא כאשר סביבה כל ילדיה וצאציה שקיבלו עליהם עוד מלכות שמים בפסוקי יחוד והתעוררות. מסע ההלוויה יצא הערב (ראשון) בשעה 19:30, שעון ארה"ב, משיכון סקווירא. כאן בארה"ק ישבו שבעה אחיה מרנן האדמו"רים מויזניץ, וכן אחותיה הרבניות תליט"א, ונעדכן פרטים מלאים ע"כ גם. ת.נ.צ.ב.ה