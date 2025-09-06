איזו תשובה הבעש"ט הקדוש שמח לשמוע?

כשהבעל שם טוב הקדוש היה עדיין נסתר, ונדד מעיר לעיר ומכפר לכפר, אחד מעבודות הקודש לו היה לשאול כל יהודי - איך הולך לו בבריאות ובפרנסה, והיה מאוד שמח הבעל שם טוב הקדוש לשמוע את תשובתם, שמודים להשם יתברך ואומרים - 'ברוך השם' בלשונות שונים.

פעם קרה שהגיע לישוב, וכדרכו בעבודת השם יתברך - לזכות יהודים בזכות גדולה להודות להשם יתברך, פגש בישוב יהודי זקן בא בשנים ות"חמופלג ופרוש מעניני עולם הזה, שיותר מחמישים שנה יושב בתענית ובטלית ותפילין עד אחר תפילת מנחה, ורק אחר תפילת ערבית טועם מעט לחם ומים.

כשנכנס הבעל שם טוב הקדוש לחדר הפרישות של אותו יהודי, שהיה בפינת בית הכנסת, שאל אותו הבעל שם טוב הקדוש איך הולך בבריאות? האם יש לך את כל צרכיך?

והיה נראה לאותו גאון שהבעל שם טוב הקדוש כפרי פשוט ולא התייחס, והמשיך הבעל שם טוב הקדוש שאל אותו עוד כמה פעמים את שאלותיו, עד שהיהודי כעס מאוד על הבעל שם טוב הקדוש,והראה לו בידו לכיון הדלת שיצא.

אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: רבי, למה אין אתם נותנים להקב"ה את פרנסתו? כששמע את דברי הבעל שם טוב הקדוש היה כמתבלבל, כי היה נראה בעיניו תמוה שהכפרי הלז מדבר בענין ליתן פרנסה כביכול לקב"ה.

הבעל שם טוב הקדוש הכיר במחשבותיו, ואמר לו 'כלל ישראל יושבים על הפרנסה שהשם יתברך נותן להם, ועל איזה פרנסה יושב כביכול הקב"ה בעצמו?

וזה שאמר דוד המלך בתהילים: "ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל" שהקב"ה יושב על זה שבני ישראל מודים לו ב"ה, על הבריאות והפרנסה שהשם יתברך נותן להם, ובזכות השבח וההודאה של ישראל להשם יתברך, נותן להם השם יתברך – בני חיי ומזוני רוויחא (ספר המאמרים ג', מאמר שסיפר המגיד לאדמו"ר הזקן).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש שהקב"ה לא יכול להתפאר בגדלותו ועצמותו, כי לא ניתן להבין את גדלות ועצמות השם יתברך, ולכן, הקב"ה מפאר את עצמו בבניו, ממש כמו שאב מפאר את עצמו בבניו, והקב"ה אוהב את בניו ומאציל עליהם אהבה רבה, כדי לקבל מהם את התפארת שלו, ומכאן, שיש להשם יתברך תענוג מכך שהוא מתפאר בבניו(כתבי קודש, דכ"ד, ע"ג).

אומר רבי ברוך ממעזיבו'ז בשם הבעל שם טוב הקדוש: קשה להסביר לגוי מהו כוחו של יהודי.

אמרה אישה אחת מק"ק מעזיבו'ז: יפה שבחרנו לנו את אלוקינו, אבל, גם אלוקינו בחר בנו יפה, ויש סיפורים רבים שמוכיחים לאיזה דרגה יכול להגיע כל יהודי אף הרחוק שברחוקים, כמו סיפור שנביאבהזדמנות אחרת על יהודי בשם פייביש, שדעתו היתה קלה שבקלים, ואעפ"י כן, קידש שם שמים (תולדות, פר' בא).

