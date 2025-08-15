רוצים ללמוד את סוד השפע עם סגולה לפרנסה ברווח? תקראו!

רבי נחמן – פר' עקב
סוד השפע - במשפט אחד עוצמתי!
פיקח כישרוני ומצליחן? זה כיף וסבבה, אבל, קיבלת ניסיון קשה!
קיבלת מבחן תמידי רגע רגע, שעה שעה ובלי הפסקה את - ניסיון ההצלחה.
ליבך שמח וטוב, ורוצה גם קצת להתגאות:
"ורם לבבך, ושכחת את ה' אלוקיך" – טבעו של הלב עיקש ופתלתל...
לא בא לך לזכור, שכל הצלחה שאתה זוכה לה, מגיעה:
"למען לנסותך - להיטבך באחריתך"!
שווה לזכור שההצלחה היא - ניסיון תמידי עם שכר ניצחי!
הקב"ה בוחן כליות ולב, ויודע מה בלבבך באמת! ואם:
"ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי - עשה לי את החיל הזה".
אתה קצת בבעיה...
ההצלחה - בשביל הבחירה
כל הצלחה שלך, היא ניסיון משמים בשביל הבחירה:
אם תתגאה - 'רם' לבבך, יתכן שח"ו ה'רם' יהפוך - ל'מר'!
צריך להשתדל ולהתפלל להצלחה, ולזכור כל הזמן:
שרק - "הוא הנותן לך כח לעשות חיל".
תשנן שוב ושוב: ההשתדלות - שלי, וההצלחה – בידי ה'!
ההברקות שמבריקות לך - כברק המבריק, הם מה' יתברך - שרוצה בהצלחתך.
יש מפתח לשפע הפרנסה?
מוהרנ"ת מסביר מה מוריד את שפע פרנסה:
"בֶּאֱמֶת עִקַּר הַפַּרְנָסָה נִמְשֶׁכֶת, רַק ע"י - הַבִּטָּחוֹןבְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד"!
הפרנסה מגיעה מבטחון בהשם יתברך, ואם תשאל:
אולי אפשר לוותר על ההשתדלות? ממש לא!
תתפלל ותבקש מהקב"ה את העצה הנכונה שתביא הצלחה, ותזכה: "וּבֵרַכְתִּיךָ - בְּכֹל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה".
ותהיה כיוסף הצדיק, כל אשר תעשה, הקב"ה - יצליח בידך.
מידה כנגד מידה - סוד השפע!
ניסיון הפרנסה דורש להאמין בהשם, עד שתצליח:
לבטוח בהשם - ולכיון דעתך ועיניך להשם יתברך לבד.
ומוסיף מוהרנ"ת "בלי שום נטיה לצד אחר" וע"י זה:
אתה זוכה – "הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה".
אם אין ליבך נוטה לבטוח באף אחד - זולת השם יתברך,
אתה זוכה שהשם יתברך משגיח עליך - בהשגחה שלמה.
סוד השפע - במשפט אחד עוצמתי!
הוא היחיד – שנותן לך כח לעשות חיל!
ההצלחה קצת מסחררת, והלב צריך תזכורת תמידית:
"וְזָכַרְתָּ אֵת ה' אֱלֹקֶיךָ, כִּי הוּא! (היחיד) - הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל"!
והתוצאה מידה כנגד מידה - הקב"ה יתן לך להמשיך לעשות חיל.
אל תיתן ליצרך לפתותך, שלא יהיה ח"ו קיטרוג על הצלחתך.
שפע פרנסה הוכן לו בשמים:
אל תיתן לליבך להתגאות - להיות 'רם', כדי: שלא ח"ו יהפוך – ללב 'מר'!
יש עצה סודית להצלחה תמידית?
הקב"ה מבקש תשלום על ההצלחה:
להתפלל על הפרנסה בלב שפל ונכנע, כי כל הצלחתךמגיעה מכך:
"שֶׁמַּזְמִין לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לֵידַע מַה לִּסְחֹר וְלִקְנוֹת - וְלִמְכֹּר בְּעִתּוֹ"!
אם ליבך יבטח ויאמין אך ורק בהשם יתברך:
כל צינורות השפע – יפתחו עבורך! תשתדל, תזכור ותשנן:
"אֲבָל הַכֹּל - עַל יָדוֹ יִתְבָּרַךְ לְבַד"! הכל באמת? וואוו...
