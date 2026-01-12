עיירת דינוב שבפולין התעוררה לחיים בשבוע האחרון, עת ציינו המוני יהודים את יום ההילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בני יששכר', זיע"א שחל ביום ח"י טבת.

למרות החורף הפולני הקפואה והשלגים המכסים את האזור, הדרכים המובילות לציון הקדוש היו עמוסות במתפללים שהגיעו מארץ ישראל, מארה"ב ומאירופה, כדי לשפוך שיח על ציונו של מי שנודע כפועל ישועות בקרב הארץ ומאיר נתיבות החסידות.

על האירוח הלוגיסטי המורכב ניצח ביד רמה הרב פנחס פאמפ, יו"ר מוסדות "הכנסת אורחים דינוב". כבר בימים שקדמו להילולא, נערכו במוסדות לקליטת ההמונים. עם הגיעם, פגשו המתפללים אי של חמימות בלב הקור העז, בופה עשיר של שתייה חמה סביב השעון, ארוחות מזינות וחדרי אירוח מחוממים היטב.

בשיאו של יום ההילולא, נערכה בהיכל בניין "הכנסת אורחים" המפואר סעודת הילולא רבתי "כיד המלך". סביב שולחנות ערוכים הסבו רבנים, משפיעים וקהל רב, אשר האזינו לדברי התעוררות ברום מעלת בעל ההילולא זי"ע. הנואמים הרחיבו על המורשת הכבירה שהותיר אחריו לדורות בחיבוריו הקדושים, המהווים נכסי צאן ברזל לכל מחפש קרבת אלוקים בדרך החסידות.