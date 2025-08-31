מכתב של עשרות שלוחי חב"ד בעולם לנתניהו נחשף - זה מה שנכתב שם

מכתב דרמטי עליו חתומים עשרות שלוחי חב״ד מכל העולם, נחשף הערב (ראשון) לראשונה ב'כיכר השבת'.

בין החותמים על המכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת', נמנים שלוחים דומיננטיים ומוכרים כדוגמת הרב שבתאי סלבטיצקי, ושליחים ממדינות המזוהות היטב עם הקהל הישראלי – קפריסין, הונגריה, תאילנד, ארגנטינה, בולגריה, גרמניה, צרפת, פלורידה ועוד עשרות מדינות.

במכתבם קוראים השלוחים לממשלת ישראל לעמוד לצד רשת החינוך ״אהלי יוסף יצחק״ – שהוקמה על ידי הרבי מליובאוויטש זי״ע ונחשבת לאחת המערכות החינוכיות החשובות ביותר בעיניו.

השלוחים מבקשים מהממשלה להציל את מוסדות הרשת, המוכרים כיום בשם ״שלהבות חב״ד״, ומעלים טענות קשות להתנכלות למוסדות.

לקריאה זו הצטרף גם רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר, ששלח מכתב אישי לראש ממשלת ישראל ובו הדגיש את חשיבות הרשת עבור מפעל השליחות, במיוחד עבור עולים רבים המגיעים מרוסיה ומשתלבים במערכת החינוך של שלהבות חב״ד.

גורמים בחב״ד, שנחשפו למכתב על ידי 'כיכר השבת', אומרים הערב: "מדובר באירוע נדיר. זו הפעם הראשונה מזה שנים שחב״ד מתאחדת מכל גווני הקשת החב״דית למען המוסדות.”

ממשרד קשרי ממשל של חב״ד נמסר: “אנחנו לא מתייחסים להדלפות, אך בהחלט האתגרים אדירים. מוסדות חב״ד נמצאים בסיכון גדול, עם קושי לפתוח את שנת הלימודים שלא היה כמותו מזה שנים רבות. אנו עושים כל שניתן כדי לעצור את המגמה ולמצוא הסדרה מסודרת.”