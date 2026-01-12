שעות לאחר שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל החל מהערב (שני), אישה נפגעה מענף שנתלש בסערה בראשון לציון.

על פי דוברות מד"א, בשעה 19:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על אישה בת 70 שנפגעה מענף גדול שנפל ברח' הגלים בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבי"ח שמיר-אסף כשהיא במצב קל עם חבלת ראש.

חובשי מד"א ששהו במקום סיפרו: "האישה סיפרה כי במהלך טיול בפארק נפגעה מענף גדול שנפל ופגע בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קל."

במקביל התקבל דיווח במד"א על אישה בת 47 שנפגעה משלט שעף ברוח סמוך למתחם מסחרי בגלילות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קל, כשהיא סובלת מחבלה ברגל.

בנהריה קרסו חלונות מסעדה וגג כתוצאה מהרוח, ונזק גדול נגרם במקום. לא היו נפגעים. כמו כן, שלט רחוב גדול הועף בכניסה הצפונית לאור עקיבא בשל הרוחות העזות, ללא נפגעים.

על פי אזהרת השירות המטאורולוגי, הרוחות צפויות להימשך עד המחצית הראשונה של יום שלישי. במהלך הסערה, רוחות עזות של עד 110 קמ"ש ינשבו באזור החוף, ויש צפי להצפות ולשיטפונות משמעותיים, בעיקר באזור יהודה, בשומרון, בשפלה, בנגב הצפוני ובמדבר יהודה.