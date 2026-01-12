כיכר השבת
ברקע מצבו בסקרים

"הגיע הזמן לזנוח את 'רק לא ביבי'": גנץ הכריז על שינוי כיוון - והצהיר: "אני מייצג 80 מנדטים"

יו״ר כחול לבן בני גנץ הציג שינוי כיוון פוליטי: "הגיע הזמן לזנוח את ׳רק לא ביבי׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳" | בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, גנץ הבהיר כי לאחר טבח השבעה באוקטובר הדבר אינו אפשרי | בנוסף מתח ביקורת על יאיר לפיד ונפתלי בנט (בכנסת)

2תגובות
יו"ר כחול לבן בני גנץ (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

בשיחה שקיים הערב עם העיתונאי אטילה שומפלבי הציג יו״ר כחול לבן שינוי כיוון פוליטי, והבהיר כי הוא מבקש לשים סוף לחרמות האישיים ולהתמקד במניעת הקצנה ובשמירה על אחדות החברה הישראלית.

לדבריו, סדר היום של האופוזיציה חייב להשתנות: ״הגיע הזמן לזנוח את ׳רק לא ׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳", התבטא יו"ר כחול לבן. "אנחנו חייבים לעצור את מלחמת האחים שבפתח״.

גנץ הדגיש כי אין בכוונתו להעניק לנתניהו רוב בכנסת ואמר: ״אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה־61. מעולם לא נתתי לו״. יחד עם זאת ציין כי אם נתניהו ינצח בבחירות, הוא יקרא לאופוזיציה להיכנס לממשלה כדי לבלום "גורמים קיצוניים": ״לא אתן לאיתמר בן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו״, הבהיר.

בנוגע לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, גנץ הבהיר כי לאחר טבח השבעה באוקטובר הדבר אינו אפשרי, במיוחד בהחלטות ביטחוניות. לדבריו, "אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר שהמפלגות הערביות יקבעו אם נצא או לא נצא למלחמה״.

יו"ר כחול לבן מתח ביקורת גם על יאיר לפיד ונפתלי בנט ואמר כי האחריות לאובדן הממשלה הקודמת מוטלת עליהם: ״אני נתתי להם ממשלה בידיים. הם איבדו אותה״. בהתייחסו לסירובם להצטרף לממשלת החירום בתחילת המלחמה אמר: ״מי שבשבעה באוקטובר פחד לדמם מנדטים כשהאחים שלנו דיממו בדרום – שלא יטיף לי מוסר״.

לסיום הבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים למרות מצבו הקשה בסקרים: ״אני לא מתכוון לפרוש. אני מייצג 80 מנדטים שצריכים את מה שאני מציע, ואמשיך לשרת את כל מדינת ישראל״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אם לא היה ביבי ההיתי תומך בו לראשות הממשלה
דוד
1
הוא טעה באפס היה צריך לומר 800 מנדטים הוא מיצג את עצמו אולי מישהו שיכוון לו את המושכות לאיזה כיון כל הזמן זיג זג ימין שמאל ימין שמאול
נתי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר בכנסת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר