ריקודי האדמו"ר מלעלוב כבשו את בית שמש | תיעוד ענק מהיכל השמחה

מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק  התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)

שמחת בית לעלוב - קוזמיר - לעלוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)

מאות חסידי לעלוב נטלו חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן הרב משה מרדכי בידרמן, בן הרה"צ רבי יואל זושא בירשמן, חתן גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, אשר נישא אל בת גילו, הכלה בת הרה"ג אהרן נחום טאוב, בן האדמו"ר מקוזמיר, וחתן האדמו"ר מלעלוב בית שמש.

השמחה הגדולה נחוגה במרכז החסידות בבית שמש, כשבראש המסובים ישבו גדולי האדמו"רים והרבנים, מתושבי העיר ובני המשפחה.

בשיאו של השמחה, פיזז האדמו"ר מלעלוב ריקודי קודש מתוך שלהבת אש לפני הכלה לקול תרועת החסידים שהריעו בשירה ובזימרה לכבוד שמחת חתן וכלה, ושמחת רבם ומאורם.

יעקב לדרמן לא פספס את השמחה הגדולה, ומגיש תיעוד מרהיב.

