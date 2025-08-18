כיכר השבת
בפסגות האלפים

בין אגמי מים לנופים מדהימים: האדמו"ר והמסתורין בהרי שווייץ

האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו בדאבוס שבשווייץ להכנה רוחנית לקראת הימים הנוראים | בין נופי האלפים המרהיבים, הרבי מתמקד בלימוד תורה והתחדשות רוחנית, כשרבים שוחרים לפתחו | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר ממבקשי אמונה במנוחה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. - שווייץ)

בין נופי האלפים המרהיבים, האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו בעיירת דאבוס שבשווייץ, בהכנה רוחנית לקראת הימים הנוראים. האדמו"ר מנצל את השקט והשלווה של המקום להתחדשות רוחנית ולימוד מעמיק. תיעוד מהימים האחרונים מציג את הרבי שקוע בלימוד התורה על רקע נופי ההרים המושלגים והאגמים הצלולים של הרי האלפים.

בין ההמונים המשחרים לפתח בית האכסניה של האדמו"ר נצפו הנגיד רבי בנציון פרישוואסר, הרה"ג רבי זושא הורוביץ, הרה"ג רבי אהרן סאמעט, הרה"ג ר' אברהם הערנטרויא מראשי ישיבת ווילרייק, ועוד.

דאבוס, עיירת נופש ידועה, מושכת אליה רבים מבני הקהילות החרדיות, כולל אדמו"רים ורבנים, המגיעים לשם למנוחה והתחדשות רוחנית. השהות בהרים הגבוהים נחשבת בקרב יודעי ח"ן כעת רצון מיוחדת, בה ניתן לתקן ניצוצות ולפעול ישועות.

צפו בגלריה המרהיבה מהימים האחרונים, בה ניתן לראות את האדמו"ר בלימוד ובהתבוננות על רקע נופי האלפים.

הנגיד בנציון פרישוואסר אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה במנוחה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. - שווייץ)

