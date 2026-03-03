כיכר השבת
"סוללת דרך לשלום עם סעודיה"

נתניהו: "הפעולה מול איראן תהיה מהירה והחלטית - לא נגרר למלחמה אינסופית"

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל וארה"ב פועלות ליצירת תנאים לשינוי המשטר בטהראן |הבהיר: הפעולה תהיה מהירה והחלטית - לא נגרר למלחמה אינסופית | העריך: המלחמה תסלול את הדרך לשלום היסטורי עם סעודיה (מדיני)

רה"מ נתניהו (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה, , התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לראשונה מאז פרצה מלחמת 'שאגת הארי'. בריאיון ל'פוקס ניוז' הגדיר נתניהו את המלחמה כ"פעולה הכרחית" שנועדה למנוע מ להשיג יכולות גרעיניות וטילים בליסטיים.

תחילה התייחס נתניהו לעיתוי היציאה למבצע '' ואמר: "איראן החלה לבנות מקומות שהיו הופכים את תוכנית הגרעין והטילים שלהם לחסינים מפני תקיפה בתוך חודשים".

לדבריו: "אם לא היינו פועלים כעת, ייתכן שלא ניתן היה לנקוט פעולה בעתיד, מה שהיה מותיר את העולם תחת איום של משטר קיצוני עם נשק להשמדה המונית". ראש הממשלה הבהיר כי המלחמה עם איראן תהיה מהירה והחלטית: "לא נגרר למלחמה אינסופית".

באשר לשיתוף הפעולה ההדוק עם הנשיא טראמפ, אמר נתניהו: "דונלד טראמפ פועל לפי האינטרס האמריקני. הוא הבין שאיראן גרעינית היא איום ישיר על ערים ב".

לדבריו: "פגשתי את טראמפ במאר-א-לאגו ממש לפני שנבחר מחדש. הדבר הראשון שהוא אמר לי הוא שאנחנו חייבים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. פשוט כך. הוא אמר את זה כי הוא ראה שמדובר בסכנה ברורה לביטחון של ארצות הברית".

ראש הממשלה נתניהו נשאל על שינוי המשטר באיראן והבהיר: "בסופו של דבר שינוי המשטר תלוי בעם האיראני. ישראל וארצות הברית מייצרות את התנאים עבורם לעשות זאת".

בהמשך הריאיון התייחס ראש הממשלה לסיכוי לשלום בין ישראל לסעודיה ואמר כי הסרת האיום האיראני היא המפתח לנורמליזציה: "שלום בין ישראל לסעודיה יתאפשר בגלל המלחמה באיראן".

