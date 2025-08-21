כיכר השבת
למעלה מחצי שעה

תוכנן כביקור נימוסין: המפגש המרגש בין המנהיג הליטאי לאדמו"ר החסידי

האדמו"ר מסטריקוב הגיע אמש לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להזמינו לשמחת נישואי נכדו | ביקור זה, שתוכנן בתחילה כביקור נימוסין, הפך במהרה לשיח תורני עמוק שהותיר רושם עז על הנוכחים | במהלך הביקור, שנמשך כחצי שעה, שקעו שני גדולי התורה בדיון מעמיק, הם צללו יחדיו לים התורה ופלפלו בהנאה רבה בהוויות אביי ורבא | צפו בתיעוד (חסידים) 

האדמו"ר מסטריקוב בביקור במעונו של הגאון רבי דב לנדו (צילום: באדיבות המצלם)

מאות חסידי סטריקוב יחגגו בשבוע הבא, את שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר, החתן בן לחתנו הרב יחזקאל שרגא בלום, בן הגה"צ רבי בן ציון בלום דומ"ץ באבוב לונדון, אשר יינשא אל ב"ג הכלה בת הרב יצחק צבי הגר, חתן הנגיד הרבני הרה"ג ר' אהרן אליהו פלדמן.

התרגשות מיוחדת ניכרת בקהל החסידים, היות והחתן אברהם אביגדור נחום בלום, נקרא על שם האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל.

לקראת השמחה הגדולה הגיע אמש (רביעי) האדמו"ר מסטריקוב לביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, להזמינו אישית להשתתף בשמחה.

המפגש היה מרגש במיוחד, בשל הקשרים המשפחתיים שכן ראש הישיבה נמנה על צאצאי גזע הקודש לבית סטריקוב.

הביקור, שנמשך כשלושים דקות, היה כולו על טהרת התורה. ראש הישיבה והאדמו"ר התפלפלו יחד בדברי תורה ובהלכה, והחליפו ביניהם שאלות ותשובות על סוגיות עמוקות. הנוכחים במקום דיברו בהתרגשות על הדיונים המלומדים, שמעידים על גדלותם של שניהם.

בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב, וראש הישיבה קם ללוות את האדמו"ר עד לרחובה של עיר.

