בשיחה שקיים הערב עם העיתונאי אטילה שומפלבי הציג יו״ר כחול לבן בני גנץ שינוי כיוון פוליטי, והבהיר כי הוא מבקש לשים סוף לחרמות האישיים ולהתמקד במניעת הקצנה ובשמירה על אחדות החברה הישראלית.

לדבריו, סדר היום של האופוזיציה חייב להשתנות: ״הגיע הזמן לזנוח את ׳רק לא ביבי׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳", התבטא יו"ר כחול לבן. "אנחנו חייבים לעצור את מלחמת האחים שבפתח״.

גנץ הדגיש כי אין בכוונתו להעניק לנתניהו רוב בכנסת ואמר: ״אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה־61. מעולם לא נתתי לו״. יחד עם זאת ציין כי אם נתניהו ינצח בבחירות, הוא יקרא לאופוזיציה להיכנס לממשלה כדי לבלום "גורמים קיצוניים": ״לא אתן לאיתמר בן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו״, הבהיר.

בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, גנץ הבהיר כי לאחר טבח השבעה באוקטובר הדבר אינו אפשרי, במיוחד בהחלטות ביטחוניות. לדבריו, "אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר שהמפלגות הערביות יקבעו אם נצא או לא נצא למלחמה״.

יו"ר כחול לבן מתח ביקורת גם על יאיר לפיד ונפתלי בנט ואמר כי האחריות לאובדן הממשלה הקודמת מוטלת עליהם: ״אני נתתי להם ממשלה בידיים. הם איבדו אותה״. בהתייחסו לסירובם להצטרף לממשלת החירום בתחילת המלחמה אמר: ״מי שבשבעה באוקטובר פחד לדמם מנדטים כשהאחים שלנו דיממו בדרום – שלא יטיף לי מוסר״.

לסיום הבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים למרות מצבו הקשה בסקרים: ״אני לא מתכוון לפרוש. אני מייצג 80 מנדטים שצריכים את מה שאני מציע, ואמשיך לשרת את כל מדינת ישראל״.