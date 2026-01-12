"היית מהמסתובבים": העימות הסוער והישיר בין ברוורמן לפלדשטיין

ציטוטים מהעימות הסוער שנערך במשטרה בין צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, ובין אלי פלדשטיין - במסגרת חקירת הראשון - פורסמו הערב (שני) בכאן חדשות.

החקירה נגד ברוורמן עוסקת בטענה שהשמיע פלדשטיין, בריאיון שהעניק לא מכבר לעמרי אסנהיים בכאן חדשות, ולפיה ברוורמן ביקש לפגוש אותו בקומה מתחת לאדמה בקריה בתל אביב, ושאל אותו על דמויות בחקירה שמתנהלת תוך ציון כי ביכולתו "לכבות את החקירה".

לפי הדיווח הערב, ברוורמן הסביר את המפגש בחניון, במהלך העימות, בכך שפלדשטיין היה "מהמסתובבים". פלדשטיין הטיח בו: "חי אתה מכיר אותי בכלל? אתה נפגש עם הרבה אנשים באחת וחצי בלילה בקריה?!".

ברוורמן, לפי הדיווח, של מיכאל שמש, השיב: "אני נפגש עם הרבה אנשים". פלדשטיין שאל אותו: "אתה נפגש עם הרבה ׳מסתובבים׳ באחת וחצי בלילה בקריה?"

פרקליטי ברוורמן מסרו בתגובה לדיווח בכאן חדשות: "אנחנו לא מתייחסים לתוכן החקירה כי אסור לנו. אין בכך כדי לאשר את הדברים שהוצגו בצורה מעוותת".

אתמול נחקר ברוורמן במשך כ-13 שעות ובסיומן שוחרר ממעצר בתנאים של יצירת קשר עם המעורבים בפרשה ל-30 יום, הרחקה מהלשכה ל-15 יום - ואיסור יציאה מהארץ ל-30 יום. זאת כשברוורמן אמור להתמנות החודש לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. טרם חקירתו של ברוורמן ערכה המשטרה חיפוש בביתו. ברוורמן לא נעצר בתום החקירה מאחר שלא קיימת עילת מעצר בעבירה שבה נחשד.

הערב פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון מלשכתו, בו דיבר בשבח יועציו ונגד מערכת אכיפת החוק. "ראש הממשלה אתה מתרגש מכל החקירות?" שאל אותו עוזרו, וראש הממשלה השיב: "לא מתרגש, זה אותו מפעל, אותו ציד, זה פשוט בא כי הם לא מצליחים לנצח אותי בבחירות".

לדברי ראש הממשלה: "לכן הם מביאים אותי למשפט והכל קורס, אז הם הולכים לכל עוזר ועוזר שלי בתורו והם יודעים שאין שם כלום". "הם", הוסיף ראש הממשלה: "רוצים להגיע לדבר אחד - לטלפון ואז לחפש אולי יש שם משהו מביך והם לא מוצאים והם עושים את זה פעם אחר פעם. מה שמעניין הוא שהציבור כבר לא קונה את זה".