כיכר השבת
פגעי מזג האוויר

"רוחות חריגות": חלונות קרסו, נפגעות פונו לבי"ח | השירות המטאורולוגי מזהיר

אישה נפגעה מענף שנתלש בסערה בראשון לציון, ופונתה לבית החולים במצב קל | בנהריה קרסו חלונות מסעדה וגג כתוצאה מהרוח, ונזק גדול נגרם במקום | השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל החל מהערב (בארץ)

מזירת האירוע (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

שעות לאחר שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל החל מהערב (שני), אישה נפגעה מענף שנתלש בסערה בראשון לציון.

על פי דוברות מד"א, בשעה 19:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על אישה בת 70 שנפגעה מענף גדול שנפל ברח' הגלים בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבי"ח שמיר-אסף כשהיא במצב קל עם חבלת ראש.

חובשי מד"א ששהו במקום סיפרו: "האישה סיפרה כי במהלך טיול בפארק נפגעה מענף גדול שנפל ופגע בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קל."

במקביל התקבל דיווח במד"א על אישה בת 47 שנפגעה משלט שעף ברוח סמוך למתחם מסחרי בגלילות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קל, כשהיא סובלת מחבלה ברגל.

בנהריה קרסו חלונות מסעדה וגג כתוצאה מהרוח, ונזק גדול נגרם במקום. לא היו נפגעים. כמו כן, שלט רחוב גדול הועף בכניסה הצפונית לאור עקיבא בשל הרוחות העזות, ללא נפגעים.

על פי אזהרת השירות המטאורולוגי, הרוחות צפויות להימשך עד המחצית הראשונה של יום שלישי. במהלך הסערה, רוחות עזות של עד 110 קמ"ש ינשבו באזור החוף, ויש צפי להצפות ולשיטפונות משמעותיים, בעיקר באזור יהודה, בשומרון, בשפלה, בנגב הצפוני ובמדבר יהודה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר