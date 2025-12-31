אל תשבו על הגדר: הזדמנות אחרונה לבית בוטיק במרכז הארץ 

קבוצת רם אדרת וסלעית, מהחברות המובילות בתחום, משיקים את שכונת הבוטיק שתמיד חלמתם במרכז הארץ ( צילום: יח"צ )

במרכז הארץ מתרחש בשנים האחרונות שינוי שקט אך דרמטי: הבתים הולכים ומצטמצמים, המגרשים נעלמים, והבנייה החדשה מתמקדת כמעט כולה בבניינים רבי־קומות וצפופים. בתוך המציאות הזו, פרויקטים המציעים חוויית מגורים המדמה בית פרטי, עם מרחב, פרטיות וקהילה, הופכים לנדירים במיוחד. על רקע זה בולט פרויקט "אדרת בגני איילון" באחיסמך, שכונת בוטיק יוקרתית שנמצאת כיום בשלבי בנייה מתקדמים ומתקרבת לאכלוס, כאשר מספר הדירות הפנויות הולך ופוחת.

מדובר בפרויקט שמושך בשנה האחרונה משפחות איכותיות רבות מכל רחבי הארץ, בעיקר מהציבור החרדי, המבקשות לבצע קפיצה משמעותית באיכות החיים מבלי להתרחק ממרכז הארץ. במרחק של כ־20 דקות בלבד מבני ברק, נבנית שכונה מתוחמת ושקטה, המציעה שילוב שכמעט ואינו קיים עוד: תחושת בית פרטי, מרחבים נדיבים, קהילה תורנית מבוססת ונגישות מלאה לצירי התחבורה הראשיים.

פרויקט "אדרת בגני איילון" כולל 96 יחידות דיור בלבד, בתצורה של מבני בוטיק בני ארבע דירות בכל מבנה. הרוכשים יכולים לבחור בין דירות גן רחבות ידיים עם חצר פרטית לבין דופלקסי גג מרווחים עם מרפסות ענק ומפלס גג פתוח. שטחי הדירות נעים בין 170 ל־185 מ"ר, עם שישה חדרים גדולים, כניסה פרטית, חללים פתוחים ותכנון אדריכלי מוקפד – נתונים שכמעט ואינם קיימים כיום בפרויקטים חדשים באזורי הביקוש.

הבנייה בעיצומה והפרויקט מתקדם בקצב מהיר לקראת שלב הגמר. גורמים בענף מציינים כי זהו אחד הפרויקטים האחרונים באזור גוש דן המציעים בתים בקנה מידה כזה, עם תחושת פרטיות אמיתית, מבלי לשלם מחירי וילות פרטיות שמתחילים כיום ב־7–8 מיליון שקלים. בהתאם לכך, הדירות הולכות ואוזלות, והעניין בפרויקט נמצא במגמת עלייה מתמדת.

התכנון האדריכלי הופקד בידי משרד "אור אדריכלים", שהתמקד ביצירת בתים המותאמים לאורח חיים משפחתי ותורני. הדירות מתאפיינות בזרימה טבעית של אור ואוויר, מטבחים רחבים, סוויטות הורים מרווחות, ומרחבים המאפשרים אירוח משפחתי וחיי יום־יום נוחים למשפחות גדולות.

גם סביבת המגורים מהווה גורם מרכזי בביקוש הגבוה. השכונה כבר מאוכלסת במאות משפחות וכוללת בתי כנסת, מוסדות חינוך, גני ילדים, מרכז מסחרי, פארקים מטופחים וטיילת חדשה לאורך נחל גזר. מיקומה של השכונה מאפשר ניתוק משכונות לוד הוותיקות, לצד חיבור מיידי לקהילה החרדית הגדולה באזור ולצירי התחבורה הארציים – כבישים 1, 40 ו־6, וכן תחנת רכבת לוד יוספטל.

מאחורי הפרויקט עומדות קבוצת "רם אדרת" וחברת "סלעית", מהשמות המוכרים בענף הבנייה והיזמות בישראל. שתי החברות בונות כיום אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, ומלוות את הפרויקט בליווי בנקאי מלא של בנק לאומי, תוך הקפדה על סטנדרט בנייה גבוה ותכנון קפדני.

בפרויקט מדגישים כי מי שמחפש כיום בית גדול במרכז הארץ – עם תחושת פרטיות, קהילה מבוססת וסביבה ירוקה – צריך להבין שמדובר בחלון הזדמנויות הולך ונסגר. לדבריהם, בשלב זה נותר מלאי מצומצם של דירות, וההמלצה ברורה: לא להמתין לרגע האחרון.