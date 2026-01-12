לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים שוב ושוב על תקיפה קרובה באיראן ברקע הטבח במפגינים, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הפתיעה הערב כשאמרה כי הנשיא מעדיף קודם כל דיפלומטיה.

לדבריה, "מה שהאיראנים אומרים בפומבי שונה לחלוטין ממה שהם אומרים לארה"ב בחדרי חדרים. הנשיא טראמפ הדגיש שתמיד הדיפלומטיה היא האופציה הראשונה". יחד עם זאת היא הדגישה כי "הוא אינו חושש להשתמש באופציה הקטלנית כאשר הוא חושב שזה נחוץ. האיראנים יודעים זאת טוב יותר מכולם".

למרות הסתייגות הדוברת, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בבית הלבן שוקלים להעניק כעת הזדמנות אחרונה לשיחות עם איראן על תוכנית הגרעין שלה, ואילו טראמפ עצמו נוטה לאשר תקיפות צבאיות בתגובה להרג המפגינים. בכירים בממשל בהובלת סגן הנשיא ג'יי-די ואנס מנסים לשכנע את טראמפ לבחור תחילה באופציה הדיפלומטית לפני תקיפה צבאית.

הגורמים בבית הלבן שמתנגדים לכניסה לעימות, מביעים את החשש כי תקיפות של ארה"ב כעת באיראן יתדלק את הנרטיב התעמולתי של המשטר בטהראן כי ארה"ב וישראל מנצחות בחשאי על המחאה.

לפי הדיווח, טראמפ מעדיף כעת את האופציה של תקיפה צבאית, אולם הוא עשוי לשנות את דעתו על רקע ההתפתחויות באיראן והשיחות עם יועציו. כמה גורמים בממשל אומרים שטראמפ צפוי לתקוף קודם באיראן - ואז לנסות לקיים איתם "משא ומתן רציני".

במקביל, הערב דיווח ארגון זכויות האדם האיראני Iran Human Rights, שפועל מנורבגיה ומסתמך על גורמים בתוך איראן, כי לפחות 648 מפגינים נהרגו מתחילת ההפגנות ב-28 בדצמבר. לפי הארגון בין ההרוגים יש תשעה קטינים, ובנוסף אלפים נפצעו מאלימות כוחות הביטחון האיראניים.