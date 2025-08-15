רוצים ללמוד את סוד השפע עם סגולה לפרנסה ברווח? תקראו!

כיכר השבת
כל הצלחה שלך, היא ניסיון משמים בשביל הבחירה: אם תתגאה - 'רם' לבבך, יתכן שח"ו ה'רם' יהפוך - ל'מר'! צריך להשתדל ולהתפלל להצלחה, ולזכור כל הזמן: שרק - "הוא הנותן לך כח לעשות חיל". תשנן שוב ושוב: ההשתדלות - שלי, וההצלחה – בידי ה’ | מאמר מיוחד לפרשת השבוע על פי תורת רבי נחמן (חסידים)

הציון של רבי נחמן מברסלב זי"ע (להגביה עוף)

רבי נחמן – פר' עקב

סוד השפע - במשפט אחד עוצמתי!

פיקח כישרוני ומצליחן? זה כיף וסבבה, אבל, קיבלת ניסיון קשה! 

קיבלת מבחן תמידי רגע רגע, שעה שעה ובלי הפסקה את - ניסיון ההצלחה.

ליבך שמח וטוב, ורוצה גם קצת להתגאות:

"ורם לבבך, ושכחת את ה' אלוקיך" – טבעו של הלב עיקש ופתלתל... 

לא בא לך לזכור, שכל הצלחה שאתה זוכה לה, מגיעה:

"למען לנסותך - להיטבך באחריתך"! 

שווה לזכור שההצלחה היא - ניסיון תמידי עם שכר ניצחי!

הקב"ה בוחן כליות ולב, ויודע מה בלבבך באמת! ואם:

"ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי - עשה לי את החיל הזה".

אתה קצת בבעיה...

ההצלחה - בשביל הבחירה

כל הצלחה שלך, היא ניסיון משמים בשביל הבחירה:

אם תתגאה - 'רם' לבבך, יתכן שח"ו ה'רם' יהפוך - ל'מר'! 

צריך להשתדל ולהתפלל להצלחה, ולזכור כל הזמן:

שרק - "הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

תשנן שוב ושוב: ההשתדלות - שלי, וההצלחה – בידי ה'!

ההברקות שמבריקות לך - כברק המבריק, הם מה' יתברך - שרוצה בהצלחתך.

יש מפתח לשפע הפרנסה?

מוהרנ"ת מסביר מה מוריד את שפע פרנסה:

"בֶּאֱמֶת עִקַּר הַפַּרְנָסָה נִמְשֶׁכֶת, רַק ע"י - הַבִּטָּחוֹןבְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד"!

הפרנסה מגיעה מבטחון בהשם יתברך, ואם תשאל:

אולי אפשר לוותר על ההשתדלות? ממש לא! 

תתפלל ותבקש מהקב"ה את העצה הנכונה שתביא הצלחה, ותזכה: "וּבֵרַכְתִּיךָ - בְּכֹל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה". 

ותהיה כיוסף הצדיק, כל אשר תעשה, הקב"ה - יצליח בידך.

מידה כנגד מידה - סוד השפע!

ניסיון הפרנסה דורש להאמין בהשם, עד שתצליח:

לבטוח בהשם - ולכיון דעתך ועיניך להשם יתברך לבד.

ומוסיף מוהרנ"ת "בלי שום נטיה לצד אחר" וע"י זה:

אתה זוכה – "הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה".

אם אין ליבך נוטה לבטוח באף אחד - זולת השם יתברך,

אתה זוכה שהשם יתברך משגיח עליך - בהשגחה שלמה.

סוד השפע - במשפט אחד עוצמתי!

הוא היחיד – שנותן לך כח לעשות חיל!

ההצלחה קצת מסחררת, והלב צריך תזכורת תמידית: 

"וְזָכַרְתָּ אֵת ה' אֱלֹקֶיךָ, כִּי הוּא! (היחיד) - הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל"!

והתוצאה מידה כנגד מידה - הקב"ה יתן לך להמשיך לעשות חיל.

אל תיתן ליצרך לפתותך, שלא יהיה ח"ו קיטרוג על הצלחתך.

שפע פרנסה הוכן לו בשמים:

אל תיתן לליבך להתגאות - להיות 'רם', כדי: שלא ח"ו יהפוך – ללב 'מר'!

יש עצה סודית להצלחה תמידית?

הקב"ה מבקש תשלום על ההצלחה:

להתפלל על הפרנסה בלב שפל ונכנע, כי כל הצלחתךמגיעה מכך:

"שֶׁמַּזְמִין לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לֵידַע מַה לִּסְחֹר וְלִקְנוֹת - וְלִמְכֹּר בְּעִתּוֹ"!

