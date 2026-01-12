כיכר השבת
בשיא החורף

חזון הדורות התגשם: מסע הישועות של האדמו"ר משומרי אמונים • סיקור ענק

צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)

האדמו"ר משומרי אמונים במסע הקודש לפולין (צילום: יוחנן לוסטיג)

במהלך השבוע האחרון יצא האדמו"ר משומרי אמונים, בראש קהל חסידיו ומעריציו, למסע קודש היסטורי וחסר תקדים על קברי צדיקים בפולין. במסע, שזכה לשם 'מסע הישועות - מעלין בקודש', נטלו חלק נגידי החצר שזכו להרים תרומה הגונה להחזקת המוסדות ומפעלות הקודש.

ההתרגשות החלה כבר בשבת שלפני המסע, בה שהו המוני חסידים בצל הקודש כהכנה רוחנית. במוצאי השבת, בטרם היציאה לדרך, שם פעמיו האדמו"ר אל שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. שם, כמנהג זקינו הרה"ק רבי שלמה מזוויעהל זי"ע, אמר האדמו"ר את פרשת 'וישלח' תחת כיפת השמים, כסגולה ליציאה לשלום.

בליל שלישי (ליל ניטל כמנהג שומרי אמונים), נערך מעמד הכנה מפואר. התכנית כללה רב-שיח היסטורי על הקשר העמוק בין שומרי אמונים לדינוב בהשתתפות ההיסטוריון הרב בעריש אייכנשטיין והסופר הרב אברהם מרדכי וינשטוק, לצד פאנל על ניגוני דינוב ובלאז'וב עם המומחה הרב ישעיה פינסקי. בשיאו של המעמד נשא האדמו"ר דברי כיבושין, תוך שהוא מזכיר בכאב את האברכים המנועים מלהשתתף במסע עקב גזירות הגיוס, והבטיח לערוך עבורם מסע מיוחד בארץ ישראל.

המסע נחשב להיסטורי במיוחד לאור העובדה שהאדמור"ים הקודמים של החסידות, בעל ה'חוקי חיים' זי"ע וה'תפארת אהרן' זי"ע – הביעו בעבר את תשוקתם לפקוד את ציוני ה'בני יששכר' והרבי ר' אלימלך, אך הדבר לא יצא אל הפועל עד עתה.

ביום רביעי נחתה המשלחת על אדמת פולין. התחנה הראשונה הייתה בעיר לובלין, בציונו של ה'חוזה' מלובלין זי"ע, שם נערך מעמד תפילה וקבלת עול מלכות שמים. משם המשיכו לליז'ענסק, שם בציונו של הרבי ר' אלימלך זי"ע, נערך מעמד מרטיט בניגוני ערגה וכיסופין. האדמו"ר נשא דברים על כוח ההתקשרות לצדיקים דרך הניגון, ולאחר מכן קיבל את קוויטלאך החסידים.

לעת ערב הגיעו החסידים לעיר דינוב. בסעודת ההילולא המפוארת שנערכה בראשות האדמו"ר, שולבו דברי תורה וסיפורי צדיקים. לקראת חצות הלילה, עלו לפקוד את הציון הקדוש של בעל ה'בני יששכר' זי"ע לרגל יום ההילולא בח"י טבת. רגעי השיא נרשמו כאשר הקהל כולו שורר את "קה ריבון" בניגון המסורתי של בעל ההילולא.

ביום חמישי המשיך המסע לרימנוב, שם בציוני הרה"ק רבי מנחם מנדל ורבי צבי הירש זי"ע נאמרה פרשת המן ופרקי תהילים בהתעוררות עצומה. משם המשיכו לריישא, לציונו של ה'צבי לצדיק' מבלאז'וב זי"ע – רבו המובהק של מייסד החסידות בעל ה'שומר אמונים' זי"ע.

התחנה האחרונה הייתה בעיר קראקא, בתפילה סמוך לבית מדרשו של הרמ"א, ולאחריה סעודת פרידה מפוארת בה חילק האדמו"ר תשורות לנגידי המוסדות והודה לעסקנים.

לפנות בוקר של יום שישי נחתה המשלחת בארץ הקודש. מיד עם הגעתם, פנו החסידים לבית המדרש הגדול בבני ברק לתפילת שחרית עם הנץ החמה, ובכך ננעל המסע הכביר שהותיר חותם בל יימחה בלבבות המשתתפים, אשר זכו לשאוב מלוא חופניים של ישועות וקדושה.

האדמו"ר משומרי אמונים במסע הקודש לפולין (צילום: יוחנן לוסטיג)