כל פעולה קטנה – מנענעת עולמות עליונים: ערכו של כל יהודי הוא עצום ורב, כי כל יהודי הוא –קודש קודשים, ולכן, כל יהודי צריך להאמין באמונה שלמה:

שכשהוא מנענע אפילו באצבע קטנה (עושה תנועה באצבעו הקטנה) הוא מנענע עולמות רוחניים, ועל כן, ולדעת בידיעה ברורה, שכל אדם כלול מכל העולמות, וד"ל.

דע למעלה – ממך: אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש 'דע למעלה ממך' – רוצה לומר, שתדע שמה שלמעלה:

הקדושה והתפארת שבכל העולמות העליונים –היא ממך (אור יצחק, פרקי אבות).

מכל מקום ודרגה – לבקש את השם יתברך: מפרש הבעל שם טוב הקדוש "ובקשתם משם את השם אלוקיך - ומצאת" ובקשתם משם את השם אלוקיך - משם דייקא, מהמקום שאתה נמצא שם, ולא משנה באיזה מקום ודרגה רוחנית אתה נמצא:

אף אם רחקת, וכרגע אתה נמצא במעמקי החטא, דייקא משם – תבקש את השם יתברך, ואם תבקש – תמצא! כי הקב"ה רחום וחנון ומחכה שתפתח פתח קטן כחודו של מחט לשוב אליו, והוא כבר יוצא אותך מכל מקום שאתה שם, וישיבך אליו, וזה שנאמר: "שובו אלי ואשובה אליכם".

'החיות רצוא ושוב' - אי אפשר לעמוד בדרגה אחת: אומר הבעל שם טוב הקדוש 'החיות רצוא ושוב' האדם לא יכול להיות כל הזמן בדרגה רוחנית אחת, ולכן, האדם נמצא פעם בעליה ופעם בירידה, אך, צריך תמיד לזכור: שמטרת הירידה היא - לצורך עליה.

כשאדם נמצא בירידה, אפילו בדרגה מאוד נמוכה, הוא צריך להתפלל איך ומה שיוכל להשם יתברך, ומשם - הוא יזכה לעליה, כי משם דייקא - הוא ימצא את השם יתברך.

אין שמחה אלא בבשר: אמר מו"ר משה סופר בשם הבעל שם טוב הקדוש על מאמר חז"ל (פסחים קט', א'): "אין שמחה אלא בבשר" שאין שמחה למעלה אלא בבשר, שעולה מתתא (תפילה למשה בהקדמה).

השמחה האמיתית שיש למעלה בעולמות העליונים, היא דווקא מעבודתו של האדם שהוא בשר ודם, ומלא ניסיונות תאוות ויצרים.

הרחמים המרובים שיש עד יום הכיפורים: הימיםעד יום הכיפורים נקראים ימי הרחמים והסליחות, אלו ימי רצון שמלאים רחמיו המרובים של השם יתברך, וכל אחד יכול לשוב בתשובה על חטאיו ונמחל לו.

בר"ח אלול עלה משה רבינו השמיימה וביקש מהקב"ה שיסלח לעמו על שחטאו בחטא העגל, ונתרצה לו הקב"ה והסכים לסלוח לעם ישראל, וציוה על משה רבנו לכתוב את הלוחות השניים.

מה אמר הקב"ה למשה רבנו ששבר את לוחות הברית? כשמשה רבנו שבר את הלוחות הראשונים אומרים חז"ל (שבת פז') שאמר הקב"ה למשה רבנו:

'ישר כחך משה, ששברת את הלוחות' – כי בזה שמשה רבנו שבר את הלוחות, הוא גרם שיהיה את ענין התשובה, שתועיל ותכפר לאדם.

אדם שחטא לא יהיה חייב להיענש, אלא - יכול לשוב בתשובה ונסלח לו, כמו שנסלח לעם ישראל.

יהי רצון שנזכה לשוב ולהתקרב להשם יתברך מכל מקום שאנו שם.

שבוע טוב ומבורך כלל ישראל, רפואה ופרנסה, ברכה וישועה, כתיבה וחתימה טובה, אמן!