כי הוא לבדו! עשה עושה ויעשה - לכל המעשים, ואין - בלתו!
יש שפע שיורד מהקדושה - רוצה?
מוהרנ"ת מסביר, שאם האדם מאמין בקב"ה בשלמות:
השפע יורד לו מהקדושה, ושפע זה יורד: "בְּהַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה"!
לשפע מהקדושה יש יתרון נוסף, שהוא:
הולך ומתעצם בקביעות - בלי הפסקה!
סגרת עסקה - מה עובר בראשך?
ללב ולשכל קצת חסר - לב ושכל...
כי אם האדם יהלך אחרי דעתו, הוא יכול ח"ו:
לסתום לעצמו את צינורות השפע - הבחירה בידו...
רחם על עצמך, אל 'תסתום' לעצמך את צינור השפע המוכנים לך...
התבונן בגדלות ה', תלחשש כיוסף הצדיק, ותזכה:
"ובכל אשר יעשה יוסף, יצליח ה' בידו...".
ביטחון – ממוקד, שפע - ממוקד!
אם תאמין במאת האחוזים שהפרנסה משמים, תזכה להשגחה שלמה, שהיא כביכול:
"מִתְפַּזֶּרֶת שֶׁפַע הַהַשְׁגָּחָה קֹדֶם שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם".
מאה אחוז - בטחון בהשגחת ה', מאה אחוז – שפע!
ואיפה נכנסת ההשתדלות בסיפור הזה?
הנהגת ה' - באור ישר ואור חוזר!
חייב לעשות השתדלות, כי מטרת ההשתדלות:
"לְהַמְשִׁיךְ אוֹר יָשָׁר - וְאוֹר חוֹזֵר, כְּדֵי לְחַזֵּק הַכְּלִי - לְקַבֵּל הַשֶּׁפַע"!
אחרי שאתה מאמין ובוטח בהשם יתברך, אתה יודעשכל השתדלות שתעשה, היא:
עצה שנשלחה לך משמים, וע"כ, היא – ה'כלי' לקבלת השפע!
לכן, ממליץ מוהרנ"ת:
"וּלְצַמְצֵם דַּעְתֵּנוּ, לְהִסְתַּכֵּל רַק אֵלָיו יִתְבָּרַךְ! בְּכִוּוּן וּבְישֶׁר גָּדוֹל".
הבטחון בה' - שולח לקב"ה אור ישר, והקב"השולח לך בחזרה - אור חוזר!
חכם עיניו בראשו, וכל הרוצה יבוא ויטול...
שלח אור ישר - בוטח, קבל אור חוזר – הצלחה בטוחה!
תתעורר! יצר הרע - פועל נגדך!
יצר הרע 'ייצר' לך בלבולים ומניעות, ואתה עלול לחשוב:
"שֶׁאֵין... פְּנַאי אֲפִילּוּ לִצְעֹק - לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּרָאוּי"!
ואם לא תישא עיניים ותבטח בעצמך, אתה עלול לשכוח:
"כִּי לֹא בְכֹחַ יִגְבַּר אִישׁ" – וחבל...
מי שמתמיד בתפילה - הברכה שורה בכל מעשה ידיו, ומבטיח מוהרנ"ת שע"י:
"שֶׁמְּדַבֵּק עַצְמוֹ לְאוֹר ה' - שֶׁנֶּעְלָם שָׁם, שֶׁמִּשָּׁם - עִקַּר הַבְּרָכָה" (ליקוטי הלכות, הל' תפילה ה"ג).
תדבק – באור ה', ואור ה' – ידבק בך!
מי שדבק באור ה' - אור ה' דבק בו! וזוכה לשפע - ברכה והצלחה!
ריבונו של עולם, אני כלום בלעדייך!
מספיק שפעם אחת:
הראית לי באמת, מי אני בכלל...
ואיך הכל - זה רק אתה!
פתח לי ברחמך המרובים - אוצרך הטוב!
ותן לי הכל, במתנת חינם - ממש!
ו... תודה רבה, אבא'לה אבא טוב!
אבא'לה – אוהב אותך!
לעולם! אל תעזוב, אמן!
