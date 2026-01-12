היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה תגובה לבג"ץ, בה היא טענה כי הממשלה הפרה את פסק הדין בנוגע לסנקציות על אלו שלא מתגייסים.

היועצת המשפטית הגיבה לבג"ץ, בנוגע לעתירה שהוגשה על ביזיון בית המשפט, בטענה, כי הממשלה לא עשתה די לאכוף את הסנקציות.

״התנהלות זו", כתבה היועמ"שית: "מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, זאת מכיוון שהממשלה לא פעלה לבצע את פסק הדין והסעדים האופרטיביים שהופנו כלפיה".

"הממשלה", הוסיפה היועצת: "אף לא הביעה כוונה כלשהי לקיים את פסק הדין, ובכך הפרה את פסיקת בית המשפט ורוקנה מתוכן את יכולתן של ערכאות שיפוטיות לקיים ביקורת שיפוטית אקטיבית על פעולות הממשלה".

היועמ"שית ביקשה מבית המשפט: "להורות למשיבי המדינה להעביר לאלתר את רשימת כלל העריקים, חייבי הגיוס שמפרים צו גיוס, לכלל הרשויות הרלוונטיות, לרבות: כלל הרשויות המקומיות; משרד החינוך; משרד התחבורה; משרד הבינוי והשיכון; משרד האוצר; משרד הכלכלה; משרד הרווחה".

עוד כתבה היועמ"שית: "להורות לכלל הרשויות הציבוריות לחדול באופן מיידי מהענקת הטבות ותמיכות למי שנמנים על הרשימות שהועברו כאמור לעיל. להורות למשטרה להפעיל את סמכותה מכח לחוק שירות ביטחון, כלפי משתמטים ועריקים מן הציבור החרדי, ולגבש מדיניות אכיפה אפקטיבית שתגשים את תכלית הסעיף לסייע בידי רשויות הצבא לקיים את חובת אכיפת הגיוס, והכל באופן שוויוני."

לדברי היועמ"שית: "התנהלות זו פוגעת באחד מעמודי התווך של השיטה הדמוקרטית בישראל - עקרון הפרדת הרשויות - ומערערת את מערך האיזונים והבלמים ההכרחי לקיומו של שלטון דמוקרטי מתפקד. כאשר הרשות המבצעת אינה רואה עצמה כפופה לצווים שיפוטיים, נשללת מן הרשות השופטת יכולתה למלא את תפקידה החוקתי כגורם המפקח על חוקיות פעולות השלטון, ונפתח פתח מסוכן לשלטון כוח בלתי מרוסן".

"הדברים", הוסיפה היועמ"שית: "מקבלים משנה תוקף, לנוכח ההצהרות של חלק משרי הממשלה אשר קוראים בפומבי לא לציית לצווים שיפוטיים מסוימים של בית המשפט הנכבד, ללא שדברים אלה זוכים לגינוי או התנערות פומבית מצד ראש הממשלה. הצהרות מעין אלה מערערות את עקרון שלטון החוק ועושות דה-לגיטימציה למערכת המשפט כולה, ויש בהן גם כדי להשליך על ענייננו".