אם ליבך יבטח ויאמין אך ורק בהשם יתברך:

כל צינורות השפע – יפתחו עבורך! תשתדל, תזכור ותשנן:

"אֲבָל הַכֹּל - עַל יָדוֹ יִתְבָּרַךְ לְבַד"! הכל באמת? וואוו...

כי הוא לבדו! עשה עושה ויעשה - לכל המעשים, ואין - בלתו!

יש שפע שיורד מהקדושה - רוצה? 

מוהרנ"ת מסביר, שאם האדם מאמין בקב"ה בשלמות:

השפע יורד לו מהקדושה, ושפע זה יורד: "בְּהַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה"!

לשפע מהקדושה יש יתרון נוסף, שהוא:

הולך ומתעצם בקביעות - בלי הפסקה!

סגרת עסקה - מה עובר בראשך?

ללב ולשכל קצת חסר - לב ושכל... 

כי אם האדם יהלך אחרי דעתו, הוא יכול ח"ו:

לסתום לעצמו את צינורות השפע - הבחירה בידו...

רחם על עצמך, אל 'תסתום' לעצמך את צינור השפע המוכנים לך...

התבונן בגדלות ה', תלחשש כיוסף הצדיק, ותזכה:

"ובכל אשר יעשה יוסף, יצליח ה' בידו...".

ביטחון – ממוקד, שפע - ממוקד!

אם תאמין במאת האחוזים שהפרנסה משמים, תזכה להשגחה שלמה, שהיא כביכול:

"מִתְפַּזֶּרֶת שֶׁפַע הַהַשְׁגָּחָה קֹדֶם שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם".

מאה אחוז - בטחון בהשגחת ה', מאה אחוז – שפע!

ואיפה נכנסת ההשתדלות בסיפור הזה?

הנהגת ה' - באור ישר ואור חוזר!

חייב לעשות השתדלות, כי מטרת ההשתדלות:

"לְהַמְשִׁיךְ אוֹר יָשָׁר - וְאוֹר חוֹזֵר, כְּדֵי לְחַזֵּק הַכְּלִי - לְקַבֵּל הַשֶּׁפַע"!

אחרי שאתה מאמין ובוטח בהשם יתברך, אתה יודעשכל השתדלות שתעשה, היא:

עצה שנשלחה לך משמים, וע"כ, היא – ה'כלי' לקבלת השפע!

לכן, ממליץ מוהרנ"ת:

"וּלְצַמְצֵם דַּעְתֵּנוּ, לְהִסְתַּכֵּל רַק אֵלָיו יִתְבָּרַךְ! בְּכִוּוּן וּבְישֶׁר גָּדוֹל".

הבטחון בה' - שולח לקב"ה אור ישר, והקב"השולח לך בחזרה - אור חוזר! 

חכם עיניו בראשו, וכל הרוצה יבוא ויטול...

שלח אור ישר - בוטח, קבל אור חוזר – הצלחה בטוחה!

תתעורר! יצר הרע - פועל נגדך!

יצר הרע 'ייצר' לך בלבולים ומניעות, ואתה עלול לחשוב:

"שֶׁאֵין... פְּנַאי אֲפִילּוּ לִצְעֹק - לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּרָאוּי"!

ואם לא תישא עיניים ותבטח בעצמך, אתה עלול לשכוח:

"כִּי לֹא בְכֹחַ יִגְבַּר אִישׁ" – וחבל...

מי שמתמיד בתפילה - הברכה שורה בכל מעשה ידיו, ומבטיח מוהרנ"ת שע"י: 

"שֶׁמְּדַבֵּק עַצְמוֹ לְאוֹר ה' - שֶׁנֶּעְלָם שָׁם, שֶׁמִּשָּׁם - עִקַּר הַבְּרָכָה" (ליקוטי הלכות, הל' תפילה ה"ג).

תדבק – באור ה', ואור ה' – ידבק בך!

מי שדבק באור ה' - אור ה' דבק בו! וזוכה לשפע - ברכה והצלחה!

ריבונו של עולם, אני כלום בלעדייך!

מספיק שפעם אחת:

הראית לי באמת, מי אני בכלל...

ואיך הכל - זה רק אתה!

פתח לי ברחמך המרובים - אוצרך הטוב!

ותן לי הכל, במתנת חינם - ממש!

ו... תודה רבה, אבא'לה אבא טוב! 

אבא'לה – אוהב אותך!

לעולם! אל תעזוב, אמן!

